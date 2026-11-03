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Kofein je ključni sastojak kafe i prirodno se nalazi u više od 60 biljaka, uključujući zrna kafe i listove čaja. Tipična šoljica kafe od 225 ml sadrži između 95 i 200 miligrama kofeina, ali ova količina može da varira. Osetljivost na kofein varira od osobe do osobe, kao i prag na kojem se javljaju neželjeni efekti.

Prekomerna konzumacija može izazvati blage neželjene efekte kao što su crvenilo lica, anksioznost, nemir, često mokrenje, ubrzan rad srca i digestivne tegobe. Kod veoma visokog unosa kofeina mogu se javiti teži simptomi, uključujući osećaj dezorijentacije i halucinacije.

Zdravstveni rizici povezani sa kafom

Iako je umerena konzumacija bezbedna, pijenje više od četiri šolje dnevno može nositi određene rizike. Neki ljudi su osetljiviji na dejstvo kofeina i mogu iskusiti nervozu, razdražljivost ili mučninu čak i nakon nižih doza. Razlog leži u varijacijama gena CYP1A2, koji utiče na brzinu kojom telo obrađuje kofein.

Studija objavljena 2019. godine otkrila je da ispijanje šest ili više šoljica kafe dnevno može povećati rizik od srčanih oboljenja za 22 procenta. Velike količine kafe mogu izazvati visok krvni pritisak, što je poznati faktor rizika za srčana oboljenja.

Kofein ubrzava rad srca i metabolizam, a dok prolazi kroz placentu, može uticati na razvoj fetusa Foto: Shutterstock

Uticaj na trudnoću

Kofein ubrzava rad srca i metabolizam, a dok prolazi kroz placentu, može uticati na razvoj fetusa. Istraživanja su povezala prekomerni unos kofeina tokom trudnoće sa povećanim rizikom od male porođajne težine, pobačaja i mrtvorođenosti. Preporučuje se da trudnice konzumiraju ne više od 200 miligrama kofeina dnevno, što je ekvivalentno približno jednoj šolji od 350 mililitara.

Potencijalne zdravstvene koristi

S druge strane, kafa sadrži antioksidativna i antiinflamatorna jedinjenja koja mogu smanjiti rizik od razvoja nekoliko bolesti. Istraživanja sugerišu da antioksidanti u kafi mogu zaštititi mozak od Alchajmerove bolesti, najčešćeg oblika demencije. Pokazalo se da kafa smanjuje rizik od nekih vrsta raka, kao što su rak prostate i endometrijuma, a može pružiti i zaštitu od melanoma, najopasnijeg oblika raka kože.

Kafa je takođe izvor fenola, jedinjenja sa antioksidativnim svojstvima koja štite srce, a neki dokazi ukazuju na to da jedna do tri šolje dnevno mogu smanjiti rizik od visokog krvnog pritiska. Sastojci u kafi mogu smanjiti upalu i podržati funkciju jetre, čime pružaju zaštitu od ciroze i raka jetre. Takođe postoje dokazi da kofein može blokirati receptore čija je aktivnost povećana kod ljudi sa Parkinsonovom bolešću.

Kada smanjiti unos kofeina?

Generalno se smatra bezbednim piti do četiri šoljice kafe dnevno. Međutim, trebalo bi da razmislite o smanjenju unosa kofeina ako imate problema sa refluksom ili čirom na želucu, hroničnim glavoboljama, brzim ili nepravilnim otkucajima srca ili visokim krvnim pritiskom.

Upala u organizmu povezuje masno tkivo u stomaku sa oštećenjem srca Foto: Shutterstock