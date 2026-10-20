Med prirodno ima protivupalna svojstva, što znači da može da pomogne u smanjenju otoka u grlu i disajnim putevima koji dovode do kašlja

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Med je više od ukusne namirnice. Veruje se da dragoceni bioaktivni i mineralni sastojci meda mogu da smanje upalu disajnih puteva, razrede sluz i tako ublaže kašalj. Specijalsta porodične medicine dr Elizabet Rejnbolt (Elizabeth Rainbolt) objašnjava kako med može da ublaži kašalj.

Smanjuje otok u grlu i disajnim putevima

Med prirodno ima protivupalna svojstva, što znači da može da pomogne u smanjenju otoka u grlu i disajnim putevima koji dovode do kašlja. Takođe ima antimikrobna svojstva koja pomažu imunskom sistemu da se bori protiv mikroorganizama koji izazivaju bolest.

- Med se vekovima koristi kao prirodni lek protiv kašlja. Kod blagog kašlja, med može da bude bezbedna i efikasna alternativa lekovima protiv kašlja koji se izdaju bez recepta - navodi dr Rejnbolt.

Šta med čini delotvornim?

Zasluge pripadaju pčelama i biljkama koje oprašuju. Kada sakupljaju nektar za proizvodnju meda, pčele sa sobom prenose i male količine vitamina, minerala, enzima i drugih hranljivih materija koje mogu da doprinesu zdravlju.

Evo zbog čega je med dobar izbor za ublažavanje kašlja.

Smanjuje količinu sluzi

Jedan od razloga za nastanak vlažnog kašlja, kod kojeg se sluz podiže u grlo, jeste prekomerno stvaranje sluzi u organizmu.

Sluz „hvata” viruse i bakterije kako bi organizam mogao da ih izbaci. Kašalj je jedan od načina na koji se telo oslobađa mikroorganizama. Međutim, prevelika količina sluzi može da izazove kašalj. Med može da pomogne u razređivanju sluzi. To znači da će se sluz manje taložiti i tako će se ublažiiti i kašalj.

Povremeni kašalj je normalan, ali ne i ako traje duže od dve nedelje Foto: Shutterstock

Umiruje nadražene nerve

Kašalj može da bude i znak da su nervi u disajnim putevima preosetljivi. Kada su ti nervi posebno nadraženi, može da dođe do češćeg kašljanja.

- Med može da umiri nervne završetke u grlu koji se aktiviraju kada kašljete. Deluje tako što oblaže sluzokožu grla i ublažava nadražaj, čime se smanjuje potreba za kašljanjem - navodi dr Rejnbolt.

Olakšava san

Jedna od najboljih stvari koje možete da uradite kako biste se oporavili od prehlade ili druge virusne infekcije jeste da se dovoljno odmarate. Međutim, kašalj može da ometa noramalan san.

- Kvalitetan san je ključan za oporavak. Med može da ublaži noćni kašalj i omogući noramalan san, kako bi organizam mogao da se oporavi - napominje dr Rejnbolt.

Bezbedan je za decu stariju od godinu dana

Američka akademija za pedijatriju ne preporučuje upotrebu lekova protiv kašlja kod dece mlađe od četiri godine. Pored toga, istraživanja pokazuju da med kod dece može da bude delotvorniji od uobičajenih preparata za suzbijanje kašlja. Međutim, med nikada ne treba davati deci mlađoj od godinu dana. Može da izazove botulizam odojčadi, retku, ali ozbiljnu bolest, navode doktori.

Ne izaziva neželjene efekte

Lekovi protiv kašlja mogu da izazovu neželjene efekte poput pospanosti, vrtoglavice, mučnine i drugih tegoba.

- Med je bezbedan kod velike većine osoba, osim ako nemate alergiju na neki sastojak meda - kaže dr Rejnbolt.

Sačekajte da se vruć napitak malo prohladi pre nego što dodate med. Foto: Shutterstock

Kako se koristi med protiv kašlja?

Med je ipak šećer, pa ga treba konzumirati umereno, naročito ako imate dijabetes ili vodite računa o unosu šećera. Savet je da se jedna do dve kašičice meda direktno umešaju u čaj ili toplu vodu sa limunom.

Pojedini stručnjaci ipak savetuju da uzmemo kašičicu meda i da je ne progutamo odmah. Smatra se da je korisno da se med polako otapa u ustima i da se proguta postepeno, jer tako može duže da oblaže sluzokožu grla i ublaži nadražaj koji izaziva kašalj.

Korisni saveti: Sačekajte da se vruć napitak malo prohladi pre nego što dodate med. Previše visoka temperatura može da naruši korisne sastojke meda.

Kako odabrati odgovarajući med?

Nisu sve vrste meda iste. Ako želite da ublažite kašalj, razmotrite sledeće vrste:

- Manuka med poznat je po snažnom antibakterijskom delovanju. Može da pomogne u smanjenju broja bakterija koje doprinose bolu u grlu i nadražaju koji izaziva kašalj - navodi dr Rejnbolt i dodaje da med tamnije boje može da sadrži više određenih antioksidanasa, mada sama boja nije pouzdan pokazatelj kvaliteta ili stepena prerade.

- Svetli med često se filtrira i pasterizuje, što može da smanji pojedina korisna svojstva. Mešavine meda ponekad se razblažuju drugim zaslađivačima, poput kukuruznog sirupa, pa nisu najbolji izbor - pojašnjava dr Rejnbolt.

Ipak, manuka med nije u širokoj upotrebi u Srbiji. Bagremov med ima blag ukus, pa se savetuje deci starijoj od godinu dana. Lipov med je najčuveniji protiv prehlade. Livadski i šumski med sadrže više minerala i antioksidanasa. Ipak, nema još dovoljno kliničkih studija koje bi mogle da potvrde delotvornost meda kod kašlja i prehlade.

Lipov med je najčuveniji protiv prehlade Foto: Shutterstock

Med ipak nije rešenje za svaki oblik kašlja

Med može dobro da ublaži blag kašalj, naročito kada je povezan sa prehladom ili sezonskim alergijama. Ali, on nije lek za sve vidove kašlja.