Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Osteoporoza se ne može uvek potpuno izlečiti, ali pravovremena dijagnoza, odgovarajuća terapija i zdrave životne navike mogu poboljšati gustinu kostiju i smanjiti rizik od preloma

Slušaj vest

Osteoporoza slabi kosti, čineći ih krhkim i sklonijim lomljenju čak i nakon manjeg pada. Često se razvija bez primetnih simptoma, sve dok ne dođe do preloma. Ipak, odgovarajuće lečenje može usporiti gubitak koštane mase i poboljšati gustinu kostiju.

Portal Onlymyhelth razgovarao je sa dr Ahilešom Jadavam, specijalistom ortopedije i direktorom Odeljenja za ortopediju bolnice Maks u Gazijabadu, i dr Ramkinkarom Džom, višim ortopedskim hirurgom i direktorom za robotsku zamenu zglobova i ortopediju bolnice CK Birla u Gurugramu.

Prema njihovim rečima, osteoporoza se može kontrolisati, a gustina kostiju poboljšati, iako potpuno preokretanje bolesti nije uvek moguće. Rana dijagnoza, odgovarajući lekovi i promene načina života pomažu u smanjenju rizika od preloma.

Osteoporoza slabi kosti, čineći ih krhkim i sklonijim lomljenju čak i nakon manjeg pada Foto: Promo

Može li se osteoporoza izlečiti?

Osteoporoza se ne može uvek potpuno izlečiti, naročito kada je gubitak koštane mase uznapredovao. Međutim, pojedini lekovi usporavaju razgradnju kostiju, dok drugi stimulišu stvaranje nove koštane mase.

Cilj lečenja je jačanje kostiju, sprečavanje preloma i očuvanje pokretljivosti i samostalnosti. Rezultati zavise od težine bolesti i primenjene terapije.

Znaci osteoporoze koje ne treba ignorisati

Osteoporoza se naziva tihom bolešću jer u ranim fazama obično ne izaziva bol. Mnogi ljudi saznaju da je imaju tek nakon preloma.

Znaci koji mogu ukazivati na uznapredovali gubitak koštane mase uključuju:

Prelom nakon manjeg pada ili slabog udarca.

Uporni bol u leđima, koji može biti posledica preloma pršljena.

Smanjenje visine tokom vremena.

Pogureno držanje ili zaobljen gornji deo leđa.

Rana procena može pomoći u otkrivanju bolesti i sprečavanju novih preloma.

Kako se dijagnostikuje osteoporoza?

Za dijagnostikovanje se koristi DXA ili DEXA pregled, kojim se meri mineralna gustina kostiju, najčešće u kuku i kičmi, i procenjuje rizik od preloma.

Gubitak koštane mase može se usporiti, a gustina kostiju poboljšati odgovarajućom terapijom, pravilnom ishranom i fizičkom aktivnošću, čime se smanjuje rizik od preloma Foto: Shutterstock

Testiranje se preporučuje ženama nakon menopauze, muškarcima starijim od 70 godina i osobama sa faktorima rizika, poput prethodnih preloma, dugotrajne upotrebe kortikosteroida ili porodične istorije osteoporoze.

Lekar može zatražiti i analize krvi radi provere nivoa vitamina D, kalcijuma i hormona.

Koji tretmani mogu poboljšati gustinu kostiju?

Postoje dve glavne grupe lekova za osteoporozu.

Lekovi koji usporavaju gubitak koštane mase smanjuju razgradnju kostiju i rizik od preloma. U ovu grupu spadaju bisfosfonati.

Lekovi koji stimulišu stvaranje kostiju podstiču stvaranje nove koštane mase i mogu se koristiti kod osoba sa teškom osteoporozom ili veoma visokim rizikom od preloma.

Izbor terapije zavisi od gustine kostiju, prethodnih preloma, starosti i drugih zdravstvenih stanja. Propisane lekove ne treba prekidati bez konsultacije sa lekarom.

Da li ishrana i vežbanje mogu da preokrenu gubitak koštane mase?

Zdrave navike važne su za očuvanje čvrstoće kostiju, ali same često nisu dovoljne za lečenje dijagnostikovane osteoporoze.

Kalcijum i proteini: Mleko, mlečni proizvodi, zeleno povrće, jaja, riba i mahunarke doprinose zdravlju kostiju i mišića.

Mleko, mlečni proizvodi, zeleno povrće, jaja, riba i mahunarke doprinose zdravlju kostiju i mišića. Vitamin D: Pomaže apsorpciju kalcijuma. O eventualnom testiranju i uzimanju suplemenata posavetujte se sa lekarom.

Fizička aktivnost: Hodanje i vežbe snage prilagođene mogućnostima pojedinca pomažu u očuvanju zdravlja kostiju, mišića i ravnoteže.

Pomaže apsorpciju kalcijuma. O eventualnom testiranju i uzimanju suplemenata posavetujte se sa lekarom. Hodanje i vežbe snage prilagođene mogućnostima pojedinca pomažu u očuvanju zdravlja kostiju, mišića i ravnoteže. Izbegavanje pušenja i ograničavanje alkohola: Ove mere mogu doprineti očuvanju zdravlja kostiju. Uklanjanje prepreka u domu i postavljanje rukohvata dodatno smanjuju rizik od padova.

Ishrana bogata kalcijumom, proteinima i vitaminom D važna je za očuvanje koštane mase i čvrstoće kostiju Foto: Shutterstock

Možete li kvalitetno da živite sa osteoporozom?

Dijagnoza osteoporoze ne znači da su prelomi neizbežni niti da ćete nužno izgubiti pokretljivost. Uz blagovremeno lečenje i redovno praćenje, mnogi ljudi mogu očuvati samostalnost i smanjiti rizik od komplikacija.