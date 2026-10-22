Bitno je reći da ovi znaci sami po sebi ne znače da vaše telo stari ubrzano. Mogu biti posledica različitih faktora

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Problem sa otvaranjem tegle nije uvek samo mala nespretnost. Istraživanja pokazuju da je snaga stiska šake jedan od glavnih pokazatelja zdravog starenja. Slabiji stisak povezuje se sa upalnim procesima, gubitkom samostalnosti u poznijim godinama i mogućim povećanim rizikom od prerane smrti. Zato vežbe za jačanje šaka i podlaktica mogu pomoći u očuvanju snage. Slabije šake su samo jedan od znakova da brže starite nego što je to noramlno. Na brže starenje ukazju i problemi s kožom, slabija ravnoteža, sporiji hod.

Bitno je reći da ovi znaci sami po sebi ne znače da vaše telo stari ubrzano. Mogu biti posledica različitih faktora, ipak iznenadne ili izražene promene treba proveriti sa lekarom.

Teže se penjete uz stepenice

Penjanje uz stepenice zahteva snagu, koordinaciju i dobru kondiciju. Istraživanje objavljeno 2024. godine u časopisuEuropean Journal of Preventive Cardiology pokazalo je da su osobe koje su se svakodnevno penjale uz najmanje pet spratova imale 39 odsto manji rizik od smrti usled kardiovaskularnih bolesti.

Sa godinama dolazi do gubitka mišićne mase, poznatog kao sarkopenija, zbog čega penjanje postaje zahtevnije. Redovni treninzi snage i dovoljan unos proteina mogu pomoći u očuvanju mišića. Korisna vežba je ustajanje sa stolice i ponovno sedanje bez oslanjanja na ruke.

Redovni treninzi snage i dovoljan unos proteina mogu pomoći u očuvanju mišića. Foto: Shutterstock

Hodate sporije nego ranije

Brzina hodanja pokazuje kako funkcionišu mišići nogu i nervni sistem. Istraživanja povezuju sporiji hod sa većim rizikom od padova, hospitalizacije i gubitka fizičke sposobnosti. Studija iz 2026. godine, objavljena u časopisu Neurology, ukazala je i na povezanost bržeg hodanja sa manjim rizikom od slabljenja pamćenja.

Često se pridržavate

Problemi sa ravnotežom mogu ukazivati na slabljenje mišića i pogoršanje neuromišićne funkcije. Studija iz 2022. godine, objavljena u časopisu British Journal of Sports Medicine, pokazala je da su starije osobe koje nisu mogle da stoje na jednoj nozi 10 sekundi imale 84 odsto veći rizik od smrti tokom naredne decenije. Vežbe snage, joga i tai či mogu doprineti boljoj ravnoteži.

ežbe snage, joga i tai či mogu doprineti boljoj ravnoteži. Foto: Shutterstock

San vam je isprekidan

Česta buđenja tokom noći mogu biti povezana sa lošijim zdravljem. Istraživači sa Univerziteta Stanford analizirali su 12.000 studija sna kako bi razvili pokazatelj „starost sna“, koji procenjuje biološku starost na osnovu obrazaca spavanja.

Na kvalitet sna mogu uticati stres i povišen nivo kortizola. Redovan raspored spavanja, dovoljno dnevne svetlosti i izbegavanje alkohola, kofeina i obilnih obroka pred spavanje mogu pomoći da se san poboljša.

Omiljene farmerke vam drugačije stoje

Ako su vam pantalone postale tesnije oko struka, iako se telesna težina nije mnogo promenila, moguće je da se promenio sastav tela. Povećanje masnog tkiva oko stomaka uz gubitak mišićne mase povezano je sa većim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2 i smanjenja fizičke sposobnosti.

Metabolizam, suprotno uvreženom mišljenju, ne usporava naglo sa godinama. Na promene u sastavu tela utiču i fizička aktivnost, ishrana, kvalitet sna i stres.

Povećanje masnog tkiva oko stomaka uz gubitak mišićne mase povezano je sa većim rizikom od srčanih bolesti Foto: Elnur Amikishiyev / Alamy / Alamy / Profimedia

Kosa vam više opada

Proređivanje kose i povlačenje linije kose mogu biti deo prirodnog starenja, a važnu ulogu ima i genetika. Hronični stres, loša ishrana, pušenje i gojaznost mogu doprineti oštećenju folikula dlake. Ako kosa počne naglo ili prekomerno da opada, potrebno je obratiti se lekaru jer uzrok može biti i određeno zdravstveno stanje.

Modrice se pojavljuju bez očiglednog razloga

Ako vam modrice nastaju i nakon blagih udaraca, uzrok može biti stanjivanje kože i oštećenje sitnih krvnih sudova usled dugotrajnog izlaganja suncu. Ova pojava poznata je kao solarna purpura.

Modrice mogu biti povezane i sa određenim lekovima, nedostatkom vitamina ili zdravstvenim problemima. Ako se pojave iznenada ili su neuobičajeno izražene, obratite se lekaru. Zaštita od sunca može pomoći u sprečavanju daljih oštećenja kože.

Modrice mogu biti povezane i sa određenim lekovima, nedostatkom vitamina ili zdravstvenim problemima Foto: Shutterstock

Koža pokazuje sve više znakova starenja

Bore, opuštena koža i tamne fleke normalan su deo starenja, ali mogu biti izraženiji zbog dugotrajnog izlaganja ultraljubičastom zračenju. Ono oštećuje kolagen i elastin, proteine zaslužne za čvrstinu i elastičnost kože.