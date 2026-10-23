Ovaj parametar se tumači zajedno s drugim činiocima kompletne krvne slike kako bi se procenilo opšte zdravstveno stanje

Slušaj vest

MCH je analiza krvi koja predstavlja prosečnu količinu hemoglobina u jednom crvenom krvnom zrncu (eritrocitu). Sastavni je deo rutinske kompletne krvne slike. Različite vrste anemije najčešći su uzroci povišenih ili sniženih vrednosti MCH. Ovaj parametar se tumači zajedno s drugim činiocima kompletne krvne slike kako bi se procenilo opšte zdravstveno stanje i dijagnostikovale različite vrste anemije.

Analiza krvi za određivanje srednje količine hemoglobina u eritrocitima (MCH) meri prosečnu količinu hemoglobina u crvenim krvnim zrncima i pomaže u dijagnostikovanju stanja poput anemije.

Zašto je važna vrednost MCH?

Vrednost MCH pokazuje prosečnu količinu hemoglobina u svakom crvenom krvnom zrnu, a izražava se u pikogramima (pg) po ćeliji.

Normalne vrednosti MCH kod odraslih obično su između 27 i 33 pg, u zavisnosti od laboratorije, često i 27 do 31 pg ili 29 do 32.9 pg. Povišena ili snižena vrednost MCH može ukazivati na različita zdravstvena stanja kada se tumači zajedno sa ostalim rezultatima kompletne krvne slike.

Šta se dešava ako je MCH previsok ili prenizak?

Povišene i snižene vrednosti MCH često su praćene sličnim simptomima jer mogu ukazivati na različite vrste anemije. Anemija je posledica premalog broja crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) ili njihove abnormalnosti.

Zbog toga ćelije, tkiva i organi možda ne dobijaju dovoljno kiseonika, što dovodi do simptoma anemije.

Simptomi anemije su:

- Osećaj hladnoće izraženiji nego obično

- Bledilo ili žućkastu boju kože

- Vrtoglavicu i osećaj ošamućenosti

- Glavobolju

- Osećaj pulsiranja u ušima

- Ubrzan rad srca

- Kratak dah

- Osećaj da ćete se onesvestiti ili gubitak svesti

Ovi simptomi mogu se javiti kod brojnih različitih stanja. Ako ih primetite, lekar može zatražiti analize krvi, poput kompletne krvne slike, kako bi utvrdio uzrok tegoba.

Povišen MCH može se javiti kada su crvena krvna zrnca uvećana. Foto: Shutterstock

Šta može da izazove povišenu ili sniženu vrednost MCH?

Povišen MCH može se javiti kada su crvena krvna zrnca uvećana. Snižena vrednost MCH ukazuje na manju prosečnu količinu hemoglobina u crvenim krvnim zrncima, a često se javlja kod sitnijih eritrocita, kao i kod nedostatka gvožđa.

Mogući uzroci povišenog MCH su makrocitna anemija (uvećani eritrociti), koja je često povezana sa nedostatkom vitamina B12 ili folata. Povišen MCH viđa se i kod pacijenata koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća, dugotrajnog i progresivnog oboljenja disajnih puteva praćenog trajno ograničenim protokom vazduha kroz pluća.

Snižena vrednost MCH uglavnom se javlja kod mikrocitne anemije, čiji su mogući uzroci nedostatak gvožđa, prekomerno krvarenje usled povrede, bolesti gastrointestinalnog trakta ili čira, bolesti bubrega, neuhranjenost i poremećaji apsorpcije hranljivih materija. Vrednosti MCH su snižene i kod hroničnih bolesti, uključujući talasemiju, nasledni poremećaj krvi, i raka.

Nedostatak vitamina B12 povećava rizik od megaloblastne anemije Foto: Shutterstock

Kako se meri MCH?

MCH se određuje u okviru kompletne krvne slike (KKS), koja obuhvata grupu analiza krvi. Lekar može zatražiti ovu analizu tokom rutinskog pregleda ili radi ispitivanja određenih simptoma. Postupak podrazumeva uzimanje uzorka krvi i njegovu laboratorijsku analizu pomoću automatizovane opreme.

Kompletna krvna slika može da obuhvata sledeće analize:

- Broj belih krvnih zrnaca (leukocita)

- Leukocitarnu formulu, odnosno vrste i procente belih krvnih zrnaca

- Broj crvenih krvnih zrnaca (eritrocita)

- Broj trombocita, ćelija koje učestvuju u zgrušavanju krvi

- Nivo hemoglobina, izražen u gramima (g) po decilitru (dL) krvi

- Hematokrit, odnosno udeo krvi koji čine crvena krvna zrnca

- Eritrocitne indekse, kao što su veličina eritrocita i sadržaj hemoglobina u njima.¹³

Eritrocitni indeksi uključuju:

- MCV (srednji volumen eritrocita): prosečna veličina crvenih krvnih zrnaca.

- MCH (srednja količina hemoglobina u eritrocitu): prosečna količina hemoglobina u jednom crvenom krvnom zrnu.

- MCHC (srednja koncentracija hemoglobina u eritrocitima): količina hemoglobina u odnosu na veličinu crvenih krvnih zrnaca.

- RDW (širina distribucije eritrocita): pokazatelj razlika u veličini crvenih krvnih zrnaca.

Dugotrajan umor uprkos dovoljnom snu ne treba zanemarivati, jer može ukazivati na nedostatak gvožđa, anemiju, poremećaj štitaste žlezde ili druge zdravstvene probleme Foto: Shutterstock

Kako se tumači?

Kada se radi kompletna krvna slika, MCH se ne tumači samostalno:

- Manji eritrociti (nizak MCV) obično sadrže manje hemoglobina po ćeliji, pa je i MCH niži.

- Veći eritrociti (visok MCV) sadrže više hemoglobina po ćeliji.

- MCHC, koji pokazuje količinu hemoglobina u odnosu na veličinu eritrocita, pruža dodatne informacije za tumačenje vrednosti MCH.

Kako se MCH koristi u dijagnostikovanju zdravstvenih stanja?

MCH je samo jedan od parametara koji se razmatraju prilikom procene zdravlja crvenih krvnih zrnaca i dijagnostikovanja anemije. Broj eritrocita i drugi eritrocitni indeksi mogu ukazivati na različite vrste anemije ili druge zdravstvene probleme. Lekar na osnovu tih rezultata može da proceni koje su dodatne analize potrebne kako bi se postavila dijagnoza.