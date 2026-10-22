Nesanica može da preraste u začarani krug u kojem briga zbog nedostatka sna pojačava napetost i anksioznost, dodatno otežavajući uspavljivanje, zbog čega kognitivno-bihejvioralna terapija može biti važan deo lečenja

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Procenjuje se da oko 16 odsto svetske populacije pati od klinički značajne nesanice. Međutim, čak i kada nesanica nije primarna dijagnoza, može biti prateći simptom depresije ili anksioznog poremećaja.

Štaviše, većina potpuno zdravih ljudi će sigurno imati poteškoća sa spavanjem u nekom trenutku svog života. „Dajte mi nešto da mi pomogne da zaspim“ verovatno je jedno od najčešćih pitanja sa kojima se susreću lekari i farmaceuti. Ovakav pristup zanemaruje jedan važan aspekt, a to su vaše misli i osećanja, odnosno vaša psiha.

Različite vrste nesanice

Verovatno ste i sami iskusili da ne možete da zaspite pre ili posle stresnog, važnog događaja. Takva, nazovimo je „početna nesanica“, obično je povezana sa napetošću i anksioznošću. Istovremeno, neki ljudi uopšte nemaju poteškoća da zaspe, već umesto toga pate od „jutarnje nesanice“. Na primer, bude se oko 3.00 ujutru i ne mogu da zaspe do jutra. Ova vrsta nesanice često je povezana sa depresijom i nekim anksioznim poremećajima.

Kognitivno mešanje pomaže da se pažnja skrene sa stresnih misli, čime se mozak lakše opušta i priprema za san Foto: Shutterstock

Napravite praktične promene u svom životu

Bez obzira na to da li je vaša nesanica povremena ili klinički značajna, kao i da li je u pitanju problem sa početnim uspavljivanjem ili ranim buđenjem, važno je razmotriti praktične savete:

Održavajte redovan raspored spavanja. Pokušajte da idete u krevet i da se budite svakog dana u približno isto vreme. Redovnost pomaže u usklađivanju cirkadijalnog ritma, odnosno unutrašnjeg biološkog sata koji reguliše ciklus spavanja i budnosti.

Izbegavajte dnevne dremke. Ako imate problema sa uspavljivanjem noću, dremka može smanjiti potrebu za snom i otežati vam da zaspite.

Koristite krevet prvenstveno za spavanje. Gledanje televizije, korišćenje mobilnog telefona i razmišljanje o problemima u krevetu mogu dovesti do toga da ga povezujete sa budnošću i napetošću. Cilj je da ponovo uspostavite vezu između kreveta i sna.

Uspostavite večernju rutinu opuštanja. U poslednjem satu pre spavanja izbegavajte stresne razgovore, zahtevne zadatke i aktivnosti koje vas razbuđuju. Izaberite mirnu aktivnost, poput čitanja, koja vam pomaže da se postepeno opustite.

Pazite na večernje navike. Ograničite kofein, posebno u drugoj polovini dana, izbegavajte velike obroke neposredno pre spavanja i smanjite unos tečnosti ako se često budite noću da biste mokrili. Alkohol nije dobro sredstvo za spavanje jer može da naruši kvalitet sna. Često smo sami sebi najveći neprijatelji kada je u pitanju nesanica

S obzirom na to da su posledice nedostatka sna umor, rasejanost, loše raspoloženje i smanjen kvalitet života, prirodno je da želimo da rešimo problem sa spavanjem. Zbog toga često imamo misli poput: „Moram da spavam“, „Neću moći normalno da radim sutra“ ili „Ako ne budem spavao bar osam sati, razboleću se“.

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Ove misli nas čine još napetijima i samim tim smanjuju naše šanse da zaspimo. Tada upadamo u začarani krug u kojem početni neuspeh da zaspimo stvara osećaj besa, brige i anksioznosti. Ova osećanja aktiviraju naš autonomni nervni sistem, pa telo ulazi u stanje napetosti koje nije spojivo sa opuštanjem, što je preduslov za san.

Psihoterapijski pristupi lečenju nesanice

Upravo zbog opisanih procesa — misao, osećanje, telesna reakcija, a zatim ponovna misao koji nas uvlače u začarani krug nesanice, jedan od vodećih pristupa lečenju je kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT). To je strukturirani psihoterapijski pristup koji podrazumeva promenu obrazaca razmišljanja koji održavaju problem.

Jedna od tehnika koja se koristi u kognitivno-bihejvioralnoj terapiji naziva se paradoksalna namera. To je neobična, ali efikasna tehnika. Terapeut uči pacijenta da odustane od pokušaja da zaspi i da, pod kontrolisanim okolnostima, pokuša da ostane budan bez dodatnog napora da izazove san. Na taj način smanjuju se pritisak da se zaspi i strah od nemogućnosti spavanja.

Ova tehnika je efikasna jer prekida začarani krug u kojem strah od nesanice povećava uzbuđenje, a povećano uzbuđenje još više otežava uspavljivanje. Kada osoba smanji pritisak i prestane da san doživljava kao zadatak koji mora da obavi, može se smanjiti i anksioznost povezana sa spavanjem.

Šta možemo da uradimo da ne upadnemo u začarani krug nesanice i psihe?

Umesto da razmišljate o obavezama i problemima u krevetu, odvojite vreme tokom dana da zapišete svoje brige i isplanirate sledeći dan. Na taj način ćete manje razmišljati o tome šta treba da uradite dok ste u krevetu i kako nesanica ometa vaše planove.

Ustanite iz kreveta ako ne možete da spavate. Umesto da brinete o tome što nećete spavati i mogućim posledicama, ustanite iz kreveta, idite u drugu sobu i izaberite mirnu aktivnost koja će dovoljno zaokupiti vaš um da vas odvrati od negativnih i anksioznih misli poput: „Moram da spavam, ovo je katastrofa, sutra ću biti u komi“. Vratite se u krevet kada ponovo osetite pospanost.

Umesto da razmišljate o obavezama i problemima u krevetu, odvojite vreme tokom dana da zapišete svoje brige i isplanirate sledeći dan Foto: Prostock-studio / Alamy / Profimedia

Ne terajte sebe da spavate. Ponavljanje misli poput „Moram odmah da zaspim“ povećava pritisak i anksioznost. Umesto toga, dozvolite sebi da neko vreme budete budni i usmerite pažnju na mirno disanje ili prijatne telesne senzacije.

Takođe je korisno smanjiti ponašanja kojima pokušavate da kontrolišete san, kao što su stalno gledanje na sat ili proveravanje koliko vam je vremena ostalo do jutra. Takve navike često povećavaju stres i anksioznost.