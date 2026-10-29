Skrivene opasnosti u analizama urina: Koji povišeni parametri zahtevaju hitnu posetu lekaru?
- Povišeni leukociti u urinu najčešće ukazuju na upalu ili infekciju urinarnog trakta, ali mogu biti i znak ozbiljnijih stanja poput upale bubrega ili kamena u bubregu.
- Povišeni eritrociti, odnosno krv u urinu, zahtevaju brzu procenu jer mogu ukazivati na infekciju, oštećenje bubrega ili tumore bešike, bubrega i prostate.
- Proteinurija može biti prolazna, ali dugotrajno povišen protein u urinu često je rani znak hroničnog oštećenja bubrega, posebno kod dijabetesa i visokog pritiska.
Analiza urina jedan je od najjednostavnijih načina da se otkriju infekcije mokraćnih puteva, ali i rani znaci bolesti bubrega i drugih zdravstvenih problema. Ipak, odstupanje od referentnih vrednosti ne znači automatski da postoji bolest. Posebnu pažnju zaslužuju tri parametra - leukociti, eritrociti i proteini, naročito kada su njihove vrednosti ponovljeno povišene.
Znak zapaljenja, ali ne uvek infekcije
Leukociti su bela krvna zrnca koja učestvuju u odbrani organizma. Njihov povećan broj u urinu, odnosno leukociturija, najčešće se povezuje sa infekcijama mokraćnih puteva. U mnogim laboratorijama normalnim se smatra nalaz do pet leukocita po vidnom polju, mada referentne vrednosti zavise od metode analize.
Povišeni leukociti mogu pratiti i kamen u bubregu, zapaljenske bolesti ili biti posledica nepravilno uzetog uzorka. Ako su praćeni peckanjem, učestalim mokrenjem ili bolom u donjem delu stomaka, lekar može zatražiti urinokulturu. Temperatura, drhtavica i bol u slabinama zahtevaju brzu procenu zbog moguće infekcije bubrega.
Krv koja nije uvek vidljiva
Prisustvo crvenih krvnih zrnaca u urinu naziva se hematurija. Mikroskopska hematurija podrazumeva nalaz tri ili više eritrocita po vidnom polju u pravilno uzetom uzorku, prema urološkim smernicama.
Uzroci uključuju infekcije, kamen u mokraćnim putevima i bolesti bubrežnih glomerula, ali i tumore bešike ili bubrega. Posebnu pažnju zahteva krv u urinu koja nije praćena bolom, naročito kod starijih osoba i pušača.
Kod žena nalaz može biti posledica menstrualne kontaminacije, dok intenzivna fizička aktivnost ponekad izaziva prolaznu hematuriju. Ako se krv ponavlja, lekar procenjuje potrebu za dodatnim analizama i urološkim pregledom.
Rani pokazatelj oštećenja bubrega
Proteini se u zdravom urinu nalaze u veoma malim količinama. Njihovo povećano izlučivanje, odnosno proteinurija, može biti prolazno, na primer nakon intenzivnog treninga, tokom povišene temperature ili dehidratacije.
Međutim, uporna proteinurija može ukazivati na oštećenje bubrežnih filtera, naročito kod osoba sa dijabetesom i visokim krvnim pritiskom. Za precizniju procenu koristi se odnos albumina i kreatinina u urinu (uACR), a funkcija bubrega proverava se određivanjem kreatinina u krvi i procenom glomerulske filtracije (eGFR).
Trebalo bi imati u vidu da jedan izmenjen nalaz nije dijagnoza. Rezultati se tumače zajedno sa simptomima, drugim analizama i zdravstvenim stanjem pacijenta. Ipak, vidljiva krv u urinu, kao i temperatura praćena bolom u slabinama, zahtevaju pravovremeno javljanje lekaru.
Izvor: Ordinacija.vecernji.hr/Zdravlje.Kurir.rs