Povišeni leukociti, eritrociti i proteini u urinu mogu ukazivati na infekcije, oštećenje bubrega i druga ozbiljna oboljenja

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Analiza urina jedan je od najjednostavnijih načina da se otkriju infekcije mokraćnih puteva, ali i rani znaci bolesti bubrega i drugih zdravstvenih problema. Ipak, odstupanje od referentnih vrednosti ne znači automatski da postoji bolest. Posebnu pažnju zaslužuju tri parametra - leukociti, eritrociti i proteini, naročito kada su njihove vrednosti ponovljeno povišene.

Znak zapaljenja, ali ne uvek infekcije

Leukociti su bela krvna zrnca koja učestvuju u odbrani organizma. Njihov povećan broj u urinu, odnosno leukociturija, najčešće se povezuje sa infekcijama mokraćnih puteva. U mnogim laboratorijama normalnim se smatra nalaz do pet leukocita po vidnom polju, mada referentne vrednosti zavise od metode analize.

Povišeni leukociti mogu pratiti i kamen u bubregu, zapaljenske bolesti ili biti posledica nepravilno uzetog uzorka. Ako su praćeni peckanjem, učestalim mokrenjem ili bolom u donjem delu stomaka, lekar može zatražiti urinokulturu. Temperatura, drhtavica i bol u slabinama zahtevaju brzu procenu zbog moguće infekcije bubrega.

Krv koja nije uvek vidljiva

Prisustvo crvenih krvnih zrnaca u urinu naziva se hematurija. Mikroskopska hematurija podrazumeva nalaz tri ili više eritrocita po vidnom polju u pravilno uzetom uzorku, prema urološkim smernicama.

Prisustvo eritrocita u urinu nije uvek vidljivo golim okom Foto: Shutterstock

Uzroci uključuju infekcije, kamen u mokraćnim putevima i bolesti bubrežnih glomerula, ali i tumore bešike ili bubrega. Posebnu pažnju zahteva krv u urinu koja nije praćena bolom, naročito kod starijih osoba i pušača.

Kod žena nalaz može biti posledica menstrualne kontaminacije, dok intenzivna fizička aktivnost ponekad izaziva prolaznu hematuriju. Ako se krv ponavlja, lekar procenjuje potrebu za dodatnim analizama i urološkim pregledom.

Rani pokazatelj oštećenja bubrega

Proteini se u zdravom urinu nalaze u veoma malim količinama. Njihovo povećano izlučivanje, odnosno proteinurija, može biti prolazno, na primer nakon intenzivnog treninga, tokom povišene temperature ili dehidratacije.

Funkcija bubrega proverava se određivanjem kreatinina u krvi i procenom glomerulske filtracije Foto: Shutterstock/NMK-Studio, Shutterstock/angellodeco

Međutim, uporna proteinurija može ukazivati na oštećenje bubrežnih filtera, naročito kod osoba sa dijabetesom i visokim krvnim pritiskom. Za precizniju procenu koristi se odnos albumina i kreatinina u urinu (uACR), a funkcija bubrega proverava se određivanjem kreatinina u krvi i procenom glomerulske filtracije (eGFR).