DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Nova analiza pokazuje da dugotrajna upotreba melatonina može ozbiljno povećati rizik od srčanih problema i čak smrtnosti, pa stručnjaci savetuju oprez pri dugotrajnom korišćenju

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Jedan od najčešće korišćenih suplemenata za spavanje povezan je sa većim rizikom od srčane insuficijencije i smrti, pokazala je preliminarna analiza predstavljena 2025. godine na naučnim sesijama Američkog udruženja za srce. Istraživači, međutim, naglašavaju da rezultati ne dokazuju da melatonin izaziva ove zdravstvene probleme.

Analiza zdravstvenih podataka više od 130.000 odraslih osoba sa nesanicom iz više zemalja pokazala je da su oni kojima je melatonin propisivan duže od godinu dana imali 89 odsto veći rizik od srčane insuficijencije tokom pet godina u poređenju sa osobama kojima nije bio propisan.

Učesnici koji su dugoročno koristili melatonin imali su i približno dvostruko veću verovatnoću da umru od bilo kog uzroka. Dodatna analiza pokazala je da je kod njih verovatnoća hospitalizacije zbog srčane insuficijencije bila skoro 3,5 puta veća.

Istraživanje još nije prošlo stručnu recenziju, a rezultati se moraju tumačiti oprezno. Naučnici nisu direktno proveravali da li su učesnici uzimali melatonin, već su koristili podatke o propisanim receptima. To je važno jer se u ovaj suplement može kupiti bez recepta, pa su i pojedinci iz kontrolne grupe možda koristili melatonin.

Srčana slabost ili srčana insuficijencija je stanje u kojem srce ne uspeva da pumpa krv dovoljno efikasno da bi zadovoljilo potrebe organizma, što može izazvati umor, otežano disanje i oticanje nogu Foto: Shutterstock

Zašto se ispituje dugotrajna upotreba melatonina?

Melatonin je hormon koji mozak prirodno proizvodi i koji pomaže u regulisanju ciklusa spavanja i budnosti. Njegovi suplementi koriste se za ublažavanje problema sa spavanjem, a u mnogim zemljama dostupni su bez recepta.

Iako se melatonin uglavnom smatra dobro podnošljivim pri kratkotrajnoj upotrebi, podaci o njegovoj dugoročnoj bezbednosti i dalje su ograničeni. Zbog toga istraživači smatraju da je potrebno detaljnije ispitati moguće posledice višemesečnog i višegodišnjeg uzimanja.

U aprilu 2026. godine, regulator lekova Saudijske Arabije izdao je bezbednosno upozorenje u vezi sa mogućom povezanošću melatonina i srčane insuficijencije, oslanjajući se na globalne izveštaje o slučajevima i rezultate istraživanja. Takav signal ukazuje na potrebu za daljim ispitivanjem, ali sam po sebi ne predstavlja konačan dokaz da melatonin izaziva srčanu insuficijenciju.