Redovno pijenje čaja povezano je sa manjim rizikom od srčanih i vaskularnih bolesti, ali istraživanje ukazuje da su važni i temperatura napitka, količina koja se konzumira i životne navike

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Svi znate onaj utešni osećaj kada držite šolju vrućeg čaja. Međutim, uživanje u ovom napitku povezano je i sa manjim rizikom od ozbiljnih bolesti, poput srčanih oboljenja, srčanog udara i moždanog udara. Prema novoj studiji, pijenje čaja tri ili više puta nedeljno povezano je sa 11 odsto manjim rizikom od srčanih oboljenja.

Ipak, pijenje veoma vrućeg čaja povezano je sa suprotnim efektom – povećanjem rizika od vaskularnih bolesti za 16 odsto. Istraživači su studiju objavili u časopisu Journal of Internal Medicine, a tokom devet godina pratili su skoro 500.000 ljudi. Među ključnim nalazima izdvojili su sledeće:

Uobičajena konzumacija čaja povezana je sa 11 odsto manjim rizikom od vaskularnih bolesti.

Kod onih koji piju „vreli“ čaj efekat je suprotan, sa povećanjem rizika od vaskularnih bolesti za 16 odsto.

Utvrđeno je da je specifična količina čaja od šest do osam šolja dnevno povezana sa najnižim procenjenim rizikom od vaskularnih bolesti među onima koji nedeljno piju čaj.

Oni koji su kombinovali redovno pijenje čaja sa nepušenjem i održavanjem visoke fizičke aktivnosti imali su čak 42,5 odsto manji rizik od vaskularnih bolesti.

Crni čaj je pokazao najjaču i najdosledniju povezanost sa vaskularnim bolestima, a zatim zeleni čaj.

Temperatura i jačina su takođe napravile razliku — istraživači su otkrili da je najbolja kombinacija umereno jak čaj koji nije ključao.

Temperatura i jačina su takođe napravile razliku — istraživači su otkrili da je najbolja kombinacija umereno jak čaj koji nije ključao. Naravno, kao i svaka hrana sa pozitivnim uticajem na zdravlje, čaj nije čarobni metak protiv bolesti. Najbolja stvar koju možete da uradite da biste rizik od ozbiljnih bolesti sveli na minimum jeste da se zdravo hranite, vežbate i dobro spavate.

Polifenoli iz zelenog čaja mogu da pomognu zaštiti kože od oštećenja izazvanih UV zračenjem, smanje upalu i doprinesu očuvanju njenog zdravlja, ali ne mogu zameniti zaštitu koju pruža SPF krema Foto: Shutterstock

- Ovo je bila opservaciona studija i druge razlike u ishrani i načinu života ljudi mogle bi da objasne nalaze - rekao je za Euronews Del Stanford, viši dijetetičar u Britanskoj fondaciji za srce, koji nije učestvovao u studiji, dodajući da rezultati ne dokazuju „da dnevna šolja kafe štiti vaše srce.

Zašto je čaj dobar za vas?

Ovo je daleko od prve medicinske studije koja je pronašla povezanost između pijenja čaja i pozitivnog uticaja na zdravlje. Ali zašto, kada čaj nije poznat po vitaminima i hranljivim materijama?

- U čaju nećete naći mnogo vitamina ili hranljivih materija, ali je bogat fit hemikalijama – jedinjenjima koja biljkama daju njihove karakteristike (kao što su boja i miris) i imaju farmakološke efekte kada ih konzumiramo - navodi Medicinski fakultet Univerziteta Harvard. Glavne fit hemikalije čaja su kofein i polifenoli.

Polifenoli su jedinjenja biljnog porekla za koja se smatra da pružaju značajne zdravstvene koristi, uključujući antiinflamatorna svojstva i svojstva koja usporavaju starenje, uz povoljne efekte na zdravlje creva i mozga. Najbogatiji izvori polifenola uključuju voće, povrće, žitarice, orašaste plodove, čaj, kafu i kakao.

Šta uzrokuje srčane bolesti, srčani udar i moždani udar?

Sve su to kardiovaskularne bolesti, grupa stanja koja utiču na srce i krvne sudove. Koronarna bolest srca nastaje kada se arterije blokiraju zbog nakupljanja masnih naslaga, što otežava protok krvi do srca i od njega. To može dovesti do srčanog udara.

Moždani udar je hitno stanje koje se može sprečiti i lečiti, a brzo prepoznavanje simptoma i pravovremena reakcija mogu značajno uticati na ishod i oporavak Foto: Shutterstock

Moždani udar nastaje kada krv iznenada prestane da teče do dela mozga zbog začepljenja krvnog suda. Način života je jedan od glavnih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti — posebno pušenje, prekomerna konzumacija alkohola, prekomerna telesna težina i nedostatak fizičke aktivnosti.