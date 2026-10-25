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Povrede, infekcije i druga zdravstvena stanja mogu da izmene boju nosnog sekreta, odnosno sluzi iz nosa. Sekret iz nosa može biti providan, zelen, taman. Osobe sa polenskom alergijom često imaju providan sekret iz nosa. Prehlada obično izaziva pojavu žutog ili zelenog sekreta. U nekim situacijama nosni sekret može da bude tamne, skoro crne boje, zbog zagađenja vazduha.

Šta znači providan nosni sekret?

Providan sekret iz nosa smatra se uobičajenim i najčešće je znak zdravlja. Rinitis, odnosno upala sluzokože nosa, često dovodi do pojačanog stvaranja sekreta.

Alergijski rinitis, poznat i kao polenska kijavica, može izazvati pojavu bistrog, vodenastog sekreta iz nosa. Ovi simptomi nastaju kao odgovor organizma na nadražujuće materije, poput polena, dlake mačaka i pasa ili grinja iz kućne prašine.

Polen koji se zadrži u providnom nosnom sekretu može uticati i na njegovu boju. Rinitis se može javiti i bez izlaganja alergenima. U tom slučaju lekari govore o nealergijskom rinitisu.

Ukoliko dođe do zapušenosti nosa, sekret uglavnom postaje beo. Foto: Shutterstock

Beli nosni sekret

Ukoliko dođe do zapušenosti nosa, sekret uglavnom postaje beo. Zapušenost nosa smanjuje normalnu količinu vode u sekretu, zbog čega on postaje gušći i zamućen. Ovakav sekret može da bude znak prehlade ili druge infekcije.

Prehlada je čest uzrok zapušenosti nosa i belog sekreta. Simptomi se obično razvijaju jedan do tri dana nakon izlaganja virusu. Deca su posebno podložna prehladama, dok odrasli u proseku mogu imati dve do tri prehlade godišnje.

Šta znači žuti nosni sekret?

Žuti sekret iz nosa ukazuje na borbu protiv infekcije. Žuta boja je posledica delovanja ćelija imunskog sistema, poput belih krvnih zrnaca, koje se usmeravaju ka mestu infekcije kako bi uništile uzročnike bolesti. Nakon što obave svoju funkciju, ove ćelije se razgrađuju i izbacuju putem sekreta, dajući mu tamnožutu nijansu.

Neke infekcije sinusa izazivaju virusi, a ne bakterije Foto: Shutterstock

Šta znači zeleni nosni sekret?

Kada imunski sistem pojačano reaguje na infekciju, sekret iz nosa može postati zelen i izrazito gust. Ova boja nastaje zbog prisustva odumrlih belih krvnih zrnaca i drugih produkata imunskog odgovora.

Ipak, zeleni sekret nije uvek razlog za odlazak lekaru. Neke infekcije sinusa izazivaju virusi, a ne bakterije. Prisustvo stranog tela u nosnim hodnicima takođe može dovesti do pojave žutog ili zelenog sekreta. U takvim slučajevima uklanjanje stranog tela može dovesti do povlačenja simptoma.

Šta znači ružičasti ili crveni nosni sekret?

Prisustvo krvi može obojiti sekret iz nosa u ružičastu ili crvenu boju. Do manjeg krvarenja može doći ako često i snažno izduvavate nos ili ako ste zadobili udarac u nos.

Ne izduvavajte nos previše snažno. Trudnice takođe mogu primetiti sekret sa primesama krvi. To može biti posledica povećanog volumena krvi, hormonskih promena ili oticanja sluzokože nosa.

Šta znači braon ili narandžasti nosni sekret?

Braon sekret može biti posledica izduvavanja stare krvi iz nosa. Druga mogućnost je da ste udahnuli čestice crvene ili braon boje koje su promenile izgled sluzi. To mogu biti prašina, duvan ili začini poput paprike.

Šta znači crni nosni sekret?

Osobe koje puše ili žive u domaćinstvu u kojem se puši mogu imati siv ili crn sekret iz nosa. Izloženost velikim količinama zagađenog vazduha takođe može dovesti do pojave crnog sekreta. Crni sekret može se javiti i kod osoba koje koriste nedozvoljene psihoaktivne supstance.

Crni nosni sekret može biti i znak gljivične infekcije. Iako su takve infekcije retke, veći rizik imaju osobe sa oslabljenim imunskim sistemom.

Šta ako se promeni gustina nosnog sekreta?

Gustina i tekstura sekreta u velikoj meri zavise od sadržaja vode. Sekret koji lako i slobodno otiče sadrži više vode, dok je gušći sekret ima manje. Promene gustine mogu se javljati tokom različitih faza bolesti.

Većina prehlada traje od pet do deset dana. Foto: Shutterstock

Vodenkast sekret koji curi iz nosa može, u retkim slučajevima, biti znak curenja cerebrospinalne tečnosti (likvora). Do toga dolazi kada se ošteti membrana koja okružuje mozak, najčešće usled povrede ili određenih zdravstvenih stanja, poput hidrocefalusa. Ako sumnjate na curenje likvora, odmah potražite medicinsku pomoć.

Kada je potrebno da se obratite lekaru?

Bitno je pre svega da obratite pažnju na trajanje bolesti, kao i na pojavu ili pogoršanje drugih simptoma, a ne samo na boju nosnog sekreta.

Većina prehlada traje od pet do deset dana. Simptomi su obično najizraženiji između trećeg i petog dana. Bakterijska infekcija može se pogoršavati tokom vremena i trajati duže od tog perioda.

Obratite se lekaru ako primetite neki od sledećih simptoma:

Žuti sekret iz nosa praćen povišenom telesnom temperaturom koja traje tri do četiri dana uzastopno.

Glavobolju koja je izražena oko očiju ili iza njih i pogoršava se pri saginjanju.

Oticanje oko očiju ili pojavu tamnih podočnjaka.

Otok ili crvenilo oko očiju koji traju tokom celog dana.

Jaku glavobolju.

Preosetljivost na svetlost.

Bol u zadnjem delu vrata.