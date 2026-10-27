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Žučna kesa je mali organ kruškolikog oblika, smešten ispod jetre, čiji je zadatak da skladišti žuč, tečnost koja pomaže telu u varenju masti. Nalazi se u desnom delu stomaka. Ako ste ikada osetili probadanje žuči posle kafe s mlekom ili se zapitali da li kafa povećava ili smanjuje rizik od nastanka žučnih kamenaca, niste jedini.

Istraživanja o povezanosti kafe i zdravlja žučne kese prilično su ohrabrujuća, ali rezultati još nisu u dovoljnoj meri potvrđeni i u praksi. Čini se da kafa nekim osobama u bitnoj meri olakšava tegobe, dok kod drugih produbljuje osećaj bola i mučnine.

Kako kafa deluje na žučnu kesu?

Kafa podstiče kontrakcije žučne kese. Kada jedete, organizam oslobađa hormon holecistokinin, odnosno CCK. Ovaj hormon daje signal žučnoj kesi da se stegne i potisne žuč u tanko crevo.

- Redovno konzumiranje kafe podstiče žučnu kesu da se kontrahuje i prazni, umesto da žuč dugo miruje u žučnoj kesi - objašnjava dr Džej Lutar.

Istraživanja ukazuju na to da isti efekat ima i kafa bez kofeina. Što sve upućuje na mogućnost da za ovaj efekat nisu zaslužne samo supstance koje se nalaze u kafi, već i drugi sastojci, osim kofeina.

- Redovnim podsticanjem kontrakcija i održavanjem protoka žuči, kafa može pomoći u sprečavanju zadržavanja žuči u žučnoj kesi i stvaranja novih žučnih kamenaca - objašnjava dr Danijel Etkinson.

Problemi sa žučnom kesom često počinju blagim simptomima nakon obroka, ali rano prepoznavanje znakova može sprečiti ozbiljne komplikacije Foto: Shutterstock

Kada se žučna kesa ne prazni dovoljno efikasno, može doći do zadržavanja žuči i stvaranja žučnog mulja, koji sadrži sitne kristale holesterola, kalcijumove soli i druge sastojke. Žučna kesa inače skladišti i koncentriše žuč, apsorbujući deo vode i elektrolita. Žučni mulj ponekad može da preraste u žučne kamence, ali se može i spontano povući. Kamenje nastaje kada se određeni sastojci žuči, poput holesterola ili bilirubina, izdvajaju u kristale koji se postepeno grupišu i rastu.

Kafa i manji rizik od nastanka žučnih kamenaca

Nekoliko velikih opservacionih studija povezalo je redovno konzumiranje kafe sa manjim rizikom od pojave simptomatskih žučnih kamenaca.

Istraživači pretpostavljaju da bi razlog mogao biti to što kafa podstiče protok žuči, poboljšava pokretljivost žučne kese i menja metabolizam žučnih kiselina na način koji može da smanji verovatnoću od nastanka kamenaca.

Takođe se navodi da kafa može uticati na preradu bilirubina i metabolizam hormona, što bi moglo dodatno da doprinese zaštiti od simptomatskih žučnih kamenaca.

Može li kafa da izazove neprijatnost ako već imate žučne kamence?

Iste kontrakcije koje zdravoj žučnoj kesi pomažu da izbaci žuč mogu da izazovu probleme kod osobe koja već ima kamen u žučnoj kesi.

Kada se žučna kesa stegne, kamen može da pritisne ili blokira žučni kanal. Moguće je da tada dođe do napada žučne kese - oštrog bola u gornjem desnom delu stomaka.

Dokazi da sama kafa izaziva napade žučne kese su ograničeni, a i reakcije se razlikuju od osobe do osobe. Ipak, ako imate kamen u žučnoj kesi i osetite bol nakon konzumiranja kafe, ima smisla da smanjite unos ovog napitka i da se posavetujete s lekarom.

Drugi napici koji mogu doprineti zdravlju žučne kese

Voda: Dovoljan unos tečnosti olakšava varenje i normalno funkcionisanje organizma. Voda je i zamena za zaslađene napitke, koji su u pojedinim studijama povezani sa većim rizikom od nastanka žučnih kamenaca.

- Žuč se sastoji od približno 95 odsto vode. Dovoljan unos tečnosti sprečava da žuč postane previše koncentrisana i gusta, što predstavlja jedan od važnih preduslova za nastanak žučnih kamenaca - objašnjava dr Etkinson.

Zeleni čaj: Neka opservaciona istraživanja povezala su konzumiranje zelenog čaja sa manjom učestalošću karcinoma žučne kese. Zeleni čaj sadrži i kofein i biljna jedinjenja koja se nazivaju katehini, ali je potrebno više istraživanja da bi se utvrdio njihov direktan uticaj na žučnu kesu.

Kafa bez kofeina: Ako vam kofein izaziva osećaj uznemirenosti, kafa bez kofeina je dobar izbor, jer i ova kafa može da podstakne kontrakcije žučne kese.

Neka opservaciona istraživanja povezala su konzumiranje zelenog čaja sa manjom učestalošću karcinoma žučne kese Foto: Shutterstock

Kako sačuvati zdravlje žučne kese?

Svakodnevne navike imaju veći značaj za zdravlje žučne kese nego bilo koji pojedinačni napitak. Sledeće preporuke, zasnovane na istraživanjima, mogu pomoći u smanjenju rizika od žučnih kamenaca. Stručnjaci savetuju što više namirnica bogatih vlaknima. Voće, povrće, pasulj, grašak i integralne žitarice doprinose zdravom varenju i često se preporučuju kao deo ishrane koja podržava zdravlje žučne kese.

Smanjite unos rafinisanih ugljenih hidrata i dodatog šećera. Manji unos visoko prerađenih ugljenih hidrata i slatkiša može da doprinese boljem metaboličkom zdravlju i tako smanji rizik od nastanka žučnih kamenaca.

Uključite zdrave masti u ishranu. Masti poput maslinovog ulja i ribljeg ulja mogu podstaći žučnu kesu da se redovno kontrahuje i prazni. Ograničite namirnice bogate zasićenim mastima. Pržena hrana, kalorični deserti i druge namirnice sa visokim sadržajem zasićenih masti mogu da otežaju varenje, pa je najbolje da ih konzumirate umereno.

Održavajte zdravu telesnu težinu i budite fizički aktivni. Redovno kretanje i postepeno dostizanje i održavanje zdrave telesne težine mogu pomoći u smanjenju rizika od žučnih kamenaca i očuvanju zdravlja žučne kese.

Pridržavajte se uravnotežene i redovne ishrane. Dosledan plan ishrane bogat hranljivim materijama uglavnom je bolji za žučnu kesu od ishrane koja se pretežno zasniva na visoko prerađenim namirnicama ili veoma restriktivnim dijetama.

Stručnjaci ipak navode da kafa nije lek ni napitak za sprečavanje razvoja žučnih kamenaca. Foto: Shutterstock

Kafa nije lek

Svakodnevno konzumiranje kafe deluje bezbedno, a možda je i korisno za žučnu kesu kod većine ljudi. Stručnjaci ipak navode da kafa nije lek ni napitak za sprečavanje razvoja žučnih kamenaca.

Ako već imate kamen u žučnoj kesi, kontrakcije koje kafa podstiče mogu kod nekih osoba da izazovu neprijatnost ili bol. Važno je i ono što dodajete u kafu, pa bi trebalo voditi računa o količini šećera i pavlake.