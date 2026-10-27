Veće količine natrijuma mogu uticati i na način obrade masnoća u jetri. Veruje se da višak natrijuma izaziva upalu

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Poznato je da redovno konzumiranje prevelikih količina soli može dodatno da povisi krvni pritisak. Međutim, nova istraživanja navode da veće količine natrijuma mogu uticati i na način obrade masnoća u jetri. Veruje se da višak natrijuma izaziva upalu i povećava rizik od bolesti jetre. Iako su potrebna dodatna istraživanja koja bi u potpunosti potvrdila ove navode, smatra se da je kontrola unosa soli važan deo očuvanja opšteg zdravlja i pravilnog funkcionisanja jetre.

Bitno je napomenuti da natrijum i kuhinjska so nisu isto. Natrijum je hemijski element i esencijalni mineral, dok je kuhinjska so natrijum-hlorid (NaCl), jedinjenje koje sadrži natrijum i hlorid. Približno 2,3 grama kuhinjske soli sadrži 0,9 grama (900 mg) natrijuma. Preporuke za dnevni unos izražene u miligramima natrijuma ne bi trebalo poistovećivati sa istom brojčanom količinom kuhinjske soli. Na primer: 2.000 mg natrijuma odgovara približno 5 grama kuhinjske soli. To je važno pri tumačenju preporuke za osobe sa cirozom jetre, jer se ograničenje u tekstu odnosi na natrijum, a ne na ukupnu masu soli.

Kako so utiče na jetru?

Bubrezi su prvenstveno odgovorni za obradu i regulisanje količine natrijuma u organizmu, ali količina soli može uticati i na druge organe, kao što su jetra, srce i mozak.

- Bubrezi kontrolišu koliko organizam zadržava natrijuma, ali to ne znači da je jetra zaštićena od delovanja natrijuma - rekao je dr Brian P. Lee, hepatolog i specijalista za transplantaciju jetre u zdravstvenom sistemu Keck Medicine pri Univerzitetu Južne Kalifornije.

Doktor objašnjava da natrijum utiče na krvni pritisak, ravnotežu tečnosti, insulinsku rezistenciju i crevne bakterije, a svi ovi činioci mogu na različite načine da opterete jetru.

Nedavna studija pokazala je da ishrana bogata mastima i natrijumom može da poveća upalu i stvaranje ožiljnog tkiva u jetri. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja na humanoj populaciji kako bi se ovi efekti bolje razumeli.

Stručnjaci ističu da je ova napomena veoma važna jer upala i stvaranje ožiljnog tkiva u jetri mogu da povećaju rizik od ozbiljnijih oboljenja, kao što su ciroza (uznapredovali stadijum ožiljnih promena na jetri), otkazivanje jetre i rak jetre.

- Masnoća u jetri sama po sebi uglavnom nije štetna. Ali upala koja se razvija oko masnih naslaga podstiče stvaranje ožiljnog tkiva, a upravo te ožiljne promene mogu dovesti do ciroze, otkazivanja jetre i raka jetre - objasnio je dr Lee.

Masnoća u jetri sama po sebi uglavnom nije štetna. Ali upala koja se razvija oko masnih naslaga podstiče stvaranje ožiljnog tkiva Foto: Shutterstock

Ipak, Lee je upozorio da ove rezultate ne treba prihvatati bez rezerve, jer su potrebna dodatna istraživanja na ljudima.

- Ovo je bila studija na miševima, pa bih bio oprezan kada je reč o direktnom prenošenju tih zaključaka na ljude. Mnogi nalazi dobijeni na miševima ne potvrde se kada se ispitaju na ljudima – rekao je doktor.

Zašto je bitno ovo istraživanje?

Ovo istraživanje, međutim, ukazuje na mogućnost da prekomeran unos soli doprinosi upali i stvaranju ožiljnog tkiva u jetri, čak i kada ne izaziva dodatno nakupljanje masti.

- Nalaz mi je privukao pažnju jer veoma podseća na ono što viđamo kod nekih pacijenata koji nisu gojazni, ali imaju lošiji ishod bolesti masne jetre povezane s metaboličkom disfunkcijom (MASLD, koja je ranije bila poznata kao nealkoholna masna bolest jetre) - kaže dr Lee.

Može li ishrana bogata natrijumom da pogorša bolest jetre?

Novo istraživanje navodi i da ishrana bogata solju može doprineti upali i stvaranju ožiljnog tkiva i na taj način povećati rizik od bolesti jetre. Ali šta se dešava ako već imate oboljenje jetre, a istovremeno unosite mnogo natrijuma? Odgovor može da zavisi od vrste i težine bolesti jetre.

Nealkoholna masna jetra je oboljenje koje nastaje kada se u jetri nakupi prekomerna količina masti. Iako je konzumiranje alkohola jedan od značajnih faktora rizika za bolesti jetre, masna jetra se javlja i kod ljudi koji piju veoma malo alkohola ili ga uopšte ne konzumiraju.

- U ranim fazama masna jetra može da doprinese povišenom krvnom pritisku i upali, što bi, teoretski, moglo da ubrza napredovanje bolesti jetre – rekao je dr Lee.

Međutim, ako bolest napreduje ili imate uznapredovalo oboljenje, poput ciroze ili otkazivanja jetre, posledice ishrane bogate natrijumom mogu postati izraženije.

- Ako imate cirozu, može doći do povećanja pritiska u krvnim sudovima koji snabdevaju jetru krvlju. To stanje poznato je kao portalna hipertenzija. U slučaju ovakvog uznapredovalog oboljenja jetre, so može biti posebno štetna jer može da izazove nakupljanje tečnosti u trbušnoj duplji i drugim delovima tela - upozorava dr Lee.

Dr Lee je objasnio da zdravstveni radnici u takvim okolnostima savetuju osobama sa uznapredovalom bolešću jetre da posebno vode računa o ishrani. Pacijentima koji imaju cirozu i zadržavanje tečnosti usled portalne hipertenzije savetuje se manje od 2.000 miligrama (mg) natrijuma dnevno.

Hleb je najveći izvor natrijuma u ishrani savremenog čoveka Foto: Shutterstock

Hleb kao glavni izvor natrijuma

Ako ste zabrinuti zbog količine natrijuma koju unosite, nekoliko jednostavnih promena životnih navika mogu mnogo da pomognu.

- Hleb je najveći izvor natrijuma u ishrani savremenog čoveka - podvlači dr Lee.

Doktor dodaje da posle hleba natrijuma ima dosta i u suhomesnatim proizvodima i mesnim prerađevinama, siru, supama iz konzerve, sosovima za testeninu, prelivima za salatu, soja-sosu, ukiseljenoj hrani i većini jela koja se služe u restoranima. Lee je takođe objasnio da i namirnice koje se tradicionalno smatraju „zdravim“ mogu da sadrže velike količine natrijuma. Među njima su sokovi od povrća i pasulj iz konzerve.

Šta je alternativa?

Ipak, organizmu je potrebna određena količina natrijuma kako bi pravilno funkcionisao. Umesto industrijski prerađene hrane, razmislite o tome da u ishranu uključite više celovitih, minimalno prerađenih namirnica.

- Sveže povrće, voće, neslani orašasti plodovi, jaja, sveže meso i riba, kao i obični mlečni proizvodi, prirodno sadrže male količine natrijuma, što je sasvim dovoljno. S obzirom na velike količine soli u mnogim restoranskim jelima i prerađenim namirnicama, pripremanje hrane kod kuće od svežih sastojaka može biti izuzetno dobra promena – kaže dr Lee.

Međutim, i druge promene životnih navika mogu biti značajne. Bitni su kontrolisanje unosa alkohola, redovna fizička aktivnost i preventivni pregledi.