aj potpis za glavnu fotku, plz Koenzim Q10 učestvuje u proizvodnji energije u mišićima, a statini mogu da smanje njegov nivo u organizmu

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Mnogi ljudi koji uzimaju statine za snižavanje holesterola posežu za koenzimom Q10 u uverenju da ovaj suplement sprečava bolove u mišićima, jednu od mogućih nuspojava terapije. Međutim, Američko udruženje za srce i Američki koledž za kardiologiju ne preporučuju rutinsku upotrebu koenzima Q10 zbog ovih simptoma povezanih sa statinima.

- Oko četvrtine od 1.200 pacijenata u mojoj ordinaciji uzima statine i nijednom ne preporučujem koenzim Q10, čak ni onima koji imaju bolove u mišićima. Ovi bolovi jesu česti, naročito kod starijih osoba, ali ne moraju biti posledica uzimanja statina. Istraživanja o efikasnosti koenzima Q10 daju oprečne rezultate, zbog čega njegova korist nije potvrđena - kaže dr Piter Koen, internista i profesor Medicinskog fakulteta Harvard..

Zašto se koenzim Q10 povezuje sa statinima?

Koenzim Q10 je supstanca slična vitaminima koja se prirodno stvara u ćelijama i učestvuje u proizvodnji energije, naročito u mišićima. Deluje i kao antioksidans, a nalazi se u mesu, ribi, orašastim plodovima i drugim namirnicama.

- Statini smanjuju proizvodnju mevalonske kiseline, koju jetra koristi za stvaranje holesterola, ali koja je neophodna i za sintezu koenzima Q10. Zato terapija statinima može da snizi njegov nivo u organizmu. Iako suplementi povećavaju koncentraciju koenzima Q10 u krvi, nije jasno da li se time povećava i njegova količina u mišićnom tkivu, niti da li to ublažava bolove - sugeriše dr Koen.

Kako prepoznati bolove izazvane statinima?

Približno svaka deseta osoba koja uzima statine prijavljuje bol, osetljivost ili slabost mišića. Na povezanost sa terapijom ukazuju sledeće karakteristike:

Tegobe počinju nekoliko nedelja nakon uvođenja statina .

. Bolovi su obostrani , odnosno zahvataju mišiće na obe strane tela.

, odnosno zahvataju mišiće na obe strane tela. Najčešće se javljaju u velikim mišićima ruku i nogu .

. Ne postoji drugi očigledan uzrok, poput intenzivnog treninga ili povrede.

Bolovi se najčešće se javljaju u velikim mišićima ruku i nogu i obostrano Foto: Shutterstock

- Ako postoji sumnja da statin izaziva tegobe, lekar može da preporuči privremeni prekid terapije na jedan do dva meseca, a zatim njeno ponovno uvođenje. Povratak simptoma može da potvrdi povezanost. U tom slučaju razmatraju se smanjenje doze, ređe uzimanje ili zamena statina, kao i drugi lekovi za snižavanje LDL holesterola, poput ezetimiba i bempedoične kiseline. Statine ne treba prekidati na svoju ruku - savetuje doktor.

Ko bi trebalo da izbegava koenzim Q10?

Koenzim Q10 uglavnom se dobro podnosi, ali može da izazove mučninu, povraćanje i stomačne tegobe. Osobe koje uzimaju varfarin, lek protiv zgrušavanja krvi, trebalo bi da izbegavaju koenzim Q10 zbog mogućeg smanjenja dejstva terapije.