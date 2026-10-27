Dugotrajno sedenje i nedostatak kretanja tokom dana mogu da pojačaju bolove u leđima pred spavanje

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Bolovi u leđima i poremećaji sna često idu ruku pod ruku. Meta-analiza 21 istraživanja pokazala je da osobe sa poremećajima spavanja imaju 52 odsto veće izglede za pojavu bolova u leđima, a naučnici ukazuju na to da je ova povezanost dvosmerna. Ipak, kada bolovi počnu da remete noćni odmor, uzrok ne mora da bude neodgovarajući dušek ili jastuk. Fizioterapeuti upozoravaju da veliku ulogu imaju i naše dnevne navike.

- Dugotrajno sedenje, stajanje ili izbegavanje kretanja zbog bolova dovodi do napetosti i zamora mišića, što se naročito oseća pred spavanje - objašnjava Lijam Stejpli, viši fizioterapeut bolnice Hadersfild u Velikoj Britaniji.

Proverite dušek i položaj spavanja

Ako dušek ima vidljiva udubljenja ili se budite ukočeni, a tegobe popuštaju nakon ustajanja, moguće je da više ne pruža odgovarajuću potporu. Ipak, zamena dušeka nije rešenje za sve uzroke bola.

Prema preporukama klinike Mejo, spavanje na boku sa jastukom između blago savijenih kolena pomaže pravilnom položaju kičme, karlice i kukova. Ako spavate na leđima, stavite jastuk ispod kolena. Spavanje na stomaku najbolje je izbegavati, a ako vam je to jedini udoban položaj, mali jastuk ispod karlice i donjeg dela stomaka može da smanji opterećenje.

Spavanje na stomaku najbolje je izbegavati, jer je najneudobnije za leđa Foto: Shutterstock

Nemojte iz stolice pravo u krevet

Višesatno sedenje za računarom, vožnja ili gledanje televizije u istom položaju doprinose ukočenosti mišića. Fizioterapeut savetuje da pre odlaska na spavanje promenite položaj tela i uvedete malo kretanja - kratku šetnju, lagane vežbe razgibavanja ili jednostavne kućne poslove.

Cilj nije intenzivan večernji trening, već prekid dugotrajnog mirovanja.

Krećite se redovno, uprkos bolovima

Nakon neprospavane noći prirodno je da želite da mirujete, ali dugotrajna neaktivnost može dodatno da pogorša ukočenost. Hodanje, plivanje, pilates, joga i vežbe pokretljivosti mogu da budu biti vrlo korisni, u zavisnosti od individualnih mogućnosti.

Najbolja aktivnost je ona koju možete redovno da praktikujete bez pogoršanja simptoma Foto: Shutterstock

Najbolja aktivnost je ona koju možete redovno da praktikujete bez pogoršanja simptoma. Ako određeni pokret uporno pojačava bol, potrebno je prilagoditi vežbe uz savet stručnjaka.

Ne zanemarujte ponavljane probleme sa spavanjem

Ako vas bolovi redovno bude, otežavaju obavljanje kućnih poslova, rad ili druge aktivnosti, problem zahteva širu procenu, a ne samo promenu dušeka ili položaja spavanja.