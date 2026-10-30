Napad kašlja možete ublažiti unosom dovoljno tečnosti, kašičicom meda, izbegavanjem iritansa i primenom jednostavnih tehnika disanja, ali dugotrajan ili izrazito jak kašalj zahteva pregled lekara

Slušaj vest

Mnogi ljudi ovih dana pokušavaju da suzbiju iznenadni napad kašlja u javnom prevozu, na poslu ili samo kada pokušavaju da se opuste i zaspu. Mnogima se tih nekoliko sekundi, tokom kojih svim snagama pokušavaju da zaustave iritaciju, često čine kao večnost. Usput, nadaju se da se epizoda neće ponoviti u narednih nekoliko minuta.

Koliko god kašalj ponekad može biti iritantan, važno je zapamtiti da je to prirodni odbrambeni mehanizam koji telo koristi da očisti disajne puteve od sluzi i iritansa. Međutim, kada nas zatekne u nezgodnom trenutku, dobro je znati da postoje načini da se ublaži iritacija. Pulmolog Rouz Pačone podelila je nekoliko praktičnih trikova za Health Essentials koji bi nam mogli pomoći upravo u tome.

Sada je vreme za đumbir

Aromatični koren gorkog ukusa poznat je po svojim antiinflamatornim svojstvima i može pomoći u ublažavanju nelagodnosti povezane sa bolom u grlu. Đumbir možete konzumirati na razne načine: napraviti čaj od svežeg đumbira, dodati ga u supu ili smutije, žvakati mali komad svežeg korena ili posegnuti za bombonama od đumbira.

Đumbir ima antiinflamatorna svojstva i može pomoći u ublažavanju iritacije i nelagodnosti u grlu Foto: Shutterstock

Koristite pastile, ali budite oprezni

Kada je u pitanju iritantni kašalj, često prvo posežemo za pastilama. One koje sadrže menta mogu privremeno umiriti iritaciju i ublažiti nagon za kašljem. Međutim, njihov efekat nije nužno dugotrajan. Preterivanje nije dobra ideja, upozorava dr Pačone, koja kaže da prekomerna upotreba mentola može čak i pogoršati kašalj kod nekih ljudi.

Zato je važno pratiti uputstva na pakovanju i ne uzimati pastile češće nego što je preporučeno.

Kašičica meda, posebno pre spavanja

Medje još jedan jednostavan kućni lek koji može pomoći kod blagog kašlja. Pulmolozi preporučuju kašičicu meda pre spavanja, posebno ako vas kašalj muči noću. Takođe se može dodati u mlaki čaj ili toplu vodu za umirujući efekat.

Udahnite

Suv vazduh može dodatno iritirati disajne puteve i pojačati kašalj, zbog čega je korisno obratiti pažnju na vlažnost prostorije, posebno tokom grejne sezone. Jedna od opcija je ovlaživač vazduha u spavaćoj sobi. Međutim, može pomoći i topao tuš, tokom kojeg udišemo vlažan vazduh. Postoji i stara metoda naših baka: udisanje pare iznad posude sa vrućom vodom, sa peškirom prebačenim preko glave.

Mentol iz mente može privremeno da umiri nadražaj u grlu i ublaži nagon za kašljem Foto: Shutterstock

Promenite položaj spavanja

Ako se vaš kašalj pogorša kada legnete, uzrok bi mogao biti vaš položaj. Ležanje može prouzrokovati nakupljanje sluzi u zadnjem delu grla i izazvati kašalj. Ležanje na ravnoj površini takođe može pogoršati simptome refluksa, odnosno povratnog toka sadržaja želuca u jednjak.

Efikasno rešenje je da blago podignete gornji deo tela. Posegnite za dodatnim jastukom da biste podigli glavu nekoliko centimetara.

Pijte dovoljno tečnosti

Ponekad je najjednostavniji savet i jedan od najkorisnijih. Unošenje dovoljno tečnosti pomaže da ostanete hidrirani, razređuje sluz i time ublažava osećaj suvoće i iritacije u grlu. Pored vode, mogu pomoći i topli čajevi i supe.

Izbegavajte stimulanse koji izazivaju kašalj

Uobičajeni okidači uključuju mirise cigareta, raznih parfema, sredstava za čišćenje, prašine ili hladnog vazduha. Pokušajte redovno da provetravate prostoriju ili, ako ste napolju u hladnijim danima, zaštitite usta i nos maramom.

Isprobajte tehniku suzbijanja kašlja

Kada osetite da kašalj počinje da se pojačava, pokušajte da reagujete pre nego što se kašalj pojavi. Dr Pačone opisuje jednostavnu tehniku koja ima za cilj da prekine ciklus iritacije i ponovljenog kašljanja. Pokušajte sledeće:

Čim osetite golicanje u grlu, stavite ruku preko usta.

Progutajte pljuvačku jednom.

Zadržite dah nekoliko sekundi, bez napora.

Zatim dišite polako i ravnomerno oko 30 sekundi.

Pokušajte da se fokusirate na mirno disanje i ponavljajte sebi da ne morate odmah da kašljete.

Udahnite normalno kroz nos i sklonite ruku sa usta.

Ako se želja vrati, pokušajte da ponovite postupak.

Foto: Shutterstock

Imajte na umu, naglašava lekar, da ova tehnika nije prikladna za svaku situaciju. Ako imate poteškoća sa disanjem ili treba da iskašljate sekret, nemojte nasilno suzbijati kašalj.

Izaberite lekove koji se izdaju bez recepta prema vrsti kašlja

Ako kućni lekovi nisu dovoljni, možete razmotriti lekove za suzbijanje kašlja, ali je važno odabrati pravi. To treba uraditi uz pomoć farmaceuta, naravno. Neki od ovih preparata namenjeni su za suv, nadražujući kašalj, dok se drugi koriste za produktivni, odnosno vlažni kašalj i pomažu u razređivanju sluzi i olakšavanju iskašljavanja.