Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Svakodnevno smo izloženi različitim hemikalijama, od kojih neke mogu predstavljati rizik po zdravlje

Slušaj vest

Svakodnevno smo izloženi različitim hemikalijama, od kojih neke mogu predstavljati rizik po zdravlje, dok je zabrinutost zbog drugih možda preuveličana. Zbog toga pojedini lekari obraćaju posebnu pažnju na proizvode koje koriste u svom domu i nastoje da smanje nepotrebnu izloženost potencijalno štetnim supstancama.

Evo kojih pet kategorija predmeta i proizvoda izdvajaju i zašto.

Jaka dezinfekciona sredstva i mirisni proizvodi za čišćenje

Jaka, mirisna sredstva za čišćenje mogu biti efikasna, ali pojedini sastojci mogu doprineti zagađenju vazduha u zatvorenom prostoru, upozorava dr Džej Lutar, osnivač i medicinski direktor kompanije Lutanen Health i instruktor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Harvard.

Pregled istraživanja iz 2024. godine pokazao je da proizvodi za čišćenje i dezinfekciju mogu povećati izloženost različitim zagađivačima u zatvorenom prostoru, uključujući i jedinjenja poput hloroforma.

Dr Lutar nastoji da izbegava dezinfekcione sprejeve, intenzivno mirisna sredstva i osveživače vazduha koji se uključuju u utičnicu i neprekidno oslobađaju hemikalije.

Za svakodnevno čišćenje radije bira jednostavnije proizvode bez mirisa, poput sapuna, a sirće i sodu bikarbonu koristi tamo gde su prikladni. Dezinfekciona sredstva ostavlja za situacije u kojima su zaista potrebna.

Kada je reč o neprijatnim mirisima, savetuje uklanjanje njihovog izvora, bolje provetravanje i, po potrebi, odgovarajuću filtraciju vazduha.

Plastične posude za hranu

Dr Lutar izbegava plastične posude, naročito kada u njima čuva hranu koju planira da podgreva.

Neka istraživanja ukazuju na to da određene hemikalije iz plastike i ambalaže mogu dospeti u hranu. Među njima su ftalati i bisfenoli, supstance koje mogu da utiču na endokrini sistem, odnosno hormonsku ravnotežu organizma.

Povišena temperatura može povećati oslobađanje pojedinih hemikalija, u zavisnosti od vrste plastike i uslova korišćenja.

Prema rečima dr Lutara, međunarodna klasifikacija pojedinih ftalata kao potencijalno kancerogenih zasniva se na dostupnim naučnim dokazima, ali je potrebno još istraživanja da bi se preciznije utvrdio rizik za ljude.

Zbog predostrožnosti, on za čuvanje i podgrevanje hrane bira staklene posude, dok za skladištenje koristi i nerđajući čelik.

Neka istraživanja ukazuju na to da određene hemikalije iz plastike i ambalaže mogu dospeti u hranu Foto: Shutterstock

Gasni šporeti bez odgovarajuće ventilacije

Gasni šporeti tokom sagorevanja mogu da oslobađaju zagađivače u zatvorenom prostoru. Među njima je i benzen, hemikalija koja je povezana sa povećanim rizikom od određenih malignih bolesti, uključujući leukemiju.

Dr Daril Eber, radiolog i medicinski direktor ustanove 3T Radiology & Research, zato posebno naglašava značaj dobre ventilacije prilikom korišćenja gasnog šporeta i rerne.

Kako biste smanjili izloženost zagađivačima, uključite aspirator koji izbacuje vazduh napolje i provetravajte kuhinju kada je to moguće. Ako birate novi šporet, indukciona ploča može biti alternativa jer zagreva posudu pomoću elektromagnetnog polja, bez sagorevanja gasa.

Nameštaj od kompozitnog drveta

Iverica, šperploča i vlaknaste ploče srednje gustine često se koriste u proizvodnji nameštaja i kuhinjskih elemenata. Neki od ovih proizvoda sadrže lepkove koji mogu oslobađati formaldehid, gas povezan sa povećanim rizikom od određenih vrsta raka, uključujući rak nazofarinksa i leukemiju.

- Izloženost može biti veća kod novih proizvoda, naročito u toplim i vlažnim prostorijama, navodi dr Eber.

Kada je moguće, preporučuje izbor nameštaja od punog drveta ili proizvoda sa jasno navedenim sastavom i smanjenom emisijom formaldehida.

Važno je, međutim, imati u vidu da se količina formaldehida koji se oslobađa razlikuje od proizvoda do proizvoda.

Proizvodi otporni na mrlje i vodu

Tepisi, nameštaj i drugi predmeti tretirani kako bi odbijali vodu, ulje i mrlje mogu sadržati PFAS, grupu dugotrajnih hemikalija poznatih i kao „večne hemikalije“.

Pojedine supstance iz ove grupe povezane su sa rizikom od raka. Međunarodna agencija za istraživanje raka klasifikovala je perfluorooktansku kiselinu (PFOA) kao kancerogenu za ljude, a perfluorooktansulfonsku kiselinu (PFOS) kao potencijalno kancerogenu za ljude.

Ipak, ove klasifikacije ukazuju na moguću opasnost određene supstance, a ne znače da posedovanje konkretnog tepiha ili kauča automatski povećava rizik od raka. Stvarni rizik zavisi od više faktora, uključujući nivo i trajanje izloženosti.

Dr Lutar zato prednost daje proizvodima bez dodatnih tretmana protiv mrlja i vode, kao i prirodnim materijalima poput pamuka, vune, lana i svile.

Međunarodna agencija za istraživanje raka klasifikovala je perfluorooktansku kiselinu (PFOA) kao kancerogenu za ljude Foto: Shutterstock

Da li to znači da treba izbaciti ove proizvode iz doma?

Ne. Prisustvo određene hemikalije u proizvodu ne znači automatski da će njena upotreba izazvati rak. Rizik zavisi od vrste supstance, količine, načina i trajanja izloženosti, kao i drugih faktora.

Ipak, nekoliko jednostavnih mera može doprineti smanjenju nepotrebne izloženosti: redovno provetravajte prostorije, pravilno koristite sredstva za čišćenje, izbegavajte zagrevanje hrane u posudama koje nisu namenjene za tu svrhu i obratite pažnju na sastav proizvoda koje kupujete.