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Mnogi ljudi koji imaju bolove u donjem delu leđa teško uspevaju da kontrolišu tegobe i ostanu fizički aktivni. Problem dodatno otežava činjenica da se tačan uzrok bola često ne može utvrditi. U takvim slučajevima govori se o nespecifičnom bolu u donjem delu leđa.

Pored uobičajenih načina lečenja, kao što su fizikalna terapija, vežbe, lekovi protiv bolova, hladne i tople obloge, pojedinim pacijentima olakšanje donosi i nošenje mekog, podesivog lumbalnog pojasa. Novo istraživanje pokazalo je da ovaj jednostavan dodatak terapiji može da ublaži bol i olakša svakodnevne aktivnosti.

U studiji objavljenoj u časopisu JAMA Network Open učestvovalo je 168 odraslih osoba, prosečne starosti 49 godina, koje su imale bolove u donjem delu leđa u trajanju od jednog do šest meseci. Svi učesnici dobijali su standardnu terapiju, dok je približno polovina dodatno nosila mekani lumbalni pojas četiri do osam sati dnevno.

Lakše obavljanje aktivnosti

Tokom 12 nedelja stanje se poboljšalo u obe grupe, ali su pacijenti koji su nosili lumbalni pojas ostvarili bolje rezultate. Stepen ograničenja svakodnevnih aktivnosti, poput hodanja, sedenja, podizanja tereta i rada, procenjivan je na skali od nula do 100.

muškarac sa pojasom za donji deo leđa stoji u kuhinji
Pojas za leđa koristi se i kod oporavka nakon operacije kičme Foto: Shutterstock

Kod osoba koje su nosile pojas rezultat se poboljšao za 10 poena, dok je u grupi bez pojasa poboljšanje iznosilo 5,3 poena. Najmanje 30 odsto poboljšanja funkcionalnih sposobnosti postigao je 61 odsto pacijenata koji su koristili pojas, u poređenju sa 41 odsto učesnika koji ga nisu nosili.

Osobe koje su nosile pojas prijavile su i veće smanjenje bolova, kako u mirovanju tako i tokom fizičke aktivnosti. Takođe, ređe su koristile lekove protiv bolova, uključujući nesteroidne antiinflamatorne lekove.

Meki, podesivi lumbalni pojasevi relativno su pristupačni i predstavljaju jednostavnu mogućnost za ublažavanje tegoba bez dodatnih lekova. Ipak, istraživači naglašavaju da pojas nije zamena za standardno lečenje, već dodatna mera koja može da pomogne osobama sa nespecifičnim bolom u donjem delu leđa.

Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs

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