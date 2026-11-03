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Nadutost stomaka najčešće je posledica nakupljanja gasova u digestivnom traktu, usporenog varenja ili prekomernog stvaranja gasova tokom procesa razgradnje hrane. Može da se javi nakon obroka, ali i da traje tokom celog dana i utiče na kvalitet života. Osećaj da ćete „pući“, potreba za podrigivanjem i gasovi otežavaju svakodnevno funkcionisanje. Jedna sasvim bezazlena navika mogla bi da bude krivac za ove neprijatne tegobe.

Ne postoji jedan uzrok

Stručnjaci navode da istraživanja pokazuju da se skoro 18 odsto ljudi širom sveta žali na nadutost. Neke osobe neprijatnu nadutost tumače kao posledicu svakodnevnih životnih navika, dok pojedine nastoje da ovu tegobu provere i kod lekara.

- Nadutost stomaka može biti posledica više različitih faktora rizika. Obično ne postoji jedan jednostavan uzrok niti jedno jednostavno rešenje. Nadutost može da se javi usled intolerancije na određene namirnice, zbog promena u pokretljivosti creva, sindroma iritabilnog creva, prekomernog stvaranja gasova i drugih razloga - objašnjava dr Endru H. Mur, gastroenterolog.

Dobra vest je činjenica da se mnogi uzroci nadutosti mogu kontrolisati i lečiti. Izmene u načinu ishrane i redovno pražnjenje creva mogu u bitnoj meri da ublaže simptome, dodaje dr Mur.

Nadutost može da se javi usled intolerancije na određene namirnice, zbog promena u pokretljivosti creva, sindroma iritabilnog creva, prekomernog stvaranja gasova Foto: Shutterstock

Da li redovno koristite žvake bez šećera?

Ukoliko pacijent nema hronično oboljenje poput celijakije, lekar obično počinje razgovor pitanjima o načinu ishrane. Međutim, kada mu se neko obrati zbog stalne nadutosti, dr Mur obavezno postavlja pacijentima jedno na prvi pogled čudno pitanje: „Da li redovno koristite žvake bez šećera?“

Možda zvuči neočekivano, ali dr Mur objašnjava da žvake bez šećera sadrže sastojke, uključujući šećerne alkohole, koji mogu da izazovu nadutost.

Šećerni alkoholi ključni su sastojak žvakaćih guma bez šećera jer im daju sladak ukus. Neki od najčešće korišćenih šećernih alkohola su ksilitol, koji aktivno sprečava razvoj bakterija u ustima i štiti zube od karijesa. Tu su i sorbitol i manitol.

- Osobe sa sindromom nervoznih creva mogu biti osetljive čak i na manje količine žvakaćih guma bez šećera. Već pet grama određenih šećernih alkohola može biti dovoljno da kod nekih izazove probleme sa varenjem. To je otprilike količina koja se nalazi u tri do četiri žvake dnevno. Ipak, moguće je da neke osobe mogu da podnesu znatno veće količine žvaka bez ikakvih tegoba - objašnjava dr Mur.

Osobe sa sindromom nervoznih creva mogu biti osetljive čak i na manje količine žvakaćih guma bez šećera Foto: Shuttershtock

Kako dolazi do problema?

Gastroenterolog objašnjava da žvakanje žvakaćih guma bez šećera kod pojedinih ljudi može da izazove nadutost, delimično zbog šećernih alkohola.

- Šećerni alkoholi se često koriste u žvakama bez šećera kako bi im dali sladak ukus. Oni su poznati i kao polioli i ne apsorbuju se u potpunosti u crevima tokom varenja - objašnjava dr Mur.

Kada dospeju u debelo crevo, bakterije počinju da fermentišu šećerne alkohole, a ovaj proces može da dovede do stvaranja prekomerne količine gasova, nadutosti i grčeva.

Samo žvakanje može da dovede do nesvesnog gutanja veće količine vazduha.

- Kada žvaćemo, povećava se lučenje pljuvačke. Ponavljajući pokreti vilice mogu da dovedu do zadržavanja vazduha u pljuvački, koji zatim prolazi kroz jednjak i dospeva u želudac - objašnjava dr Mur.

Ukoliko se telo ne oslobodi ovog viška vazduha podrigivanjem, on može da dospe u creva i dovede do stvaranja viška gasova, koji se već proizvode tokom fermentacije šećernih alkohola.

- Kombinacija ova dva procesa može da dovede do nadutosti - ističe dr Mur.

Ponavljajući pokreti vilice mogu da dovedu do zadržavanja vazduha u pljuvački, koji zatim prolazi kroz jednjak i dospeva u želudac Foto: Shutterstock

Da li žvake bez šećera mogu da oštete creva?

- Ne postoje dokazi da prekomerno konzumiranje žvakaćih guma bez šećera može da izazove ozbiljna ili nepovratna oštećenja creva - kaže dr Mur i dodaje da žvake bez šećera obično izazivaju samo simptome slične onima kod sindroma iritabilnog creva, kao što su gasovi, nadutost i dijareja, bez uticaja na apsorpciju hranljivih materija.

Šta da uradite ako vam žvake bez šećera izazivaju nadutost?

Ukoliko sumnjate da su žvake bez šećera razlog zbog kojeg ste stalno naduti, dr Mur kaže da postoji nekoliko načina da proverite da li je vaša pretpostavka tačna.