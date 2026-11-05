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Dugotrajan umor i iscrpljenost mogu da budu prvi znaci smanjenih rezervi gvožđa u organizmu

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Umor koji ne prolazi ni posle odmora, pojačano opadanje kose i teškoće sa koncentracijom često se povezuju sa stresom, iscrpljenošću ili hormonskim promenama. Međutim, iza ovih tegoba ponekad stoje iscrpljene rezerve gvožđa u organizmu, čak i kada je krvna slika potpuno uredna. Važan pokazatelj je feritin, protein koji skladišti gvožđe i omogućava organizmu da ga koristi kada je potrebno.

- Feritin možete da zamislite kao štedni račun za gvožđe, dok je njegova trenutna koncentracija u krvi poput tekućeg računa - objašnjava dr Meri Gover, specijalista interne medicine iz medicinskog centra Montefiore Einstein.

Kada organizam ne dobija dovoljno gvožđa, ne apsorbuje ga pravilno ili ga gubi krvarenjem, najpre troši zalihe. Zato nizak feritin može da ukaže na nedostatak gvožđa pre nego što se razvije anemija.

Simptomi koje često zanemarujemo

Pored umora, opadanja kose i problema sa koncentracijom, nedostatak gvožđa može da prati sindrom nemirnih nogu. Dr Ves Spiro iz Njujorka upozorava i na osećaj hladnoće, lomljive nokte i neobičnu potrebu za žvakanjem leda.

Sindrom nemirnih nogu takođe može da bude jedan od simptoma Foto: Shutterstock

- Kod žena u perimenopauzi simptomi se često preklapaju sa hormonskim promenama, pa bi trebalo proveriti feritin kada postoji sumnja na nedostatak gvožđa - savetuje dr Gover.

Stručnjak za zdravlje kose i kože glave Šab Kaspara objašnjava da se opadanje kose povezano sa nutritivnim deficitima obično primećuje na celoj glavi. Vlasi postaju tanje, slabije i lomljivije, ali nizak feritin nije automatski uzrok gubitka kose. Na njen kvalitet utiču i genetika, bolesti, lekovi i drugi faktori.

Šta znači nizak feritin?

Dr Gover vrednosti ispod 40 ng/mL smatra mogućim pokazateljem nedostatka gvožđa, dok Kaspara kod problema sa kosom teži vrednostima iznad 70 ng/mL. Ipak, dr Spiro naglašava da ne postoji jedinstvena, naučno potvrđena optimalna vrednost feritina za rast kose i nivo energije.

Nalaz se zato tumači zajedno sa simptomima i drugim analizama. Pritom, upalni procesi mogu da povećaju feritin i prikriju nedostatak gvožđa.

Hemoglobin i feritin su dva ključna laboratorijska parametra povezana sa gvožđem i prenosom kiseonika u organizmu Foto: Shutterstock

Zašto rezerve gvožđa opadaju?

Obilne menstruacije čest su uzrok, ali nedostatak gvožđa može da bude posledica nedovoljnog unosa, poremećene apsorpcije ili krvarenja iz digestivnog trakta. Posebno je važno utvrditi uzrok niskog feritina kod žena posle menopauze.

Lečenje zavisi od nalaza i uzroka deficita, a uključuje preparate gvožđa, dok je u određenim slučajevima potrebna intravenska nadoknada.