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Osećaj umora čak i nakon dovoljno sna obično ukazuje na to da kvalitet sna nije zadovoljavajući ili da postoji neki zdravstveni, hormonski ili životni faktor koji utiče na smanjenje energije. Šta je razlog u nekim slučajevima mogu da otkriju obične analize krvne slike.

Analize krvi i laboratorijska ispitivanja

Ako i pored redovnog sna nemate dovoljno energije, lekar može da savetuje osnovne laboratorijske analize krvi kako bi proverio moguće nedostatke važnih hranljivih materija i zdravstvena stanja koja mogu biti uzrok umora.

Analizom kompletne krvne slike moguće je otkriti anemiju (smanjen broj crvenih krvnih zrnaca ili nizak nivo hemoglobina), zbog koje tkiva dobijaju manje kiseonika. U ovim okolnostima može da dođe do osećaja izraženijeg umora i iscrpljenosti.

Analize gvožđa (feritin): Nizak nivo feritina, koji predstavlja pokazatelj zaliha gvožđa u organizmu, može uticati na funkcionisanje nervnog sistema i dovesti do lošeg sna ili iscrpljenosti, čak i kada je nivo hemoglobina u granicama normale.

Hormoni štitaste žlezde (TSH, slobodni T3 i T4): Ove analize pomažu u otkrivanju pojačanog ili smanjenog rada štitaste žlezde (hipertireoze ili hipotireoze). Hipotireoza je usporen rad štitne žlezde, koji dovodi do umora i manjka energije jer štitna žlezda proizvodi premalo hormona (T3 i T4) i usporava metabolizam. U ovakvoj situaciji ćelije dobijaju manje signala za rad od hormona štitne žlezde, organizam troši manje energije, a čovek se oseća umorno i iscrpljeno i posle odmora i redovnog sna.

Kada štitna žlezda ne radi dovoljno dobro, javlja se umor, osećaj hladnoće, „magla u glavi“ i nizak nivo energije. Foto: Shutterstock

Nivoi vitamina B12 i vitamina D: Nedostatak vitamina B12 ili D može da bude uzrok dugotrajnog umora. Vitamin B12 neophodan je telu za stvaranje eritrocita, koji prenose kiseonik iz pluća do svih ćelija i mišića. U slučaju manjka vitamina B12, otežan je priliv kiseonika u mišiće i tkiva, a sve rezultira slabošću i umorom iako spavate 8 sati svake noći. Vitamin D je neophodan za dobar rad mišića, manjak D vitamina može izazvati slabost, letargiju.

Šećer u krvi i HbA1c: Ove analize koriste se za otkrivanje dijabetesa ili predijabetesa, stanja koja često mogu biti praćena dugotrajnim nedostatkom energije i umorom.

Ispitivanja kvaliteta spavanja (polisomnografija i srodni testovi)

Ukoliko se potvrdi da su rezultati analiza krvi uredni, specijalista za medicinu spavanja može preporučiti dodatna ispitivanja.

Noćna polisomnografija (PSG): Zlatni standard u dijagnostici poremećaja spavanja, koji se sprovodi u specijalizovanoj laboratoriji. Ispitivanja prate moždane aktivnosti, srčani ritam, nivo kiseonika u krvi i pokrete nogu tokom sna. Ovaj test može da otkrije opstruktivnu apneju u snu.

Postoji i jednostavniji kućni test za otkrivanje apneje u snu koji može da ukaže na prekid disanja i pad nivoa kiseonika tokom spavanja, zbog čega se neke osobe bude umorne.

Test višestruke latencije spavanja – Obavlja se dan nakon noćne polisomnografije. Ovaj test meri koliko brzo osoba zaspi tokom nekoliko unapred zakazanih perioda za kratko spavanje. Koristi se za procenu narkolepsije i izražene prekomerne pospanosti.

Pospanost i iscrpljenost su česti prateći simptomi čestih virusnih infekcija kao što su grip i prehlada. Foto: Shutterstock

Umor posle infekcije

Pospanost i iscrpljenost su česti prateći simptomi čestih virusnih infekcija kao što su grip i prehlada.

Kada se telo bori protiv virusa, imuni sistem oslobađa proteine - citokine. Citokini deluju na nervni sistem i šalju mozgu signale koji podstiču osećaj umora i potrebu za odmorom. Visoka ili povišena telesna temperatura česti su simptomi infekcije, usled čega telo koristi velike količine energije i dodatno opterećuje telo, a sve ima za posledicu umor i iscrpljenost.