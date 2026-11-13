Smatra se da ova metoda može da smanji potrebu za korišćenjem lekova protiv prehlade

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Bol u grlu jedan je od karakterističnih simptoma prehlade, koji se može ublažiti ispiranjem slanom vodom. Grgoljenje slane vode može umiriti bol i ubrzati oporavak. Sve što vam je potrebno jeste pola kašičice soli pomešane sa toplom vodom.

Kako slana voda ublažava bol u grlu?

Ispiranje grla slanom vodom stari je kućni lek za ublažavanje bola i iritacije u grlu. Smatra se da ova metoda može da smanji potrebu za korišćenjem lekova protiv prehlade, ali i da umanji rizik od širenja infekcije.

Studija iz 2019. godine pokazala je da grgoljenje slane vode u roku od 48 sati od pojave prvih simptoma infekcije gornjih disajnih puteva može skratiti trajanje prehlade i do dva dana. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se ovi rezultati potvrdili.

Stomatolozi, takođe, često preporučuju ispiranje usta slanom vodom nakon oralnih hirurških intervencija, jer može smanjiti upalu i podstaći zarastanje nakon minimalno invazivnih stomatoloških zahvata. Smatra se i da ispiranje usta ili grgoljenje slane vode može ublažiti afte, odnosno male i bolne ranice u ustima.

Stomatolozi, takođe, često preporučuju ispiranje usta slanom vodom nakon oralnih hirurških intervencija Foto: Shutterstock

Kako da pripremite rastvor slane vode?

Važno je da koristite odgovarajući odnos soli i vode. Pomešajte pola kašičice soli sa jednom šoljom tople, ali ne vrele vode. Mešajte dok se so potpuno ne rastvori. Ukoliko je bol u grlu posledica hemoterapije ili zračenja, rastvoru možete dodati i sodu bikarbonu.

Preporučeni odnos sastojaka je:

- Pola kašičice soli

- Pola kašičice sode bikarbone

- Dve šolje tople vode

Sve sastojke dobro promešajte dok se ne sjedine.

Kako se grgolji slana voda?

Postupak je jednostavan i sastoji se od nekoliko koraka:

1. Uzmite malu količinu pripremljenog rastvora u usta i usmerite ga ka zadnjem delu usne duplje i grlu.

2. Zabacite glavu unazad i grgoljite rastvor 10 do 15 sekundi.

3. Nagnite glavu napred i ispljunite rastvor u lavabo.

4. Ponovite postupak dok ne potrošite pripremljenu količinu slane vode.

5. Postupak ponavljajte dva do tri puta dnevno.

Rastvor nemojte gutati.

Osobama koje imaju disfagiju, odnosno teškoće sa gutanjem, takođe se ne preporučuje ispiranje usta slanom vodom. Foto: Shutterstock

Postoje li rizici?

Grgoljenje slane vode uglavnom je bezbedno, ali je važno da se prethodno posavetujete sa lekarom ukoliko imate određene zdravstvene probleme. Ako imate hipertenziju (povišen krvni pritisak) ili bolest bubrega, razgovarajte sa lekarom pre korišćenja ovog rastvora. Prekomeran unos soli može pogoršati vaše zdravstveno stanje.

Osobama koje imaju disfagiju, odnosno teškoće sa gutanjem, takođe se ne preporučuje ispiranje usta slanom vodom.

Kada je potrebno da se obratite lekaru?

Bol u grlu najčešće prolazi u roku od pet do sedam dana. Obratite se lekaru ako tegobe traju duže ili ako imate povišenu telesnu temperaturu. Zakažite pregled i ukoliko primetite uvećane limfne čvorove ili osip koji prati bol u grlu. Ukoliko imate poteškoće sa disanjem, odmah potražite medicinsku pomoć.

Bol u grlu najčešće prolazi u roku od pet do sedam dana Foto: Shutterstock

Koliko je vremena potrebno da slana voda ublaži bol u grlu?

Olakšanje možete osetiti ubrzo nakon početka grgoljenja, ali to ne znači da će infekcija odmah nestati. Bolest će i dalje trajati onoliko koliko je potrebno organizmu da se izbori sa njom. Bol u grlu obično prolazi u roku od sedam do deset dana, u zavisnosti od starosti pacijenta i postojećih zdravstvenih stanja.