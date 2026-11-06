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Naduven i zategnut stomak najčešće povezujemo sa gasovima, prejedanjem ili lošim varenjem. Međutim, uporno oticanje stomaka ponekad može da ukazuje na problem sa jetrom, naročito ako ga prate druge tegobe. Dr Ankur Garg, gastrointestinalni hirurg i stručnjak za transplantaciju jetre iz bolnice Paras Health u Indiji, upozorava da pacijenti često zanemaruju dugotrajan osećaj pritiska u stomaku, smatrajući ga običnom nadutošću.

Kako razlikovati nadutost od uvećane jetre?

Nadutost se najčešće javlja zbog gasova, zatvora, određenih namirnica ili gutanja vazduha. Obično se pojačava posle obroka, praćena je podrigivanjem ili gasovima, a smanjuje se nakon pražnjenja creva. Nelagodnost se oseća u različitim delovima stomaka, često oko pupka ili u donjem delu.

- Uvećana jetra, odnosno hepatomegalija, predstavlja povećanje samog organa i često ne izaziva nikakve simptome. Kada se tegobe pojave, karakteristični su osećaj težine, tup bol ili dugotrajan pritisakispod desnog rebarnog luka, ponekad praćeni umorom, mučninom i gubitkom apetita - navodi dr Garg.

Uvećana jetra, odnosno hepatomegalija, predstavlja povećanje samog organa i često ne izaziva nikakve simptome Foto: Shutterstock

Na bolest jetre mogu da ukažu i žutilo kože i beonjača, tamna mokraća, svetla stolica, uporan svrab, neobjašnjiv gubitak težine i oticanje nogu. Ipak, samo na osnovu simptoma nije moguće pouzdano utvrditi da li je jetra uvećana.

Zašto se jetra uvećava?

Među čestim uzrocima su masna jetra, virusni hepatitisi i oštećenje izazvano dugotrajnim prekomernim konzumiranjem alkohola. Uvećanje može da nastane i usled srčane slabosti, kada dolazi do zastoja krvi u jetri, dok su ređi uzroci autoimune bolesti, ciste i tumori.

- Kod uznapredovalih bolesti jetre stomak može da se poveća zbog ascitesa, odnosno nakupljanja tečnosti u trbušnoj duplji. Za razliku od prolazne nadutosti, takvo povećanje obima stomaka traje i može da bude praćeno otežanim disanjem - objašnjava doktor.

Oštećenje jetre izazvano alkoholom može dugo da ostane neprimećeno, sve dok se ne pojave ozbiljniji simptomi Foto: Shutterstock

Kada je potreban pregled?

Ako se oticanje stomaka ne povlači, pogoršava ili ga prate žutica, gubitak apetita, povraćanje i oticanje nogu, potrebno je obratiti se lekaru. Jak bol u stomaku, ozbiljno otežano disanje, konfuzija, povraćanje krvi ili crna stolica zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

- Uz klinički pregled, lekar može da preporuči analize krvi, uključujući parametre funkcije jetre, i ultrazvuk abdomena, kojim se procenjuju veličina i struktura jetre. Po potrebi se rade dodatna ispitivanja, poput CT-a ili magnetne rezonance - sugeriše dr Garg i naglašava: