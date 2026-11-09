Odlazak do prodavnice, penjanje uz stepenice ili kratka šetnja nekada su pravi izazov u ovim okolnostima

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Otežano disanje tokom hodanja može da bude jedan od prvih znakova oslabljene plućne funkcije. Odlazak do prodavnice, penjanje uz stepenice ili kratka šetnja nekada su pravi izazov u ovim okolnostima. Jednostavna klinička procena, poznata kao test šestominutnog hodanja, može da utvrdi koliko dobro organizam podnosi fizičku aktivnost.

Prema rečima pulmologa dr Raja Kumara, ovaj test pruža dragocene informacije o zdravlju pluća i srca, a ne zahteva naporan fizički napor.

Šta je zapravo test šestominutnog hodanja?

Test podrazumeva hodanje tokom šest minuta uobičajenim, prijatnim tempom, najčešće duž ravnog hodnika u zatvorenom prostoru. Cilj je da se izmeri koliko osoba može da pređe za to vreme. Iako deluje jednostavno, rezultati pružaju korisne informacije o fizičkoj sposobnosti organizma. Tokom testa nije potrebno trčati niti forsirati organizam do krajnjih granica.

- Ne razmišljamo o zdravlju pluća dok ne osetimo nedostatak vazduha tokom uobičajenih aktivnosti, kao što su brzo hodanje ili penjanje uz stepenice - objašnjava dr Kumar.

Šta se dešava tokom 6 minuta?

Pre početka hodanja, zdravstveni radnici mogu izmeriti zasićenost krvi kiseonikom, broj otkucaja srca i stepen otežanog disanja. Ova merenja nekada se ponavljaju po završetku testa.

Tokom hodanja osoba može da uspori, zaustavi se ili odmori ako je potrebno. Lekari takođe prate lakoću kretanja i određene simptome. Međutim, pređena udaljenost samo je jedan deo procene.

Osoba koja pređe kraću razdaljinu, ali ima stabilan nivo kiseonika, može da ima potpuno drugačiju kliničku sliku od pacijenta koji tokom 6 minuta pređe veću udaljenost. Moguće je da kod osoba koje pređu duži put za 6 minuta, dođe do otežanog disanja ili pada nivoa kiseonika u krvi.

Moguće je da kod osoba koje pređu duži put za 6 minuta, dođe do otežanog disanja ili pada nivoa kiseonika u krvi. Foto: Shutterstock

Zašto su brzina hodanja i otežano disanje važni?

Otežano disanje tokom obične šetnje zaslužuje pažnju, posebno ako je to tegoba koju ranije niste osećali.

- Otežano disanje tokom jednostavnog šestominutnog testa hodanja može biti znak da pluća ne uspevaju da zadovolje povećane potrebe organizma za kiseonikom tokom fizičke aktivnosti - kaže dr Kumar.

Ovaj test može pomoći lekarima u proceni osoba sa hroničnim respiratornim oboljenjima, ali i u ispitivanju neobjašnjivog otežanog disanja.

Takođe ukazuje na važnu razliku: osoba se može osećati sasvim dobro dok miruje, ali imati teškoće tokom hodanja. Fizička aktivnost povećava potrebe organizma za kiseonikom i time dodatno opterećuje pluća, srce i mišiće.

Da li kraća razdaljina znači i bolest pluća?

Pacijent koji pređe kraću razdaljinu tokom 6 minuta hoda ne mora nužno da ima i slabija pluća. Sposobnost hodanja razlikuje se od osobe do osobe.

Starost, visina, telesna težina, fizička kondicija i postojeća zdravstvena stanja mogu uticati na rezultat. Test šestominutnog hodanja ipak ne može sam po sebi da bude dovoljan za postavljanje dijagnoze plućne bolesti. U zavisnosti od dobijenih rezultata, lekari mogu da preporuče dodatna ispitivanja, uključujući testove plućne funkcije, snimanje grudnog koša ili procenu rada srca. Ovaj test najbolje je posmatrati kao jedan deo šire kliničke slike, a ne kao konačan odgovor na pitanje o zdravlju disajnih organa.

Starost, visina, telesna težina, fizička kondicija i postojeća zdravstvena stanja mogu uticati na rezultat Foto: Shutterstock

Kada otežano disanje može da bude razlog za zabrinutost?

Smanjena izdržljivost može biti posledica starenja, povećane telesne težine ili nedovoljne fizičke aktivnosti. Ipak, primetnu promenu u sposobnosti hodanja ne bi trebalo automatski zanemariti.

Dr Kumar izdvaja tri stvari na koje bi trebalo obratiti pažnju:

Promena sposobnosti

Ako osećate neuobičajeno otežano disanje pri prelasku razdaljine koju ste ranije savladavali bez teškoća, trebalo bi da se obratite lekaru radi procene zdravstvenog stanja.

Zviždanje u grudima prilikom disanja, izražena slabost, vrtoglavica ili bol u grudima ne smeju se zanemariti. Foto: Shutterstock

Drugi prateći simptomi

Zviždanje u grudima prilikom disanja, izražena slabost, vrtoglavica ili bol u grudima ne smeju se zanemariti.

Izbegavajte samostalno testiranje

Test šestominutnog hodanja sprovodi i tumači obučen zdravstveni radnik. Ipak, način hoda može da pruži korisne informacije o opštem fizičkom zdravlju. Ponekad prvi znak da nešto nije u redu nije dramatičan problem sa disanjem, već saznanje da je svakodnevna šetnja odjednom postala naporna i teška.