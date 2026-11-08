Koenzim Q10 mnoge osobe uzimaju kako bi smanjile osećaj umora, u nadi da će obezbediti telu dodatnu energiju

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Koenzim Q10 (CoQ10) je prirodni antioksidans koji se koristi kao dodatak ishrani. Veruje se da jača srce, ublažava mišićnu slabost i savetuje se pacijentima na terapiji statinima. Iako se uglavnom dobro podnosi, američka Agencija za hranu i lekove (FDA)ne odobrava koenzim Q10 za određene kliničke indikacije. Smatra se da može da stupi u interakciju sa lekovima za razređivanje krvi, poput varfarina.

Zašto se uzima?

Koenzim Q10 mnoge osobe uzimaju kako bi smanjile osećaj umora, u nadi da će obezbediti telu dodatnu energiju. Iako organizam prirodno proizvodi ovaj antioksidans, suplementi koenzima Q10 spadaju među često korišćene dodatke ishrani i ispitivani su zbog različitih potencijalnih koristi, uključujući jačanje zdravlja srca i ublažavanje migrena.

Međutim, korist od koenzima Q10 zavisi od nekoliko faktora. Šta naučni dokazi zapravo govore o uzimanju koenzima Q10 i šta se dešava ako ga koristite svakodnevno?

Da li nam je potreban suplement koenzim Q10?

Koenzim Q10, poznat i kao CoQ10, prirodna je supstanca prisutna u svim tkivima, a posebno je zastupljena u organima kojima je potrebno mnogo energije, kao što su srce, bubrezi, jetra i mišići.

- Pošto ga organizam sam proizvodi, suplementi uglavnom nisu neophodni, mada se često preporučuju pacijentima koji uzimaju statine ili imaju mišićnu slabost povezanu sa sindromom miopatije izazvane statinima (SAMS) - kaže kardiolog dr Albert Rajzner.

Dr Rajzner ipak napominje da američka Agencija za hranu i lekove (FDA) nije odobrila koenzim Q10 za bilo koju konkretnu kliničku indikaciju i da lečenje ovim suplementom nije široko prihvaćeno među stručnjacima za srčanu insuficijenciju.

Smanjen nivo koenzima Q10 čest je kod osoba sa srčanom slabošću Foto: Shutterstock

Da li mogu svakodnevno da uzimam koenzim Q10?

Pre uzimanja bilo kog leka ili dodatka ishrani uvek bi trebalo da se posavetujete sa zdravstvenim radnikom. Ipak, svakodnevno uzimanje koenzima Q10, što je uobičajen način primene ovog suplementa, uglavnom se smatra bezbednim.

Rajzner navodi da koncentracija koenzima Q10 u organizmu dostiže najviši nivo šest do osam sati nakon uzimanja. Prijavljeni su i određeni neželjeni efekti, uključujući smanjen apetit, poremećaje spavanja, gastrointestinalne tegobe, glavobolju, vrtoglavicu, svrab i povišene vrednosti enzima jetre.

Sve u svemu, stručnjaci smatraju da bi ovaj antioksidans trebalo dobro da se podnosi, s obzirom na to da ga ima i prirodno u organizmu.

- Nisu poznate negativne posledice dugotrajne upotrebe koenzima Q10 - rekao je Rajzner.

Dodao je da nisu potvrđene značajne interakcije koenzima Q10 sa drugim lekovima. Ipak, oprez se savetuje pacijentima koji uzimaju varfarin, lek za sprečavanje zgrušavanja krvi. Koenzim Q10 može da smanji efikasnost varfarina, zbog čega će možda biti potrebno prilagoditi dozu leka.

Oprez se savetuje pacijentima koji uzimaju varfarin, lek za sprečavanje zgrušavanja krvi Foto: Shutterstock

Koje su koristi od koenzima Q10 i kako deluje?

Ne postoji način da se sa sigurnošću utvrdi korist od primene koenzima Q10 kao dodatka ishrani, kaže dr Rajzner.

Međutim, ako osoba ima simptome sindroma miopatije povezane sa statinima (SAMS), kao što su bolovi u mišićima, grčevi i slabost, i ako se ove tegobe povuku nakon uvođenja koenzima Q10, verovatno je da suplement daje željeni efekat, dodao je doktor.

Koenzim Q10 (CoQ10) prirodno se nalazi u ljudskom organizmu, ali i u brojnim namirnicama. Najviše ga ima u mesu, iznutricama, ribi, orašastim plodovima i pojedinim biljnim uljima.

U kojim namirnicama ima najviše koenzima Q10?

Koenzima Q10 prirodno ima u namirnicama koje koristimo u svakodnevnoj ishrani. Najveće količine sadrže iznutrice - srce, jetra i bubrezi.

Koenzima Q10 ima dosta i u sardinama, skuši, haringi, pastrmki i lososu, u goveđem, svinjskom i pilećem mesu, kikirikiju, pistaćima, susamu i orasima. Ima ga dosta i u sojinom ulju, ulju repice i maslinovom ulju, brokoliju, karfiolu i spanaću.

Koenzima Q10 prirodno ima u namirnicama koje koristimo u svakodnevnoj ishrani. Najveće količine sadrže iznutrice. Foto: Shutterstock

Koenzim Q10 ima važnu ulogu u stvaranju energije u ćelijama i zaštiti od oksidativnog stresa. Najveće količine nalaze se u organima kojima je potrebno mnogo energije, poput srca, jetre, bubrega i mišića.

Sa starenjem se količina koenzima Q10 u pojedinim tkivima može smanjivati. Stručnjaci navode da raznovrsna ishrana obezbeđuje određene količine koenzima Q10, ali i dodaju da se on u hrani nalazi u relativno malim količinama. Prosečan dnevni unos putem ishrane procenjuje se na oko 3–6 mg.