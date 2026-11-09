Nasledni faktori imaju važnu ulogu u zdravlju srca, čak i kada uobičajeni nalazi ne ukazuju na povećan rizik

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Infarkt se ponekad dogodi i osobama čiji nalazi holesterola ne ukazuju na naročito visok rizik. Zašto standardne analize krvi ne otkrivaju uvek sve što je važno za zdravlje srca i krvnih sudova, šta je zapravo lipoprotein(a) i zašto je važno znati njegovu vrednost, objašnjava na Instagram profilu profesorka dr Katarina Lalić, endokrinolog iz Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije.

- Lipoprotein(a) je vrsta lipida, odnosno masnoća, koja široj javnosti verovatno nije poznata, ali je u medicinskim krugovima, naravno, dobro poznata. Problem je što lipoprotein(a) predstavlja nezavisan faktor rizika za aterosklerozu. U čemu je njegova specifičnost? Lipoprotein(a) je genetski determinisan i direktno se nasleđuje. Dakle, ako ga ne izmerimo i nismo svesni njegovog značaja, pacijent se može zapitati: "Kako je moguće da sam dobio infarkt ili da imam aterosklerozu, a holesterol mi nije toliko povišen?" Upravo zato što postoji mogućnost da pacijent ima povišen nivo takozvanog lipoproteina(a) - objašnjava prof. dr Lalić.

Ko bi trebalo da proveri nivo lipoproteina(a)?

Za razliku od holesterola, čija vrednost u velikoj meri zavisi od načina ishrane i životnih navika, nivo lipoproteina(a) uglavnom je genetski određen i tokom života ostaje relativno stabilan. Zbog toga evropske stručne preporuke savetuju da se lipoprotein(a) izmeri najmanje jednom u odraslom životu, a posebno je važno da to učine osobe u čijoj porodici postoje slučajevi infarkta ili drugih aterosklerotskih kardiovaskularnih bolesti u mlađem životnom dobu.

Evropske stručne preporuke savetuju da se lipoprotein(a) izmeri najmanje jednom u odraslom životu Foto: Shutterstock

Šta ako je lipoprotein(a) povišen?

Povišen nivo lipoproteina(a) ne znači da će osoba sigurno doživeti infarkt, već ukazuje na povećan rizik koji treba proceniti zajedno sa ostalim faktorima, poput krvnog pritiska, pušenja, dijabetesa i vrednosti LDL holesterola.