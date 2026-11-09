Tokom prehlade preporučuju se topli napici, pileća supa, namirnice bogate vitaminom C i đumbir, dok bi unos alkohola trebalo izbegavati

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Kada ste prehlađeni, izbor hrane i napitaka može da utiče na to kako ćete se osećati tokom oporavka. Pojedine namirnice mogu da ublaže zapušenost nosa, umire bolno grlo i olakšaju tegobe, dok druge pomažu organizmu da dobije potrebne hranljive materije i tečnost. Evo šta bi trebalo da uvrstite u ishranu dok traje prehlada:

Pileća supa

Trebalo bi da popijete malo, i to ne samo zato što mama tako kaže. Studije pokazuju da bolje čisti nosne prolaze i ublažava zapušenost od drugih toplih tečnosti. Takođe ima antiinflamatorno dejstvo koje može pomoći kod simptoma prehlade.

Citrusi

Čuli ste to ranije: da biste izbegli prehladu, unosite dosta vitamina C. Istina je da to neće sprečiti većinu ljudi da se razboli. (Može pomoći ako ste u blizini ljudi koji se često razboljevaju, kao u vrtiću.) Ali ako ga unesete dosta neposredno pre nego što primetite simptome, može vam pomoći da se osećate bolje i da se brže rešite prehlade.

Pomorandže, limun i limeta dobri su izvori vitamina C, a mogu biti i ukusni.

Voće i povrće bogato antioksidansima

Kelј, brokoli, brusnice, zeleni čaj, crveni luk i borovnice: šta je zajedničko svim ovim namirnicama? Sve sadrže antioksidans koji se zove kvercetin i koji vam može pomoći u borbi protiv prehlade. Istraživanja su još uvek nova, ali bi mogla biti na pravom putu.

Donesite toplotu

Neće vam pomoći da se rešite prehlade, ali ljute papričice mogu da vam pročiste nosne prolaze, što može pomoći da se osećate bolje. Sadrže nešto što se zove kapsaicin, za koji studije pokazuju da može pomoći kod zapušenosti nosa.

Ljute papričice mogu da olakšaju disanje tokom prehlade Foto: Shutterstock

Đumbir

Šolja svežeg, toplog čaja od đumbira može izgledati kao upravo ono što vam je potrebno kada se prehladite. Pomaže u otpušavanju i smirivanju grla. Neke studije pokazuju da ovaj ljuti koren može pomoći u sprečavanju obične prehlade blokiranjem virusa.

Mlečni proizvodi

Mleko, sladoled, sir – mlečni proizvodi imaju lošu reputaciju. Uobičajeno je mišljenje da ih treba izbegavati kada vam curi nos ili imate pojačano lučenje sekreta, jer ćete proizvoditi više sluzi. Međutim, malo je dokaza koji to potvrđuju. Zato, ako želite sladoled da biste ublažili bol u grlu, slobodno ga pojedite.

Beli luk

Naučnici smatraju da beli luk sadrži neke sastojke koji mogu da se bore protiv obične prehlade. Postoje i određeni dokazi da beli luk može da spreči prehladu, ali su potrebna dodatna istraživanja. Ipak, to je dobar izgovor da dodate nekoliko čenova.

Beli luk kao saveznik u borbi protiv prehlade Foto: Shutterstock

Šta bi trebalo izbegavati tokom prehlade Kofein i alkohol

Bolje je da ih izbegavate. Potrebno vam je dosta tečnosti kada ste prehlađeni, ali kofein i alkohol nisu najbolji izbor jer mogu doprineti dehidrataciji. Naravno, ako dobijete jaku glavobolju zbog izostanka jutarnje kafe, slobodno popijte malu šolju. Ili umesto toga probajte malo čaja sa kofeinom.