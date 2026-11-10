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Dok neki ljudi ne mogu da zamisle odlazak u krevet bez čarapa, drugima smeta i sama pomisao na spavanje pokrivenih stopala. Međutim, nošenje čarapa tokom noći nije samo stvar navike i lične udobnosti. Lekari ističu da ono ima određene prednosti, od bržeg uspavljivanja do nege suve kože, ali upozoravaju da nije pogodno za svakoga.

- Zagrevanje stopala podstiče prirodni proces hlađenja tela, koji je važan za uspavljivanje - objašnjava dr Eleonora Fedonenko, specijalista interne medicine iz Los Anđelesa.

Kada se krvni sudovi u stopalima prošire, telo lakše oslobađa toplotu, što doprinosi snižavanju unutrašnje telesne temperature. Malo istraživanje iz 2018. godine pokazalo je da su mladi muškarci koji su spavali u čarapama brže tonuli u san i duže spavali nego kada su bili bosonogi. Čarape imaju prednosti i za negu stopala, naročito kod suve kože i ispucalih peta.

- Čarape pomažu da se vlaga zadrži u koži i smanjuju njeno isušivanje - kaže dr Nelja Lobkova, specijalista za bolesti stopala iz Njujorka.

Dr Albert Elhiani, hirurg stopala i skočnog zgloba, savetuje nanošenje hidratantne kreme pre spavanja, a zatim obuvanje čarapa kako bi se vlaga duže zadržala u koži.

Kada je bolje spavati bez čarapa?

Osobama sklonim gljivičnim infekcijama stopala i noktiju lekari preporučuju oprez, jer toplota i vlaga unutar čarapa stvaraju povoljne uslove za razvoj gljivica.

Osobama sklonim gljivičnim infekcijama stopala i noktiju lekari preporučuju oprez Foto: Shutterstock

Posebnu pažnju bi trebalo da obrate i osobe sa dijabetesom ili perifernom arterijskom bolešću. Dr Lobkova upozorava da oticanje stopala može da dovede do dodatnog stezanja čarapa i ometanja cirkulacije, zbog čega je važno posavetovati se sa lekarom.

Koje čarape su najbolji izbor?

Dr Fedonenko preporučuje široke čarape od prirodnih materijala, poput pamuka i kašmira, koji omogućavaju provetravanje kože. Elastična traka ne sme da steže, a prsti bi trebalo da imaju dovoljno prostora.

- Izbegavajte čarape do kolena, jer pritisak na nerv sa spoljašnje strane kolena može da izazove utrnulost i bol duž noge i stopala. Najbolji izbor su mekane čarape koje se završavaju nekoliko centimetara iznad članka - savetuje dr Lobkova.