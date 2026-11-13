Meki fibromi najčešće se pojavljuju na vratu, ispod pazuha, dojki i na kapcima, gde je koža izložena trenju

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Sitne, mekane izrasline na vratu, kapcima ili ispod pazuha najčešće su meki fibromi (akrohordoni), dobroćudne promene koje ne predstavljaju opasnost po zdravlje. Mogu biti boje kože, tamnije ili ružičaste, a ponekad postaju crvene usled iritacije. Neki vise na tankoj peteljci, dok su drugi čvrsto vezani za površinu kože. Iako uglavnom ne izazivaju tegobe, često smetaju zbog trenja o odeću ili nakita.

Prema objašnjenju stručnjaka Američke akademije za dermatologiju, fibrome nije neophodno uklanjati ako ne izazivaju tegobe.

Zašto nastaju meki fibromi?

Najčešće se pojavljuju na mestima gde se koža tare o kožu, odeću ili nakit, naročito na vratu, ispod pazuha i dojki, u preponama i na kapcima. Mogu nastati i na stomaku, leđima i bočnim stranama tela.

Češći su kod osoba sa viškom kilograma, trudnica i ljudi sa opuštenom kožom. Veći rizik imaju i osobe sa dijabetesom, metaboličkim sindromom ili porodičnom sklonošću ka nastanku ovih izraslina.

Fibromi mogu da nastanu i na stomaku, leđima i bočnim stranama tela Foto: Shutterstock

Iznenadna pojava velikog broja fibroma je retka, ali može da bude razlog za dodatnu zdravstvenu proveru.

Kada je potrebno uklanjanje?

Dermatolozi preporučuju uklanjanje ako fibrom često krvari, izaziva iritaciju ili bol, naročito ako se taj bol iznenada pojavi. Promene na kapcima zahtevaju pažnju ako ometaju vid.

Fibrom se lako povredi tokom brijanja ili kada zapinje za ogrlicu, odeću ili sigurnosni pojas. Uklanjanje je moguće i iz estetskih razloga, nakon pregleda dermatologa.

Kako se uklanjaju fibromi?

Postupak se najčešće obavlja tokom jedne ambulantne posete. U zavisnosti od veličine i položaja promene, dermatolog bira odgovarajuću metodu.

Nakon zahvata važno je pridržavati se uputstava za negu kože kako bi se smanjio rizik od infekcije Foto: Shutterstock

Krioterapija podrazumeva zamrzavanje tečnim azotom, nakon čega fibrom otpada. Elektrodesikacijom se izraslina uklanja pomoću električne energije, dok se kod hirurškog odstranjivanja koriste sterilne makazice ili skalpel, uz lokalnu anesteziju po potrebi.

Nakon zahvata važno je pridržavati se uputstava za negu kože kako bi se smanjio rizik od infekcije.

Zašto ih ne treba uklanjati kod kuće?

Američka agencija za hranu i lekove (FDA) upozorava da preparati za kućno uklanjanje fibroma nisu odobreni i da mogu da oštete kožu. Posebno su rizična sredstva za uklanjanje virusnih bradavica, jer su namenjena drugačijim promenama i mogu izazvati iritaciju i ožiljke.