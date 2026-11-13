Poremećaji metabolizma mogu istovremeno da utiču na više organa, čak i pre pojave prvih simptoma

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Srce, bubrezi i jetra ne funkcionišu nezavisno jedni od drugih. Poremećaji metabolizma, poput gojaznosti i dijabetesa tipa 2, mogu istovremeno da ugroze više organa, a bolest jednog dodatno otežava rad ostalih. Ovu povezanost stručnjaci opisuju kao kardiovaskularno-bubrežno-metabolički (CKM) sindrom, koji obuhvata bolesti srca i krvnih sudova, bubrega i poremećaje metabolizma.

Kako objašnjavaju stručnjaci Klivlend klinike, zajednička veza između ovih stanja jeste krvotok. Srce omogućava cirkulaciju krvi, kojom hranljive materije stižu do ćelija, dok bubrezi iz nje uklanjaju otpadne materije. Kada se poremeti jedan od ovih procesa, posledice mogu da se odraze na čitav organizam.

Kako masno tkivo ugrožava organe

Posebno važnu ulogu ima višak masnog tkiva, naročito u predelu stomaka. Ono nije samo skladište energije već oslobađa supstance koje podstiču upalu i mogu da oštete krvne sudove, srce i bubrege. Istovremeno, upalni procesi smanjuju osetljivost ćelija na insulin, čime se povećava rizik od dijabetesa tipa 2.

Zbog toga se povišen krvni pritisak, holesterol, šećer u krvi i oštećenje bubrega često javljaju zajedno. U ovu metaboličku povezanost uklapa se i masna jetra, koja je česta kod osoba sa gojaznošću i insulinskom rezistencijom, iako nije jedna od četiri osnovne komponente CKM sindroma.

Masna bolest jetre pogađa oko sedam odsto svetske populacije i može da napreduje do ciroze, raka jetre i otkazivanja ovog organa Foto: Shutterstock

Problem je što promene mogu dugo da napreduju bez izraženih tegoba. Kada se simptomi pojave, mogu uključivati umor, otežano disanje, oticanje nogu, bol u grudima ili učestalo mokrenje, u zavisnosti od toga koji je organ zahvaćen.

Pet stadijuma, od rizika do razvijene bolesti

Lekari razlikuju pet stadijuma CKM sindroma, od nultog, kada faktori rizika nisu prisutni, do četvrtog, koji podrazumeva razvijenu kardiovaskularnu bolest. Svaki naredni stadijum ukazuje na ozbiljnije poremećaje i veći rizik od komplikacija.

Stadijum 0 - Nema viška masnog tkiva niti metaboličkih faktora rizika. Srce i bubrezi funkcionišu normalno.

Stadijum 1 - Prisutan je višak masnog tkiva, naročito u predelu stomaka, ali još nema drugih izraženih metaboličkih poremećaja.

Stadijum 2 - Javljaju se dijabetes tipa 2, povišen krvni pritisak, visoki trigliceridi ili hronična bolest bubrega. U ovoj fazi može biti prisutna i masna jetra, koja je povezana sa gojaznošću i insulinskom rezistencijom.

Stadijum 3 - Postoje rane promene na srcu i krvnim sudovima koje još ne izazivaju simptome ili je rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti veoma visok.

Stadijum 4 - Razvijena je kardiovaskularna bolest, poput infarkta, srčane slabosti ili moždanog udara, uz prisutne metaboličke faktore rizika. Može, ali ne mora, da postoji i uznapredovala bolest bubrega.

Suština kardiovaskularno-bubrežno-metaboličkog pristupa jeste da se rizik ne procenjuje za svaki organ zasebno Foto: Shutterstock

Procena obuhvata merenje krvnog pritiska, telesne mase i obima struka, analize šećera i masnoća u krvi, kao i proveru funkcije bubrega. Prema potrebi, rade se i dodatni pregledi srca.

Lečenje zavisi od stadijuma i postojećih bolesti. U početnim fazama naglasak je na ishrani, fizičkoj aktivnosti, snu i kontroli telesne težine, dok su kasnije često potrebni lekovi za regulisanje pritiska, šećera i holesterola. Kod uznapredovale bolesti mogu biti neophodne i složenije intervencije.