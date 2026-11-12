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Od Užica do Svilajnca, Valjeva, Zemuna i Beograda, Fondacija Mozzart nastavlja da ulaže u zdravstveni sistem Srbijedonacijama koje lekarima olakšavaju rad, a pacijentima donose savremeniju, bržu i sigurniju zdravstvenu zaštitu. Od početka godine Fondacija Mozzart donirala je više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvenom sistemu Srbije.

Jedna od najnovijih stanica zdravstvenog karavana fondacije bila je Užice. Odeljenju ginekologije Doma zdravlja doniran je automatski aparat za bojenje PAPA pločica, vredan više od dva miliona dinara.Naizgled tehnički uređaj, za zdravstvene radnike ove službe predstavlja mnogo više. Nakon kvara prethodnog aparata, PAPA pločice su se pune tri godine bojile ručno, postupkom koji je odavno prevaziđen. Novi aparat omogućava automatsko bojenje uzoraka uzetih tokom ginekoloških pregleda, čime se obrada ubrzava i olakšava, a stvaraju se i pouzdaniji uslovi za dalju analizu.

Za brzu pomoć kada je najpotrebnije

Za ustanove u manjim sredinama nova medicinska oprema znači više od savremenih uređaja – znači bolje uslove za rad zdravstvenih radnika i bržu i sigurniju pomoć pacijentima. Upravo sa tim ciljem Fondacija Mozzart uputila je donaciju medicinske opreme Domu zdravlja Nova Varoš, sa posebnim fokusom na Službu hitne medicinske pomoći.Donacija obuhvata novi EKG aparat, aspiratore za sanitetna vozila, pulsne oksimetre, otoskope, aparate za merenje krvnog pritiska, kao i dva nova kreveta za Službu hitne medicinske pomoći.





Uređaj za transplantaciju bubrega stigao na VMA

Možda najdirektniju vezu između medicinske tehnologije i ljudskog života ima donacija Fondacije Mozzart Institutu za nuklearnu medicinu Vojnomedicinske akademije.Institutu je uručen gama-brojač, uređaj od značaja za ispitivanja potencijalnih donora bubrega.Za one koji čekaju transplantaciju, svaki korak koji približava odgovarajućeg donora ima posebnu težinu. Među pacijentima koji u Srbiji čekaju novi bubreg nalazi se i gotovo stotinu dece.Zato gama-brojač nije samo savremeni medicinski uređaj. U životima ljudi koji čekaju transplantaciju on postaje deo mnogo veće priče – priče o mogućnosti da jednog dana dobiju organ, ali i novu priliku da svoj život nastave bez tereta bolesti.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Vredni aparati Odeljenju urologije KBC Zemun

U Kliničko-bolničkom centru Zemun pomoć je stigla na Odeljenje urologije, u vidu savremenih uređaja koji omogućavaju minimalno invazivne procedure za razbijanje kamena u mokraćnim putevima.Umesto klasičnog hirurškog reza, pacijentima se pruža mogućnost procedure sa kraćim oporavkom i manjim rizikom od komplikacija.Za lekare je to savremenija tehnologija za rad. Za pacijente – jednostavniji put kroz lečenje.

Kroz Teatar humanosti do Tiršove

Kada se velika dela postavljaju na „daske koje život znače”, velika je i važna stvar. A još su veća i značajnija dela u srcima i gestovima humanih ljudi, umetnika i fondacija, koja pronalaze svoj put od pozornice do ustanova koje život znače onima koji vode najteže bitke. Upravo takva zlatna bajka o humanosti, ispričana kroz monodramu „Bašta sljezove boje”, dobila je svoj epilog donacijom vredne medicinske opreme Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj. A svoj potpis na ovu priču stavile su Fondacija Mozzart i NORBS Plus, glumac Nebojša Milovanović, ali i publika koja je gledala i zavolela jednu sasvim posebnu predstavu.Svako izvođenje nosilo je posebnu emociju i težinu – umesto kupovine ulaznica, posetioci su uplaćivali donacije Fondaciji NORBS Plus za pomoć obolelima od retkih bolesti, a humanitarni fond je svojom donacijom dodatno uvećala i Fondacija Mozzart.

Foto: Touch N Touch Uroš Eleković

Od Pomoravlja do juga Srbije

Put ovogodišnjeg karavana počeo je u Svilajncu, gde je Hitnoj službi Doma zdravlja uručen portabilni ultrazvučni aparat.Mogućnost da lekar brzo obavi pregled i dobije dodatne informacije o stanju pacijenta može biti od velikog značaja za donošenje odluke o daljem lečenju. Upravo zato novi ultrazvučni aparat predstavlja važno unapređenje rada službe i dijagnostičkih mogućnosti lekara.Karavan je potom nastavio put ka jugu Srbije, gde je u okviru saradnje Fondacije Mozzart i udruženja „Žena uz ženu“ Služba onkologije dobila novu medicinsku opremu – EKG aparat i hvatač vena.Novi uređaji namenjeni su svakodnevnom radu medicinskog osoblja, sa ciljem da pregledi i procedure budu jednostavniji, precizniji i sigurniji za pacijente.

Foto: Stefan Simonović

Tamo gde počinju novi životi

Posebno emotivna priča stiže iz Valjeva gde se na Odseku za biomedicinski potpomognutu oplodnju Opšte bolnice godišnje rodi i do 30 beba. Čitavo jedno školsko odeljenje novih života.Za parove koji se suočavaju sa problemom začeća, put do roditeljstva često je dug i neizvestan. Zato je svako unapređenje uslova za dijagnostiku i sprovođenje procedura vantelesne oplodnje važno ne samo za lekare, već pre svega za ljude čija se najveća želja meri jednom jedinom rečju – porodica.Kako bi budućim roditeljima pružila dodatnu podršku na tom putu, Fondacija Mozzart donirala je medicinsku opremu koja će unaprediti dijagnostiku i doprineti uspešnosti procedura vantelesne oplodnje.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC