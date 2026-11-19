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Samo dva kivija dnevno mogla bi da poboljšaju varenje i olakšaju pražnjenje creva. Pregled od 33 prethodna istraživanja ukazuje na moguće koristi od kivija kod osoba sa simptomima zatvora i sindroma nervoznih creva praćenog opstipacijom.

Pregled istraživanja objavljen u časopisu Food, Nutrition and Healthukazuje da je svakodnevno konzumiranje dva sveža zelena kivija tokom približno četiri nedelje omogućilo bolje varenje, redovno pražnjenje creva, manje naprezanja pri nuždi.

Koliko kivi može da pomogne kod zatvora?

Istraživači smatraju da postoji nekoliko razloga zbog kojih kivi može da pomogne kod zatvora.

Vlakna iz ovog voća povećavaju zapreminu stolice i pomažu u zadržavanju vode, dok prirodni sadržaj vode i sorbitol mogu da olakšaju njeno izbacivanje. Naučnici ističu da je verovatno reč o zajedničkom dejstvu različitih sastojaka celog ploda, a ne samo jedne supstance.

Kivi je voće bogato vlaknima i vitaminom C, poznato po blagotvornom dejstvu na varenje. Foto: Shutterstock

Da li je kivi bolji od suvih šljiva?

Kivi nije nužno efikasniji od drugih namirnica i preparata koji se koriste za ublažavanje zatvora. Jedno istraživanje sprovedeno u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je takođe obuhvaćeno pregledom, pokazalo je da su zeleni kivi, psilijum (biljna vlakna) i suve šljive pomogli u ublažavanju hroničnog zatvora.

Ipak, kivi je bio povezan sa manjim brojem neželjenih efekata i većina učesnika ga je dobro podnosila.

Istraživači naglašavaju da su najpouzdaniji podaci dobijeni za svež zeleni kivi. Za zlatni kivi, kao i za proizvode u prahu i ekstrakte, dostupno je znatno manje istraživanja, pa se ne može pretpostaviti da imaju isti efekat.

Kivi je bio povezan sa manjim brojem neželjenih efekata i većina učesnika ga je dobro podnosila. Foto: Shutterstock

Kivi sadrži vlakna i enzim važan za varenje

Kivi možete jesti samostalno ili u kombinaciji sa drugim namirnicama. Nutricionista i profesionalni kuvar Džejson Hajzelman navodi da kivi sadrži vlakna, ali i prirodni enzim aktinidin, koji može da olakša varenje.

Prema njegovom savetu, kivi se može kombinovati sa orašastim plodovima, semenkama i punomasnim mlečnim proizvodima. Koristan je i kao dodatak u i slanim jelima, salatama i različitim umacima.

Potrebna su dodatna istraživanja

Iako rezultati ukazuju na moguće koristi kivija kod zatvora, istraživanje ima određena ograničenja. Naučnici nisu sproveli novo kliničko ispitivanje, već su analizirali ranije studije koje su se razlikovale po učesnicima, količini i vrsti konzumiranog kivija, kao i po praćenim rezultatima.

Pojedine namirnice bogate vlaknima, ugljenim hidratima i prirodnim šećerima mogu da pojačaju stvaranje gasova, ali pažljivim izborom hrane moguće je ublažiti nadimanje bez odricanja od zdrave ishrane Foto: Shutterstock

Većina istraživanja trajala je relativno kratko, zbog čega je potrebno više podataka kako bi se utvrdilo da li se pozitivni efekti zadržavaju i tokom dužeg perioda.