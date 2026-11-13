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Koliko daleko možemo da stignemo kada hodamo zajedno? Zajednica okupljena oko projekta „Otvori plavi krug“ već godinama pokazuje da se malim, svakodnevnim koracima mogu ostvariti veliki ciljevi. Nakon što je u prethodne tri godine uspešno savladala tri izazova posvećena deci sa dijabetesom, pred korisnicima aplikacije za šetanje “Otvori plavi krug” je novi, još ambiciozniji zadatak. Povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa pokrenut je humanitarni izazov koji će trajati do 30. juna 2027. godine, sa ciljem da korisnici istoimene aplikacije zajednički pređu čak 200.000 kilometara.

Foto: Otvori plavi krug

Iza ove impresivne brojke krije se mnogo važniji cilj – podrška deci koja žive sa dijabetesom. Ukoliko zajednica uspe da dostigne zadatu kilometražu, biće ispunjeni uslovi za novu donaciju farmaceutske kompanije Novo Nordisk, čime će biti nastavljen višegodišnji niz humanitarnih aktivnosti u okviru projekta.

Foto: Otvori plavi krug

Svaki korak se računa, svaki kilometar približava cilju

Za učešće u izazovu nisu potrebni posebna kondicija niti veliki fizički napori. Dovoljni su dobra volja, malo vremena i aplikacija „Otvori plavi krug“, koja beleži pređene korake i kilometre. Bilo da je reč o jutarnjoj šetnji, odlasku na posao ili boravku u prirodi, svaki kilometar doprinosi zajedničkom rezultatu. Upravo u tome leži posebnost inicijative koja povezuje brigu o sopstvenom zdravlju sa brigom o drugima.

Foto: Otvori plavi krug

“Dosadašnji rezultati najbolje potvrđuju snagu zajedništva. U junu ove godine uspešno je završen prethodni izazov, tokom kojeg su hiljade korisnika aplikacije zajedno prepešačile više od 180.000 kilometara, što odgovara gotovo polovini puta od Zemlje do Meseca. Ostvarenjem tog cilja aktivirana je deveta donacija u okviru projekta, namenjena podršci kampovima za decu sa dijabetesom. Ukupna vrednost doniranih sredstava od početka inicijative premašila je 10,5 miliona dinara”, poručuju iz inicijative “Otvori plavi krug”.

Foto: Otvori plavi krug

Ova aplikacija besplatno je dostupna korisnicima “pametnih” telefona i može se preuzeti na “Google” prodavnici ili “AppStore”.

Koraci koji menjaju svakodnevicu dece sa dijabetesom

Kampovi za decu sa dijabetesom, koji su u fokusu ovih izazova, predstavljaju dragocena mesta za edukaciju, druženje, razmenu iskustava i sticanje samopouzdanja. U njima deca imaju priliku da, uz podršku stručnjaka i vršnjaka, bolje razumeju svoju bolest, razvijaju samostalnost i usvajaju navike koje im olakšavaju svakodnevni život. Podrška je do sada bila usmerena na kampove Dijabetološkog saveza Srbije, Saveza društava za borbu protiv šećerne bolesti Srbije i „Ebers“ asocijacije za zdravlje osoba sa dijabetesom.

Projekat „Otvori plavi krug“ pokrenut je kao zajednička inicijativa Ambasade Kraljevine Danske u Srbiji, Grada Beograda, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, udruženja pacijenata „Plavi krug“, Dijabetološkog saveza Srbije i kompanije Novo Nordisk, uz medijsku podršku portala Stetoskop. Tokom više od pet godina postojanja prerastao je u jednu od najvećih zajednica podrške osobama sa dijabetesom u Srbiji, promovišući fizičku aktivnost, prevenciju, edukaciju i zdravije životne navike.

Svetski dan borbe protiv dijabetesa prilika je da se još jednom podsetimo koliko su prevencija, podrška i svakodnevna fizička aktivnost važni. Novi izazov zato nije samo poziv na šetnju, već i na solidarnost i zajedništvo.