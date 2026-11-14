Koliko je nova odeća čista? Dermatolog upozorava na ove bakterije, viruse i parazite
- Nova odeća može da izazove kontaktni dermatitis zbog boja i hemikalija, a na tkanini mogu da ostanu i bakterije, virusi, šugarci, vaške i stenice.
- Poseban oprez savetuje se kod uske odeće, sportske garderobe i donjeg veša, jer tragovi parfema, losiona i drugih kozmetičkih proizvoda mogu da iritiraju kožu i disajne puteve.
- Stručnjaci poručuju da većinu rizika smanjuje jednostavno pranje nove odeće, jer se tako uklanja deo mikroorganizama i nečistoća.
Kupovina nove odeće uvek je razlog za zadovoljstvo. Ipak, koliko je odeća koju prethodno probamo u kabini za presvlačenje zaista čista? Šta se dešava ako obučete novu haljinu ili pantalone bez prethodnog pranja? Stručnjaci upozoravaju da nova odeća može da izazove određene neželjene reakcije na koži - kontaktni dermatitis, ali i šugu.
Boje kao problem
Jedan od razloga za oprez jesu hemikalije i boje koje se koriste u proizvodnji i obradi tkanina. Kako objašnjava Glen Morison, profesor nauke o životnoj sredini i inženjerstva, pojedine boje nisu hemijski čvrsto vezane za vlakna, zbog čega mogu da pređu na kožu i izazovu iritaciju ili kontaktni dermatitis.
Ovo golim okom ne možemo da vidimo
Čak i potpuno novi komad odeće, koji ste upravo kupili u prodavnici, može da sadrži materije koje nisu naročito prijatne za vašu kožu. Na novoj odeći mogu da budu tragovi bakterija i drugih mikroorganizama.
Dermatolog dr Džejmi L. Miler potvrđuje da je moguće da na odeći opstanu mikroorganizmi.
- Nekoliko studija bavilo se prisustvom bakterija i virusa na odeći nakon isprobavanja. Među najčešće otkrivenim mikroorganizmima bile su fekalne bakterije i virusi koji se prenose putem sekreta iz nosa. Na odeći mogu da prežive i vaške, šugarci, pa čak i stenice, i to tokom nekoliko dana - objašnjava doktorka Miler.
Kada je potreban poseban oprez?
Poseban oprez savetuje se prilikom kupovine uske odeće, sportske garderobe i donjeg veša, naročito ako proizvodi nisu fabrički upakovani i zaštićeni.
Međutim, potencijalni problem ne predstavljaju samo bakterije i virusi. Čak i ako je osoba koja je prethodno isprobala odeću vodila računa o higijeni, na tkanini mogu da ostanu tragovi parfema, losiona, krema i drugih kozmetičkih proizvoda. Takve supstance kod osetljivih osoba mogu da izazovu iritaciju kože, očiju, pa čak i disajnih puteva.
Potencijalni iritansi ne potiču nužno samo od ljudi koji su dodirivali odeću. Mirisne sveće, osveživači prostora i drugi proizvodi kojima prodavnice stvaraju prijatnu atmosferu takođe mogu da ostave tragove na odeći izloženoj u prodajnom prostoru.
Ipak, izvori mogućih nečistoća ne završavaju se u prodavnici. Deo problema nastaje mnogo ranije, tokom same proizvodnje i transporta. Potencijalni iritansi mogu dospeti na odeću tokom celog proizvodnog procesa.
Da li je kupovina preko interneta sigurniji izbor?
Ako mislite da je kupovina odeće putem interneta sigurnija opcija jer izbegavate isprobavanje komada koje su prethodno probali drugi kupci, niste u pravu.
Profesorka Karen K. Leonas sa Državnog univerziteta Severne Karoline objašnjava da odevni predmeti prolaze kroz brojne faze obrade, pakovanja, skladištenja i transporta pre nego što stignu do prodavnica i kupaca. Tokom svakog od tih procesa mogu da stupe u kontakt sa različitim površinama, mašinama i ljudima.
- Usled neodgovarajućih uslova skladištenja ili transporta mogući su tragovi buđi, gljivica i bakterija na odeći - kaže Leonas.
pranje
Čistoća je pola zdravlja
Filip Tierno, klinički profesor mikrobiologije i patologije, dodaje da odeća na putu od proizvodne hale do prodaje i vaše kuće može da dođe u kontakt sa različitim vrstama mikroorganizama.
Ipak, dobra vest je da se većina problema može izbeći jednostavnim pranjem nove odeće.
Na taj način moguće je ukloniti veliki deo mikroorganizama, hemikalija, boja i drugih materija koje su se zadržale na tkanini tokom proizvodnje, transporta i prodaje. Iako se pojedine sintetičke boje teže uklanjaju, redovno pranje odgovarajućim deterdžentom dovoljno je da se smanji prisustvo većine nečistoća.
Izvor: healthdigest.com/ zdravlje.kurir.rs