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Kupovina nove odeće uvek je razlog za zadovoljstvo. Ipak, koliko je odeća koju prethodno probamo u kabini za presvlačenje zaista čista? Šta se dešava ako obučete novu haljinu ili pantalone bez prethodnog pranja? Stručnjaci upozoravaju da nova odeća može da izazove određene neželjene reakcije na koži - kontaktni dermatitis, ali i šugu.

Boje kao problem

Jedan od razloga za oprez jesu hemikalije i boje koje se koriste u proizvodnji i obradi tkanina. Kako objašnjava Glen Morison, profesor nauke o životnoj sredini i inženjerstva, pojedine boje nisu hemijski čvrsto vezane za vlakna, zbog čega mogu da pređu na kožu i izazovu iritaciju ili kontaktni dermatitis.

Ovo golim okom ne možemo da vidimo

Čak i potpuno novi komad odeće, koji ste upravo kupili u prodavnici, može da sadrži materije koje nisu naročito prijatne za vašu kožu. Na novoj odeći mogu da budu tragovi bakterija i drugih mikroorganizama.

Dermatolog dr Džejmi L. Miler potvrđuje da je moguće da na odeći opstanu mikroorganizmi.

- Nekoliko studija bavilo se prisustvom bakterija i virusa na odeći nakon isprobavanja. Među najčešće otkrivenim mikroorganizmima bile su fekalne bakterije i virusi koji se prenose putem sekreta iz nosa. Na odeći mogu da prežive i vaške, šugarci, pa čak i stenice, i to tokom nekoliko dana - objašnjava doktorka Miler.

Među najčešće otkrivenim mikroorganizmima bile su fekalne bakterije i virusi koji se prenose putem sekreta iz nosa Foto: Shutterstock

Kada je potreban poseban oprez?

Poseban oprez savetuje se prilikom kupovine uske odeće, sportske garderobe i donjeg veša, naročito ako proizvodi nisu fabrički upakovani i zaštićeni.

Međutim, potencijalni problem ne predstavljaju samo bakterije i virusi. Čak i ako je osoba koja je prethodno isprobala odeću vodila računa o higijeni, na tkanini mogu da ostanu tragovi parfema, losiona, krema i drugih kozmetičkih proizvoda. Takve supstance kod osetljivih osoba mogu da izazovu iritaciju kože, očiju, pa čak i disajnih puteva.

Potencijalni iritansi ne potiču nužno samo od ljudi koji su dodirivali odeću. Mirisne sveće, osveživači prostora i drugi proizvodi kojima prodavnice stvaraju prijatnu atmosferu takođe mogu da ostave tragove na odeći izloženoj u prodajnom prostoru.

Ipak, izvori mogućih nečistoća ne završavaju se u prodavnici. Deo problema nastaje mnogo ranije, tokom same proizvodnje i transporta. Potencijalni iritansi mogu dospeti na odeću tokom celog proizvodnog procesa.

Određene supstance kod osetljivih osoba mogu da izazovu iritaciju kože, očiju, pa čak i disajnih puteva Foto: Shutterstock

Da li je kupovina preko interneta sigurniji izbor?

Ako mislite da je kupovina odeće putem interneta sigurnija opcija jer izbegavate isprobavanje komada koje su prethodno probali drugi kupci, niste u pravu.

Profesorka Karen K. Leonas sa Državnog univerziteta Severne Karoline objašnjava da odevni predmeti prolaze kroz brojne faze obrade, pakovanja, skladištenja i transporta pre nego što stignu do prodavnica i kupaca. Tokom svakog od tih procesa mogu da stupe u kontakt sa različitim površinama, mašinama i ljudima.

- Usled neodgovarajućih uslova skladištenja ili transporta mogući su tragovi buđi, gljivica i bakterija na odeći - kaže Leonas.

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Dobra vest je da se većina problema može izbeći jednostavnim pranjem nove odeće. Foto: Mikhail Mishchenko / Alamy / Profimedia

Čistoća je pola zdravlja

Filip Tierno, klinički profesor mikrobiologije i patologije, dodaje da odeća na putu od proizvodne hale do prodaje i vaše kuće može da dođe u kontakt sa različitim vrstama mikroorganizama.

Ipak, dobra vest je da se većina problema može izbeći jednostavnim pranjem nove odeće.