Kod žena sa povećanim rizikom od osteoporoze, merenje gustine kostiju preporučuje se i pre 65. godine

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Ženama se rutinsko merenje gustine kostiju najčešće preporučuje od 65. godine, ali čekanje do tog uzrasta za mnoge može značiti propuštenu priliku da se na vreme otkrije gubitak koštane mase. Stručnjaci Medicinskog fakulteta Univerziteta Harvard upozoravaju da promene na kostima počinju znatno ranije, naročito tokom menopauze, zbog čega bi pojedine žene trebalo da urade DEXA pregled već u pedesetim godinama.

- Nema smisla čekati. Posle 50. godine mnogi već gube koštanu masu. Ako sačekaju da se razvije osteoporoza, propuštena je prilika da se spreči veliki deo tog gubitka - objašnjava dr Harold Rozen, direktor Centra za prevenciju i lečenje osteoporoze pri medicinskom centru Beth Israel Deaconess, povezanom sa Harvardom.

Zašto su kosti ugrožene u menopauzi

Koštano tkivo se tokom života neprestano razgrađuje i obnavlja, a estrogen pomaže u održavanju ravnoteže između ova dva procesa. Sa padom njegovog nivoa tokom menopauze razgradnja kostiju se ubrzava, što povećava rizik od osteopenije, odnosno smanjene gustine kostiju, i osteoporoze, bolesti kod koje kosti postaju krhke i podložnije prelomima.

Iako se rutinski skrining preporučuje od 65. godine, raniji DEXA pregled, kojim se meri mineralna gustina kostiju, opravdan je kod žena sa povećanim rizikom. Među tim faktorima su:

Među faktorima rizika su prelomi nastali pri manjim povredama Foto: Shutterstock

prelomi nastali pri manjim povredama

mala telesna težina ili značajan gubitak kilograma

porodična istorija osteoporoze

osteoporoze dugotrajna upotreba kortikosteroida

bolesti koje utiču na gubitak koštane mase ili apsorpciju kalcijuma i vitamina D

rana menopauza

pušenje i prekomerno konzumiranje alkohola. Šta otkriva DEXA pregled

Rezultat se izražava T-skorom, koji pokazuje odstupanje gustine kostiju od vrednosti kod zdravih mladih odraslih osoba. Vrednost od –1 ili viša smatra se normalnom, rezultat između –1 i –2,5 ukazuje na osteopeniju, dok –2,5 ili niži odgovara osteoporozi.

DEXA pregled je brza, bezbolna i tačna metoda koja je ključna za rano prepoznavanje osteoporoze Foto: Shutterstock

Rano otkrivanje smanjene gustine kostiju omogućava pravovremenu procenu rizika od preloma i razmatranje lečenja. Hormonska terapija može da uspori gubitak koštane mase tokom menopauze, ali se ne uvodi isključivo radi zaštite kostiju. Kod žena sa povećanim rizikom od preloma lekar može razmotriti i druge lekove, uključujući bisfosfonate.