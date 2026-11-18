Osećaj pečenja jezika može da traje mesecima, čak i kada na njemu nema vidljivih promena

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Peckanje ili žarenje jezika, usana i drugih delova usne duplje, kao da ste se opekli vrelim napitkom, može da se javi i kada nema nikakvih vidljivih promena u ustima. Ako se takav osećaj ponavlja ili traje duže vreme, moguće je da je reč o sindromu gorućih usta, stanju koje može da potraje mesecima, pa čak i godinama.

Prema objašnjenju stručnjaka klinike Mejo, tegobe najčešće zahvataju jezik, ali se mogu javiti i na desnima, nepcu, usnama, unutrašnjoj strani obraza ili u grlu. Pored pečenja, mogući su suvoća usta i pojačana žeđ, trnjenje, bockanje, metalni ili gorak ukus, kao i gubitak čula ukusa.

Simptomi koji se menjaju tokom dana

Kod nekih osoba tegobe su blage nakon buđenja, a pojačavaju se kako dan odmiče. Kod drugih pečenje počinje već ujutru i traje neprekidno, dok se nekima javlja povremeno. Hrana ili piće ponekad nakratko ublaže neprijatan osećaj. Karakteristično je da pregled usne duplje često ne otkriva nikakve promene koje bi objasnile simptome.

Karakteristično je da pregled usne duplje često ne otkriva nikakve promene Foto: Shutterstock

Šta izaziva osećaj pečenja

Kada se ne može utvrditi uzrok, govori se o primarnom sindromu gorućih usta, koji se prema pojedinim istraživanjima povezuje sa poremećajima nerava odgovornih za osećaj ukusa i bola.

Sekundarni oblik nastaje u vezi sa drugim zdravstvenim problemima, među kojima su gljivične infekcije usne duplje, suvoća usta, refluks želudačne kiseline, dijabetes i smanjena funkcija štitaste žlezde. Mogući uzroci su i nedostatak gvožđa, cinka i pojedinih vitamina B grupe, reakcije na hranu, stomatološke materijale ili preparate za oralnu higijenu, kao i određeni lekovi.

Tegobe mogu pogoršati prejako četkanje jezika, često korišćenje tečnosti za ispiranje usta, škrgutanje zubima i neodgovarajuće proteze.

Sindrom se češće javlja kod žena, naročito tokom perimenopauze i menopauze Foto: Shutterstock

Ko je u većem riziku

Sindrom je relativno redak, a češće se javlja kod žena, naročito tokom perimenopauze i menopauze, kao i kod osoba starijih od 50 godina. Među faktorima rizika su pušenje, hronične bolesti, stres, anksioznost i depresija.

Dugotrajno pečenje može otežati ishranu i spavanje i značajno narušiti kvalitet života. Zbog toga se osobama koje imaju uporne tegobe savetuje pregled kod stomatologa ili lekara kako bi se utvrdilo postoji li uzrok koji može da se otkloni.