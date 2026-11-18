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Promene mirisa tela ponekad su prvi znak da se u organizmu dešava nešto neuobičajeno

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Miris tela može da se promeni zbog hrane, fizičke aktivnosti, hormona ili nedovoljnog unosa tečnosti. Međutim, određeni mirisi, naročito ako se pojave iznenada ili dugo traju, mogu da ukažu na zdravstveni problem. Stručnjaci upozoravaju na šest promena koje zaslužuju pažnju, od neobičnog zadaha do drugačijeg mirisa znoja i urina.

Voćni zadah ili miris acetona

Dah koji podseća na voće ili sredstvo za skidanje laka za nokte može da se javi tokom gladovanja, dijete sa veoma malo ugljenih hidrata ili intenzivnog vežbanja, kada organizam razgrađuje masti i stvara ketone.

Međutim, izražen voćni zadah može biti znak dijabetičke ketoacidoze, životno ugrožavajućeg stanja. Ako ga prate jaka žeđ, učestalo mokrenje, mučnina, bol u stomaku, ubrzano disanje ili pospanost, neophodna je hitna medicinska pomoć.

Jak i neprijatan miris urina

Infekcija mokraćnih puteva može promeniti miris urina zbog razmnožavanja bakterija. Često se javljaju i peckanje pri mokrenju, učestala potreba za odlaskom u toalet i zamućen urin.

Miris urina nije pouzdan znak infekcije, a može se promeniti i zbog dehidratacije, određenih namirnica, lekova ili suplemenata Foto: Shutterstock

Ipak, sam miris nije pouzdan znak infekcije. Može se promeniti i zbog dehidratacije, određenih namirnica, lekova ili suplemenata. Ako neprijatan miris traje uprkos dovoljnom unosu tečnosti, naročito uz druge simptome, potreban je pregled.

Riblji miris vaginalnog sekreta

Izrazit miris ribe može ukazivati na bakterijsku vaginozu, stanje koje nastaje usled poremećaja ravnoteže bakterija u vagini. Miris je često izraženiji posle seksualnog odnosa ili tokom menstruacije, a mogu se javiti promenjen sekret i blaga iritacija.

Bakterijska vaginoza leči se antibioticima koje propisuje lekar. Ipak, nisu sve promene mirisa posledica infekcije, pa je za uporne tegobe potreban ginekološki pregled.

Uporan neprijatan zadah

Najčešći uzroci su naslage bakterija, karijes, bolesti desni i suvoća usta. Izrazito neprijatan zadah mogu izazvati i zubni apsces, infekcije krajnika ili sinusa, kao i čepići u krajnicima.

Kiseo zadah, praćen gorušicom ili gorkim ukusom, ponekad ukazuje na vraćanje želudačne kiseline u jednjak. Ako se problem ne povlači uprkos redovnoj oralnoj higijeni, prvi korak je pregled kod stomatologa.

Kiseo zadah, praćen gorušicom ili gorkim ukusom, ponekad ukazuje na vraćanje želudačne kiseline u jednjak Foto: Shutterstock

Iznenadna promena mirisa znoja

Miris znoja prirodno varira, ali nagla i dugotrajna promena, naročito uz pojačano znojenje, može zahtevati ispitivanje. Noćno znojenje povezano je sa hormonskim promenama, pojačanim radom štitaste žlezde ili infekcijama.

Promene ukupnog mirisa tela ponekad prate i bolesti jetre, bubrega ili metabolički poremećaji. Posebnu pažnju zahtevaju istovremeni neobjašnjiv gubitak težine, temperatura i izražen umor.

Miris ribe koji se oseća sa celog tela

Redak metabolički poremećaj trimetilaminurija može izazvati miris ribe koji se oseća u znoju, dahu i urinu. Nastaje kada organizam ne uspeva da razgradi trimetilamin, jedinjenje koje se zato nagomilava i izlučuje.