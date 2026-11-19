Bol u ramenu može da se pojača pri podizanju ruke, oblačenju ili tokom spavanja na bolnoj strani

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Bol u ramenu može da se pojavi iznenada ili postepeno, da bude blag i povremen ili toliko jak da otežava svakodnevne aktivnosti. Rameni zglob je najpokretljiviji zglob u telu, ali zbog složene građe i velikog opterećenja podložan je različitim povredama i oboljenjima. Prema stručnjacima sa Harvarda, četiri najčešća uzroka bola u ramenu su burzitis, oštećenje rotatorne manžetne, smrznuto rame i osteoartritis. Iako mogu da izazovu slične tegobe, razlikuju se po načinu nastanka, simptomima i lečenju.

Burzitis ramena

Burze su male kesice ispunjene tečnošću koje smanjuju trenje između kostiju i tetiva. Njihova upala, odnosno burzitis, najčešće nastaje zbog ponavljanih pokreta ili preopterećenja ramena, mada se može javiti i bez očiglednog uzroka.

Bol se obično javlja sa spoljašnje strane ramena, može da se širi niz ruku, a pojačava se pri pokretima i ležanju na bolnoj strani. Zbog toga osobe sa burzitisom često imaju teškoće da pronađu udoban položaj za spavanje.

Bol kod burzitisa se obično javlja sa spoljašnje strane ramena i može da se širi niz ruku Foto: staras/Shutterstock

Lečenje obuhvata odmor, hladne ili tople obloge, nesteroidne protivupalne lekove i fizikalnu terapiju. Kod jakih ili upornih tegoba lekar može da preporuči kortikosteroidne injekcije, dok je operacija retko potrebna.

Oštećenje rotatorne manžetne

Rotatornu manžetnu čini grupa mišića i tetiva koji stabilizuju rame i omogućavaju pokrete ruke. Problemi najčešće nastaju zbog upale i pritiska na tetive ili njihovog delimičnog ili potpunog pucanja.

Tipični simptomi su bol, ukočenost i slabost pri podizanju ruke iznad glave ili posezanju iza leđa. Pucanje tetiva može da nastane prilikom pada, podizanja teškog tereta ili naglog istezanja ruke, ali i usled dugotrajnog trošenja tkiva.

Manja oštećenja leče se fizikalnom terapijom, lekovima protiv upale i kortikosteroidnim injekcijama. Iako tegobe mogu postepeno da se smanje, puknuta tetiva ne zarasta sama, a oporavak funkcije ramena može da traje i do godinu dana. Ozbiljnija oštećenja ponekad zahtevaju hirurško lečenje.

Smrznuto rame

Smrznuto rame, odnosno adhezivni kapsulitis, nastaje usled zadebljanja i ukrućivanja tkiva koje okružuje rameni zglob. Najčešće se javlja između 40. i 60. godine, ponekad nakon povrede ili problema sa rotatornom manžetnom.

Smrznuto rame se češće javlja u menopauzi, generalno između 40. i 60. godine Foto: Shutterstock

Bol se obično razvija postepeno, a pokretljivost ramena sve više se smanjuje, pa čak i jednostavne radnje poput oblačenja ili češljanja postaju otežane.

Osnovu lečenja čini fizikalna terapija, uz protivupalne lekove i, po potrebi, kortikosteroidne injekcije. Uporno ograničenje pokreta ponekad zahteva operaciju. Oporavak je spor i može da traje mesecima, pa i duže od godinu dana.

Osteoartritis ramena

Osteoartritis nastaje kada se hrskavica koja štiti zglobne površine postepeno istroši, zbog čega dolazi do trenja između kostiju. Najčešće izaziva bol, ukočenost i smanjenu pokretljivost ramena, naročito pri svakodnevnim aktivnostima koje opterećuju zglob.

Lečenje uključuje prilagođavanje aktivnosti, odmor, protivupalne lekove i kortikosteroidne injekcije. Kod uznapredovalih promena, kada druge mere ne donose olakšanje, razmatra se operacija zamene ramenog zgloba.

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