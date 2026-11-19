Bol u ramenu ima 4 česta uzroka: Kako da prepoznate šta vas muči i kada je vreme za lekara?
Bol u ramenu može da se pojavi iznenada ili postepeno, da bude blag i povremen ili toliko jak da otežava svakodnevne aktivnosti. Rameni zglob je najpokretljiviji zglob u telu, ali zbog složene građe i velikog opterećenja podložan je različitim povredama i oboljenjima. Prema stručnjacima sa Harvarda, četiri najčešća uzroka bola u ramenu su burzitis, oštećenje rotatorne manžetne, smrznuto rame i osteoartritis. Iako mogu da izazovu slične tegobe, razlikuju se po načinu nastanka, simptomima i lečenju.
Burzitis ramena
Burze su male kesice ispunjene tečnošću koje smanjuju trenje između kostiju i tetiva. Njihova upala, odnosno burzitis, najčešće nastaje zbog ponavljanih pokreta ili preopterećenja ramena, mada se može javiti i bez očiglednog uzroka.
Bol se obično javlja sa spoljašnje strane ramena, može da se širi niz ruku, a pojačava se pri pokretima i ležanju na bolnoj strani. Zbog toga osobe sa burzitisom često imaju teškoće da pronađu udoban položaj za spavanje.
Lečenje obuhvata odmor, hladne ili tople obloge, nesteroidne protivupalne lekove i fizikalnu terapiju. Kod jakih ili upornih tegoba lekar može da preporuči kortikosteroidne injekcije, dok je operacija retko potrebna.
Oštećenje rotatorne manžetne
Rotatornu manžetnu čini grupa mišića i tetiva koji stabilizuju rame i omogućavaju pokrete ruke. Problemi najčešće nastaju zbog upale i pritiska na tetive ili njihovog delimičnog ili potpunog pucanja.
Tipični simptomi su bol, ukočenost i slabost pri podizanju ruke iznad glave ili posezanju iza leđa. Pucanje tetiva može da nastane prilikom pada, podizanja teškog tereta ili naglog istezanja ruke, ali i usled dugotrajnog trošenja tkiva.
Manja oštećenja leče se fizikalnom terapijom, lekovima protiv upale i kortikosteroidnim injekcijama. Iako tegobe mogu postepeno da se smanje, puknuta tetiva ne zarasta sama, a oporavak funkcije ramena može da traje i do godinu dana. Ozbiljnija oštećenja ponekad zahtevaju hirurško lečenje.
Smrznuto rame
Smrznuto rame, odnosno adhezivni kapsulitis, nastaje usled zadebljanja i ukrućivanja tkiva koje okružuje rameni zglob. Najčešće se javlja između 40. i 60. godine, ponekad nakon povrede ili problema sa rotatornom manžetnom.
Bol se obično razvija postepeno, a pokretljivost ramena sve više se smanjuje, pa čak i jednostavne radnje poput oblačenja ili češljanja postaju otežane.
Osnovu lečenja čini fizikalna terapija, uz protivupalne lekove i, po potrebi, kortikosteroidne injekcije. Uporno ograničenje pokreta ponekad zahteva operaciju. Oporavak je spor i može da traje mesecima, pa i duže od godinu dana.
Osteoartritis ramena
Osteoartritis nastaje kada se hrskavica koja štiti zglobne površine postepeno istroši, zbog čega dolazi do trenja između kostiju. Najčešće izaziva bol, ukočenost i smanjenu pokretljivost ramena, naročito pri svakodnevnim aktivnostima koje opterećuju zglob.
Lečenje uključuje prilagođavanje aktivnosti, odmor, protivupalne lekove i kortikosteroidne injekcije. Kod uznapredovalih promena, kada druge mere ne donose olakšanje, razmatra se operacija zamene ramenog zgloba.
Kada otići kod lekra?
Lekarski pregled je potreban ako bol traje duže od nedelju dana, naglo se pojačava ili je praćen otokom, crvenilom i toplinom ramena. Uzrok bola najčešće se utvrđuje kliničkim pregledom, a po potrebi i ultrazvukom ili rendgenskim snimanjem. Magnetna rezonanca preporučuje se kada je neophodna detaljnija procena oštećenja mekih tkiva.
Izvor: Harvardhealth.org/Zdravlje.kurir.rs
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