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Šećer se ne krije samo u slatkišima. Ima ga i u gotovim sosovima, pecivima, zaslađenim napicima i brojnim drugim proizvodima, pa ga lako unesemo više nego što mislimo. Preterivanje sa šećerom može da doprinese gojenju, karijesu i poremećajima metabolizma, ali i nekim tegobama koje na prvi pogled ne povezujemo sa ishranom.

Nije, međutim, svaki šećer isti. Šećeri prirodno prisutni u celom voću dolaze zajedno sa vlaknima, vitaminima i mineralima, dok mleko, pored laktoze, sadrži proteine, kalcijum i druge hranljive materije. Najviše pažnje bi trebalo obratiti na takozvane slobodne šećere, koji obuhvataju dodate šećere, ali i one iz meda, sirupa i voćnih sokova.

Prema preporukama britanskih zdravstvenih vlasti, odrasli bi trebalo da ograniče unos slobodnih šećera na najviše 30 grama dnevno, odnosno približno sedam kašičica.

Znaci na koje bi trebalo obratiti pažnju

Bubuljice . Ishrana bogata šećerom i namirnicama koje brzo podižu nivo glukoze u krvi kod nekih osoba može da pogorša akne, naročito zbog uticaja na insulin i hormonske procese.

. Ishrana bogata šećerom i namirnicama koje brzo podižu nivo glukoze u krvi kod nekih osoba može da pogorša akne, naročito zbog uticaja na insulin i hormonske procese. Umor. Posle naglog porasta šećera u krvi može uslediti njegov pad, praćen osećajem iscrpljenosti. Ishrana sa mnogo slatkiša može nepovoljno da utiče i na kvalitet sna.

Umor izaziva nagli pad šećera u krvi koji sledi posle naglog skoka Foto: Shutterstock

Promene mirisa tela . Neobičan miris znoja nije pouzdan pokazatelj preteranog unosa šećera. Ipak, voćni miris daha, posebno uz mučninu, povraćanje i ubrzano disanje, može ukazivati na dijabetičku ketoacidozu, koja zahteva hitnu pomoć.

. Neobičan miris znoja nije pouzdan pokazatelj preteranog unosa šećera. Ipak, voćni miris daha, posebno uz mučninu, povraćanje i ubrzano disanje, može ukazivati na dijabetičku ketoacidozu, koja zahteva hitnu pomoć. Promene raspoloženja . Razdražljivost i nervoza ponekad prate oscilacije nivoa šećera u krvi, mada mogu imati brojne druge uzroke.

. Razdražljivost i nervoza ponekad prate oscilacije nivoa šećera u krvi, mada mogu imati brojne druge uzroke. Slatka hrana više nije dovoljno slatka . Često konzumiranje veoma slatke hrane može promeniti doživljaj slatkog ukusa, pa voće i druge prirodno slatke namirnice deluju manje privlačno.

. Često konzumiranje veoma slatke hrane može promeniti doživljaj slatkog ukusa, pa voće i druge prirodno slatke namirnice deluju manje privlačno. Naslage na jeziku. Šećer pogoduje razmnožavanju bakterija u ustima, ali bele naslage na jeziku nisu specifičan znak njegovog preteranog unosa i mogu imati različite uzroke.

Šećer pogoduje razmnožavanju bakterija u ustima i belim naslagama na jeziku Foto: Shutterstock

Svrab kože . Uporan svrab može se javiti kod osoba sa povišenim šećerom u krvi, ali sam po sebi ne pokazuje da neko jede previše slatkiša.

. Uporan svrab može se javiti kod osoba sa povišenim šećerom u krvi, ali sam po sebi ne pokazuje da neko jede previše slatkiša. Slabija koncentracija . Umor i oscilacije glukoze mogu otežati koncentraciju, mada nema dovoljno dokaza da je povremena mentalna magla neposredan znak prevelikog unosa šećera.

. Umor i oscilacije glukoze mogu otežati koncentraciju, mada nema dovoljno dokaza da je povremena mentalna magla neposredan znak prevelikog unosa šećera. Nadimanje i gasovi . Veće količine pojedinih šećera, naročito fruktoze, mogu izazvati nadimanje i gasove kod osetljivih osoba.

. Veće količine pojedinih šećera, naročito fruktoze, mogu izazvati nadimanje i gasove kod osetljivih osoba. Stalna želja za slatkišima. Slatka hrana aktivira moždane sisteme nagrađivanja, zbog čega se lako stvara navika da za njom posežemo i kada nismo gladni.