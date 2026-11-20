Trzanje kapaka najčešće izazivaju stres, nedostatak sna i kofein, ali uporni grčevi mogu ukazivati na ozbiljnije poremećaje

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Trzanje kapaka je pojava koju je gotovo svako iskusio. Iako je najčešće reč o bezopasnoj i prolaznoj neprijatnosti, u pojedinim situacijama može ukazivati na problem koji zahteva lekarski pregled.

Medicinski termin za ovo stanje je miokimija, a Klinika Klivlend opisuje je kao najčešći oblik trzanja oka. Karakterišu je mali, spori i učestali grčevi mišića, najčešće u donjim kapcima, koji su obično kratkotrajni. Melani Sobel, oftalmolog sa Instituta Bascom Palmer na

Univerzitetu u Majamiju, kaže da joj pacijenti pominju trzanje kapaka nekoliko puta mesečno, najčešće usputno tokom pregleda zbog nekog drugog razloga.

Glavni okidači

Najčešći uzroci su stres, anksioznost, nedostatak sna i stimulansi poput kofeina i nikotina. Klivlend klinika na listu mogućih uzroka dodaje i neželjene efekte pojedinih lekova, iznenadno izlaganje jakom svetlu, naprezanje očiju, umor i fizičku iscrpljenost.

Najčešći uzroci su stres, anksioznost, nedostatak sna i stimulansi poput kofeina i nikotina Foto: Shutterstock

Lekari sa Instituta Bascom Palmer ukazuju i na suve oči i dugotrajno gledanje u ekrane kao moguće uzroke. Često je reč o kombinaciji više faktora, pa je korisno utvrditi šta tačno izaziva trzanje.

Šta pomaže?

Dr Lusijana Garsija-Dusan iz istog instituta objašnjava da je u većini slučajeva dovoljno smanjiti izloženost faktorima koji izazivaju trzanje. Preporučuje kvalitetniji san, smanjenje stresa, manji unos kafe i alkohola, kao i redovne pauze tokom gledanja u ekrane.

Veštačke suze i topli oblozi mogu pomoći kod suvih očiju. Ako trzanje ne prestane, lekar može predložiti promenu terapije, korišćenje posebnih naočara ili primenu injekcija botoksa za opuštanje preaktivnih mišića.

Kada je potreban pregled?

- Povremena i kratkotrajna miokimija je bezopasna, ali određeni obrasci mogu ukazivati na dublji poremećaj i zahtevati hitan oftalmološki pregled.

Pregled je neophodan ako su grčevi kapaka uporni ili jaki, ako se trzanje javlja na oba oka ili ako osoba ima poteškoća da drži oči otvorene. Lekara treba konsultovati i u slučaju smanjenog vida, crvenila ili otoka, kao i ako se grčevi šire na druge mišiće lica, poput mišića vilice, jezika ili donjeg dela lica. Slabost ili utrnulost lica takođe su razlozi za posetu lekaru.

Klivlend klinikan preporučuje da se obratite lekaru i ako je trzanje uporno, ponavlja se, izaziva zabrinutost ili utiče na vid. Ako primetite bilo kakve promene vida, odmah potražite medicinsku pomoć. Takođe, ukoliko se trzanje pogoršalo nakon početka uzimanja novog leka, obavestite svog lekara jer bi moglo da bude njegova neželjena reakcija.

Ozbiljniji poremećaji

Postoje i ozbiljniji oblici trzanja kapaka. Kod blefarospazma grčevi su toliko jaki da osoba refleksno trepće ili zatvara oči, a mogu zahvatiti jedno ili oba oka i trajati do sat vremena. Kod hemifacijalnog spazma trzanje obično počinje na kapku, a zatim se postepeno širi na jednu stranu lica.

Trzanje kapaka je pojava koju je gotovo svako iskusio. Iako je najčešće reč o bezopasnoj i prolaznoj neprijatnosti, u pojedinim situacijama može ukazivati na problem koji zahteva lekarski pregled Foto: Shutterstock

Trzanje kapaka retko se povezuje sa bolestima mozga i nervnog sistema, kao što su distonija i Belova paraliza, a izuzetno retko sa multiplom sklerozom, ALS-om, epilepsijom ili Parkinsonovom bolešću.