Ovaj mineral je ključan za metabolizam, rad srca, mišića i nerava

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Magnezijum je esencijalni mineral koji učestvuje u više od 300 enzimskih reakcija u organizmu. Ovaj mineral je ključan za metabolizam, rad srca, mišića i nerava. Veruje se da magnezijum može da reguliše povišene vrednosti holesterola i krvnog pritiska i osnaži zdravlje srca.

Dovoljan unos ovog minerala ishranom ili suplementacijom može da smanji rizik od određenih oboljenja povezanih sa kardiovaskularnim bolestima i metaboličkim sindromom.

Kako magnezijum utiče na nivo holesterola?

Magnezijum je mineral koji učestvuje u regulisanju brojnih bioloških procesa u organizmu, uključujući i metabolizam holesterola. Istraživanja navode da suplementacija magnezijumom može neznatno da poboljša vrednosti masnoća u krvi, ali se dodaje da su rezultati kod osoba sa povišenim holesterolom relativno skromni.

Osim delovanja na holesterol, magnezijum je bitan i za očuvanje opšteg metaboličkog zdravlja. Veći unos ovog minerala povezuje se sa manjim rizikom od metaboličkog sindroma, koji je skup metaboličkih poremećaja i faktor rizika za razvoj srčanih oboljenja i dijabetesa.

Jedan od pokazatelja metaboličkog sindroma jeste nizak nivo lipoproteina visoke gustine (HDL), poznatog kao „dobar“ holesterol. Utvrđeno je da osobe sa niskom koncentracijom magnezijuma u krvnom serumu imaju šest do sedam puta veći rizik od metaboličkog sindroma.

Promene u ishrani, više fizičke aktivnosti, prestanak pušenja i umerenost u alkoholu mogu pomoći u snižavanju holesterola i očuvanju zdravlja srca Foto: Shutterstock

Kako magnezijum jača zdravlje srca?

Uticaj magnezijuma na zdravlje srca ne ograničava se samo na regulisanje nivoa holesterola. Ovaj mineral ima važnu ulogu u očuvanju pravilnog funkcionisanja srca i krvnih sudova.

Istraživanja ukazuju na moguće koristi magnezijuma kada je u pitanju bolja funkcija krvnih sudova. Ovaj mineral može da pomogne i pri snižavanju krvnog pritiska i da poboljša toleranciju na fizički napor kod osoba sa stabilnim srčanim oboljenjima.

Smatra se da magnezijum doprinosi smanjenju rizika od aritmija i upalnih procesa, kao i da pomaže u zaštiti srčanih ćelija od oštećenja jer ograničava prekomerno nakupljanje kalcijuma u arterijama.

Smatra se da magnezijum doprinosi smanjenju rizika od aritmija i upalnih procesa Foto: Shutterstock

U isto vreme magnezijum smanjuje aktivaciju trombocita i rizik od krvnih ugrušaka. Opušta krvne sudove, jača cirkulaciju i podržava normalne metaboličke procese u organizmu.

Nedovoljan unos magnezijuma već dugo se dovodi u vezu sa povišenim krvnim pritiskom, koji predstavlja jedan od najvažnijih faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Šta kažu istraživanja?

- Metaanaliza 12 kliničkih ispitivanja, u kojima su učestvovale osobe sa hipertenzijom, pokazala je da su suplementi magnezijuma snizili dijastolni krvni pritisak u proseku za 2,2 mmHg. Drugi pregled 22 studije, koje su obuhvatile više od 1.100 odraslih osoba, pokazao je da je unos magnezijuma veći od 370 mg dnevno povezan sa blagim smanjenjem sistolnog (gornjeg) i dijastolnog (donjeg) krvnog pritiska.

- Međutim, rezultati svih istraživanja nisu isti. Pregled 49 kliničkih ispitivanja pokazao je da magnezijum snižava krvni pritisak prvenstveno kod osoba sa nekontrolisanom hipertenzijom, naročito ako se koriste doze od 240 mg dnevno ili veće. Kod osoba sa normalnim ili dobro regulisanim krvnim pritiskom nije uočen značajan efekat.

Kod osoba sa normalnim ili dobro regulisanim krvnim pritiskom nije uočen značajan efekat. Foto: Shutterstock

Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) 2022. godine odobrila je uslovnu zdravstvenu tvrdnju prema kojoj ishrana koja obezbeđuje dovoljan unos magnezijuma može doprineti smanjenju rizika od povišenog krvnog pritiska. Ipak, naglašeno je da su naučni dokazi i dalje neujednačeni i nedovoljno ubedljivi. Smatra se da bi magnezijum mogao da ima ulogu i u smanjenju rizika od moždanog udara.

Kako uneti dovoljno magnezijuma?

Preporučeni dnevni unos magnezijuma za odrasle iznosi od 310 do 420 mg, u zavisnosti od pola i životnog doba.

Iako je izražen nedostatak magnezijuma relativno redak kod zdravih osoba, mnogi ljudi dugoročno ne unose preporučene količine ovog minerala. To se posebno odnosi na starije osobe, osobe sa dijabetesom tipa 2, kao i na one koji imaju probleme sa organima za varenje ili zavisnost od alkohola.

Magnezijum se može pronaći u brojnim namirnicama, kao što su žitarice, zeleno lisnato povrće, poput spanaća, mahunarke, kao što su crni pasulj i edamame (mlada soja), orašasti plodovi i semenke, uključujući bademe i semenke bundeve, kao i integralne žitarice.

Magnezijum se može pronaći u brojnim namirnicama, kao što su žitarice, zeleno lisnato povrće, Foto: Shutterstock

Čak i voda koju pijete može doprineti ukupnom unosu magnezijuma. Koncentracije nisu iste u vodi iz vodovoda, flaširanoj i mineralnoj vodi. Prerada namirnica, naročito rafinisanje žitarica, može značajno da smanji sadržaj magnezijuma u hrani, navode stručnjaci.

Suplementi magnezijuma se savetuju osobama koje imaju potvrđen manjak magnezijuma, ne unose ga dovoljno putem ishrane, imaju kardiovaskularna oboljenja ili dijabetes tipa 2. Suplementacija se preporučuje i pacijentima koji uzimaju lekove koji mogu smanjiti nivo magnezijuma u organizmu, poput diuretika ili određenih antibiotika.

Kako suplementacija magnezijumom da bude bezbedna?

Ako razmišljate o uzimanju suplemenata magnezijuma, najbolje je da se prethodno posavetujete sa lekarom ili farmaceutom, naročito ako već koristite lekove koji se izdaju na recept ili bez njega ili ako imate probleme sa bubrezima.

Većina odraslih osoba može bezbedno da unosi do 350 mg magnezijuma dnevno putem suplemenata. Važno je napomenuti da se ova doza od 350 mg magnezijuma odnosi na gornju granicu dnevnog unosa iz suplemenata za odrasle, a ne na ukupan unos magnezijuma iz hrane i suplemenata. U pojedinim slučajevima lekar može preporučiti i veće doze, ali one povećavaju verovatnoću pojave neželjenih dejstava, kao što su dijareja i stomačne tegobe.

Prekomeran unos magnezijuma može biti štetan po zdravlje, zbog čega je važno pridržavati se preporučenih doza. Pojedini lekovi koji se izdaju bez recepta takođe sadrže magnezijum.