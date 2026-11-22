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Jesen i zima su doba godine kada može da dođe do manjka vitamina D. Telo proizvodi vitamin D kada sunčeva svetlost dospe do kože, a kako tokom zimskih meseci više vremena provodimo u zatvorenom prostoru, taj proces se značajno usporava. Stručnjaci nas podsećaju da vitamin D ima brojne funkcije u organizmu. Pomaže telu da apsorbuje kalcijum, bitan za čvrste i zdrave kosti, učestvuje u pravilnom funkcionisanju imunskog sistema, regulaciji raspoloženja i očuvanju zdravlja mišića.

Nije losos

Preporučena dnevna vrednost vitamina D prema američkoj Upravi za hranu i lekove iznosi 20 mikrograma (mcg). Međutim, dostizanje tog unosa nije uvek jednostavno, naročito u ovo doba godine. Hrana može da pomogne u nadoknadi vitamina D, ali je izbor namirnica bogatih ovim vitaminom prilično ograničen. Masna riba, poput lososa, nalazi se na vrhu namirnica s dosta vitamina D, a zatim slede mleko i žitarice obogaćeni vitaminom D, žumanca i ulje jetre bakalara.

Ipak, postoje i druge, jeftinije namirnice od lososa, koje mogu da vam obezbede vitamin D. Reč je o pečurkama, ali isključivo belim šampinjonima koji su bili izloženi UV svetlosti.

Gastroenterolog dr Sumana Mule kaže da pečurke imaju brojne prednosti koje prevazilaze samo poboljšanje varenja.

- Pečurke su takođe odličan izvor vitamina D2. Kada su izložene ultraljubičastoj svetlosti, oko 85 grama belih šampinjona može da zadovolji 100 odsto dnevne potrebe za vitaminom D - navodi doktorka.

Masna riba, poput lososa, nalazi se na vrhu namirnica s dosta vitamina D Foto: Shutterstock

Slično ljudima, i pečurke proizvode vitamin D kada su izložene ultraljubičastom zračenju. Međutim, većina pečuraka koje se prodaju u supermarketima uzgaja se u mraku. Prema istraživanjima, obični beli šampinjoni sadrže manje od 0,5 mikrograma vitamina D na 100 grama, što predstavlja svega oko 2 odsto preporučene dnevne vrednosti.

S druge strane, beli šampinjoni izloženi UV svetlosti sadrže čak 26,2 mikrograma vitamina D na 100 grama, prema podacima američke baze USDA FoodData Central. To znači da porcija od oko 85 grama obezbeđuje približno 22 mikrograma vitamina D, odnosno oko 110 odsto preporučene dnevne vrednosti.

Kako da ih pronađete?

Količina vitamina D može da se razlikuje u zavisnosti od proizvođača, pa čak i od pojedinačne serije proizvoda, u zavisnosti od toga koliko su pečurke bile izložene UV svetlosti. Zato obavezno proverite nutritivnu deklaraciju kako biste saznali tačnu količinu vitamina D.

Istraživanje objavljeno 2018. godine u naučnom časopisu Nutrientspotvrđuje ove navode. Istraživači su zaključili da su pečurke izložene UV svetlosti jedina neprerađena namirnica biljnog porekla koja može da obezbedi značajnu količinu ovog vitamina D u jednoj porciji. Zbog toga su posebno korisne za vegetarijance, vegane i sve one koji ne vole ribu.

Ipak, postoji jedna važna napomena: pečurke obezbeđuju vitamin D2, dok masna riba i većina suplemenata sadrže vitamin D3. Ova dva oblika vitamina deluju na različite načine. Pečurke mogu biti koristan dodatak ishrani, ali ne predstavljaju zamenu za suplement ako vam je potreban.

Vitamin D3 je efikasniji od D2 jer bolje podiže nivo aktivnog vitamina u organizmu i ima dugotrajnije dejstvo Foto: Shutterstock

Kako da iz pečuraka dobijete što više vitamina D?

Čuvanje i termička obrada mogu da smanje količinu vitamina D u pečurkama koje su prethodno bile izložene UV svetlosti. Ipak, pomenuta analiza pokazala je da nivo vitamina D verovatno ostaje iznad 10 mikrograma na 100 grama, pod uslovom da pečurke konzumirate pre isteka roka upotrebe. Drugim rečima, kupujte ih sveže i potrudite se da ih iskoristite u roku od nedelju dana.

- Istraživanja pokazuju da polisaharidi iz pečuraka jačaju zaštitnu sluzokožu creva, smanjuju oksidativni stres i regulišu funkciju imunskog sistema, što je sve od ključnog značaja za očuvanje zdravlja gastrointestinalnog trakta - rekla je dr Mule.

Gastroenterolog dr Nikiya Asamoa navodi da jedinjenja iz pečuraka doprinose održavanju zdravog crevnog mikrobioma.

- Polisaharidi iz pečuraka selektivno podstiču razvoj korisnih crevnih bakterija i pomažu u sprečavanju razmnožavanja štetnih mikroorganizama - objasnila je dr Asamoa.

Polisaharidi iz pečuraka selektivno podstiču razvoj korisnih crevnih bakterija Foto: Zoonar/Igor Poleshchuk, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Koliko često bi trebalo jesti pečurke?

Preporuka je da pečurke budu deo uravnotežene ishrane. Možete ih jesti svakodnevno ili nekoliko puta nedeljno kao dodatak omletu, supama, obrocima sa žitaricama ili testeninama.

Pre pripreme možete pečurke izložiti direktnoj sunčevoj svetlosti oko 15–60 minuta, ali optimalno vreme zavisi od intenziteta UV zračenja, godišnjeg doba i vrste pečuraka.