Tokom nošenja holtera EKG-a važno je nastaviti sa uobičajenim aktivnostima i voditi dnevnik

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Holter EKG-a prati rad srca tokom 24 do 48 sati i može da otkrije poremećaje ritma koje običan EKG nije registrovao. Dok nosite uređaj, važno je da se ponašate što prirodnije, ali i da znate šta smete da jedete i pijete, kako da postupate sa lekovima i koje greške mogu da otežaju snimanje.

Za razliku od običnog EKG-a, koji beleži rad srca svega nekoliko minuta, holter omogućava praćenje tokom svakodnevnih aktivnosti. Koristi se kod osoba koje osećaju preskakanje ili ubrzan rad srca, neobjašnjive vrtoglavice i druge tegobe, a može da pokaže i kako deluje propisana terapija.

Šta smete da jedete i pijete

Prema uputstvima britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), tokom nošenja holtera uglavnom nema potrebe za posebnom ishranom. Možete da jedete i pijete kao i obično, osim ako vam lekar nije dao drugačije preporuke. Nije potrebno ni kod postavljanja da dolazite natašte.

Posebnu pažnju ipak zaslužuju kafa, energetska pića i alkohol. Stručnjaci Univerziteta Kalifornije u Irvajnu navode da lekar može da preporuči ograničavanje kofeina i alkohola tokom snimanja. Zato ih ne bi trebalo samoinicijativno izbacivati niti povećavati njihov unos, već slediti dobijena uputstva.

Lekar može da preporuči ograničavanje kofeina i alkohola tokom snimanja Foto: Daxiao Productions/Shutterstock

Klivlendska klinika u Abu Dabiju savetuje da se u dnevnik aktivnosti zabeleži i vreme konzumiranja napitaka sa kofeinom ili alkoholom. Tako kardiolog može da proveri da li su se promene srčanog ritma javile u tom periodu.

Ne menjajte svakodnevne navike

Cilj holtera jeste da zabeleži kako srce radi tokom uobičajenog dana. Zato nastavite sa svakodnevnim aktivnostima, uključujući kretanje, posao i odmor, osim ako vam lekar nije savetovao drugačije.

Redovnu terapiju takođe treba uzimati prema propisanom rasporedu. Samostalno preskakanje ili menjanje doza može da utiče na ono što će snimak pokazati.

Samostalno preskakanje ili menjanje terapije može da utiče na ono što će snimak pokazati Foto: Eviart/Shutterstock

Pre postavljanja uređaja poželjno je da se istuširate, jer većina klasičnih holter monitora ne sme da se kvasi. Tokom snimanja zato treba izbegavati tuširanje, kupanje i plivanje.

Greške koje ometaju snimanje

Elektrode moraju dobro da prianjaju uz kožu. Obilno znojenje može da dovede do njihovog odlepljivanja, a snimanje mogu da ometaju i jaki magneti, visokonaponska postrojenja i pojedini električni uređaji. O konkretnim ograničenjima treba se informisati prilikom postavljanja holtera.

Jednako je važno voditi dnevnik simptoma. Zapišite tačno vreme kada osetite lupanje ili preskakanje srca, vrtoglavicu, nedostatak vazduha ili nelagodnost u grudima, kao i šta ste tada radili. Lekar će te podatke uporediti sa EKG zapisom.