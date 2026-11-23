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Detaljnije ispitivanje pouzdanosti kliničkih ispitivanja pokreće nova pitanja o ranijim istraživanjima koja sugerišu da bi kurkuma mogla pomoći ljudima sa osteoartritisom kolena.

Suplementi kurkume se široko promovišu kao prirodan način za ublažavanje bolova u zglobovima, ali jedan veliki novi naučni pregled bacio je sumnju na njihovu efikasnost kod osteoartritisa kolena. Istraživači su pronašli malo ubedljivih dokaza da popularni suplementi pružaju klinički značajno ublažavanje bolova, osporavajući ranije studije koje su sugerisale da bi mogli pomoći.

Rezultati dolaze iz novog Kokrejnovog pregleda koji je ispitivao i rezultate kliničkih ispitivanja i pouzdanost istraživanja koja stoje iza njih. Iako dokazi ostaju neizvesni, analiza nije pronašla jasnu prednost kurkume u odnosu na placebo ili uobičajeno korišćene antiinflamatorne lekove.

Kurkuma se često koristi kao prirodna pomoć za ublažavanje bolova u zglobovima, posebno kod osoba sa osteoartritisom kolena Foto: Shutterstock

Šta su klinička ispitivanja otkrila

Međunarodni istraživački tim analizirao je devet studija u kojima je učestvovalo 1.245 ljudi sa osteoartritisom kolena. U studijama su upoređeni suplementi kurkume sa placebom, nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL), kao što su ibuprofen i diklofenak, i paracetamolom. Učesnici su primali različite ekstrakte kurkume i formulacije kurkuminoida, a periodi lečenja su se kretali od četiri nedelje do tri meseca.

Kurkuma sadrži kurkuminoide, uključujući kurkumin, koji imaju antiinflamatorna svojstva. Ova jedinjenja su privukla interesovanje kao potencijalni tretmani za osteoartritis, bolest koja uključuje oštećenja i promene u celom zglobu. Upala može doprineti bolu i drugim simptomima, ali stanje ima više osnovnih uzroka. Vežbanje i lekovi mogu pomoći u upravljanju simptomima, iako trenutno ne postoji lek.

Zašto su ranije studije sugerisale veće koristi

Prethodni sistematski pregledi su generalno izveštavali o poboljšanjima bola i fizičke funkcije kod ljudi koji su uzimali suplemente kurkume. Međutim, nova Kokrejnova analiza primenila je rigoroznije procedure skrininga kako bi se procenilo da li su pojedinačna klinička ispitivanja dovoljno pouzdana da bi podržala pouzdane zaključke.

Kurkuma je začin žute boje čiji aktivni sastojak kurkumin ima antiinflamatorna svojstva i zbog toga je predmet brojnih istraživanja Foto: Shutterstock

Deset studija je izazvalo zabrinutost tokom ovog procesa skrininga i isključene su iz analize dok su istraživači tražili pojašnjenja od njihovih autora. Raniji pregledi su takođe uključivali šire kategorije studija, kao što su one koje se odnose na osteoartritis dijagnostikovan isključivo putem snimanja, neoralne tretmane kurkumom ili kurkumin u kombinaciji sa drugim aktivnim sastojcima. Ove metodološke razlike mogu delimično objasniti suprotstavljene zaključke.

- Ovaj pregled ističe važnost procene pouzdanosti kliničkih ispitivanja. Takve procene pomažu u identifikaciji studija koje zahtevaju dalja pojašnjenja pre nego što se njihovi nalazi mogu koristiti za donošenje zaključaka o efektima lečenja - dodaje dr Širinski.

Istraživači su koristili metod skrininga koji je razvila Kokrejnova grupa za trudnoću i porođaj. Od tada su razvijeni i drugi pristupi, uključujući INSPECT-SR, kako bi se identifikovale potencijalno problematične studije pre nego što njihovi nalazi utiču na naučne preglede.

Šta nalazi znače za lečenje osteoartritisa

Dr Ivan Širinski, glavni autor pregleda i reumatolog u praksi, rekao je da rezultati odražavaju šire izazove lečenja bolesti sa složenim biološkim mehanizmima.

- Kao kliničar i istraživač, nisam iznenađen ovim nalazima. Osteoartritis je složena i još uvek nepotpuno shvaćena bolest. Uprkos intenzivnom istraživanju, efikasne farmakološke mogućnosti lečenja ostaju ograničene, a mnogi obećavajući pristupi dali su ograničene ili neubedljive dokaze o kliničkoj koristi. Bolje razumevanje mehanizama koji leže u osnovi osteoartritisa može nam pomoći da razvijemo efikasnije tretmane u budućnosti.

Iako kurkuma ima antiinflamatorna svojstva, još nema dovoljno pouzdanih dokaza da njeni suplementi značajno ublažavaju bolove u zglobovima Foto: staras/Shutterstock

Pregled ne utvrđuje da su suplementi kurkume neefikasni u svakoj okolnosti. Umesto toga, dostupna istraživanja ne pružaju dovoljno pouzdane dokaze o klinički važnoj koristi. Širinski je rekao da će ova neizvesnost oblikovati način na koji savetuje pacijente koji razmatraju kurkumu za bolove u kolenu.