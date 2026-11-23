Drevna kineska veština za oštriji um: Vežbe taj čija poboljšavaju pamćenje i usporavaju kognitivno propadanje
- Taj či, drevna kineska veština sa sporim pokretima i disanjem, može da poboljša kognitivne funkcije i izvršne sposobnosti.
- Metaanaliza i pojedinačne studije pokazuju bolje rezultate na testovima pamćenja, kao i sporije napredovanje blagih kognitivnih smetnji.
- U jednoj studiji zabeleženo je i manje napredovanje ka demenciji, uz veće povećanje zapremine mozga kod onih koji su vežbali taj či.
Dugo se verovalo da mozak stvara nove nervne ćelije samo u ranom životnom dobu. Međutim, istraživanja su pokazala da mozak ima sposobnost da se menja i prilagođava tokom celog života. Može da stvara nove veze između nervnih ćelija, a određene aktivnosti mogu doprineti očuvanju i poboljšanju kognitivnih funkcija.
Među njima je i taj či, drevna kineska veština koja kombinuje spore, kontrolisane pokrete, disanje i koncentraciju.
Ova blaga fizička aktivnost poslednjih godina privlači sve veću pažnju naučnika zbog mogućih koristi za zdravlje. Istraživanja ukazuju da može pomoći u regulisanjukrvnog pritiska, ublažavanju simptoma depresije, jačanju mišića i poboljšanju ravnoteže. Postoje i dokazi da pozitivno utiče na zdravlje mozga.
Taj či nije nastao kao rekreativna gimnastika, već kao kineska borilačka veština, čiji koreni sežu nekoliko vekova unazad. Vremenom je dobio novu ulogu – od načina samoodbrane postao je vežba koja objedinjuje kontrolisane pokrete, disanje, ravnotežu i koncentraciju.
Njegova popularnost van Kine rasla je naročito tokom poslednjih decenija, a danas se sve češće preporučuje kao oblik fizičke aktivnosti koji ne zahteva posebnu opremu, mnogo prostora ni naporne treninge.
UNESCO je 2020. godine uvrstio taj či na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva.
Tai či može da poboljša kognitivne funkcije
Metaanaliza 20 studija o tai čiju i kognitivnim sposobnostima pokazala je da ova veština može da poboljša izvršne funkcije kod osoba koje nemaju kognitivne smetnje. To su sposobnosti koje nam omogućavaju da planiramo, organizujemo vreme, obavljamo više zadataka i donosimo odluke.
Kod osoba sa blagim kognitivnim oštećenjem, tai či je pokazao potencijal da uspori napredovanje problema i poboljša kognitivne sposobnosti. Rezultati su bili uporedivi sa efektima drugih oblika fizičkog vežbanja i kognitivnog treninga.
Manje napredovanja ka demenciji u jednoj studiji
U jednom istraživanju učestvovalo je gotovo 400 muškaraca i žena sa određenim kognitivnim smetnjama. Oni su godinu dana, tri puta nedeljno, praktikovali tai či ili program istezanja i vežbi za jačanje mišića.
Rezultati su pokazali veće poboljšanje kognitivnih funkcija kod učesnika koji su vežbali taj či. U toj grupi kod dva odsto ispitanika došlo je do napredovanja ka demenciji, dok je u grupi koja je radila vežbe istezanja i jačanja mišića taj procenat iznosio 11 odsto.
Taj či i povećanje zapremine mozga
Još jedno istraživanje uporedilo je efekte taj čija, hodanja, druženja i odsustva fizičke aktivnosti tokom 40 nedelja.
Analiza magnetne rezonance pokazala je da je najveće povećanje zapremine mozga zabeleženo kod grupe koja je praktikovala taj či. Ti učesnici su ostvarili i bolje rezultate na testovima kognitivnih sposobnosti.
Ovi rezultati ukazuju da taj či može biti koristan način da se istovremeno neguju telo i mozak.
Ipak, ova veština nije zamena za medicinsko lečenje, već oblik fizičke aktivnosti koji može biti deo zdravih životnih navika.
Izvor: www.harvardhealth.org/zdravlje.kurir.rs