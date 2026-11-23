Taj či nije nastao kao rekreativna gimnastika, već kao kineska borilačka veština, čiji koreni sežu nekoliko vekova unazad. Vremenom je dobio novu ulogu – od načina samoodbrane postao je vežba koja objedinjuje kontrolisane pokrete, disanje, ravnotežu i koncentraciju.

Njegova popularnost van Kine rasla je naročito tokom poslednjih decenija, a danas se sve češće preporučuje kao oblik fizičke aktivnosti koji ne zahteva posebnu opremu, mnogo prostora ni naporne treninge.

UNESCO je 2020. godine uvrstio taj či na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva.