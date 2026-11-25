Bubrezi mogu biti oštećeni bez ikakvih simptoma: Ove dve analize pomažu u ranom otkrivanju bolesti
- Tri američke organizacije traže jasnije smernice za rano otkrivanje hronične bolesti bubrega i preventivno testiranje odraslih sa povećanim rizikom.
- U rizičnu grupu spadaju osobe sa dijabetesom, visokim pritiskom, kardiovaskularnim bolestima i porodičnom istorijom bolesti bubrega.
- Jednostavni testovi krvi i urina, uključujući uACR, mogu otkriti bolest pre simptoma i pomoći da se lečenje započne na vreme.
Tri vodeće američke organizacije za zdravlje bubrega pozvale su zdravstvene institucije da unaprede rano otkrivanje hronične bolesti bubrega i uvedu jasnije preporuke za preventivno testiranje odraslih osoba koje imaju povećan rizik.
Na sastanku Američke radne grupe za preventivne usluge (USPSTF), Nacionalna fondacija za bubrege (NKF), Američko društvo za nefrologiju (ASN) i Američki fond za bubrege (AKF) zatražili su da se prioritet da izradi novih preporuka za skrining hronične bolesti bubrega.
Organizacije posebno ističu da bi osobe sa povećanim rizikom trebalo da kontrolišu zdravlje bubrega u okviru redovnih pregleda, pre nego što se pojave simptomi. U ovu grupu spadaju osobe sa dijabetesom, visokim krvnim pritiskom, kardiovaskularnim bolestima i porodičnom istorijom bolesti bubrega.
Mark Harlebert, izvršni direktor Nacionalne fondacije za bubrege, istakao je da testiranje treba prilagoditi faktorima rizika i da lekarima primarne zdravstvene zaštite treba obezbediti jasna uputstva o tome ko i kada treba da se testira.
Bolest bubrega često prolazi neprimećeno
Prema podacima Nacionalne fondacije za bubrege, oko 37 miliona odraslih Amerikanaca ima bolest bubrega, a gotovo devet od deset osoba toga nije svesno.
Predsednik Američkog društva za nefrologiju dr Samir M. Parikh upozorava da bolest često napreduje bez očiglednih simptoma, pa pacijenti ne dobijaju pravovremenu pomoć dok već ne dođe do značajnog oštećenja bubrega.
Ipak, jednostavni, jeftini i dostupni testovi krvi i urina mogu pomoći u ranom otkrivanju bolesti kod osoba koje imaju povećan rizik. Među njima je i analiza odnosa albumina i kreatinina u urinu (uACR), koja pokazuje da li se u mokraći nalazi povećana količina proteina albumina.
Rano otkrivanje omogućava da se na vreme započne lečenje, uspori napredovanje bolesti i smanji rizik od otkazivanja bubrega.
Pacijenti često saznaju za bolest tek kada im je potrebna dijaliza
Predsednik i izvršni direktor Američkog fonda za bubrege Lovern A. Barton upozorava da mnogi pacijenti propuštaju priliku za rano lečenje i prvi put saznaju da im bubrezi ozbiljno otkazuju tek kada im je potrebna dijaliza ili transplantacija.
On ističe da postoje testovi i terapije koji mogu pomoći u ranom otkrivanju i lečenju, ali da je potrebno njihovu primenu podržati jasnim nacionalnim smernicama.
Novi plan za unapređenje zdravlja bubrega
Poziv za ranije otkrivanje bolesti dolazi u trenutku kada je američko Ministarstvo zdravlja i socijalnih službi objavilo Nacionalni plan za brigu o bubrezima. Njegovi prioriteti su prevencija, rano otkrivanje bolesti, bolji pristup efikasnim terapijama i razvoj novih načina lečenja.
Plan posebno naglašava potrebu za proverom zdravlja bubrega kod osoba sa dijabetesom, visokim krvnim pritiskom, kardiovaskularnim bolestima i porodičnom istorijom bubrežnih oboljenja.
Tri organizacije smatraju da bi nove preporuke za skrining, zajedno sa napretkom u lečenju, mogle da pomognu u ranijem prepoznavanju bolesti, pravovremenom lečenju i sprečavanju trajnog oštećenja bubrega.
Izvor: news-medical.net/Zdravlje.Kurir.rs
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