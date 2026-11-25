Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Analize krvi i urina, uključujući proveru albumina u mokraći, mogu rano otkriti oštećenje bubrega kod osoba sa povećanim rizikom

Slušaj vest

Tri vodeće američke organizacije za zdravlje bubrega pozvale su zdravstvene institucije da unaprede rano otkrivanje hronične bolesti bubrega i uvedu jasnije preporuke za preventivno testiranje odraslih osoba koje imaju povećan rizik.

Na sastanku Američke radne grupe za preventivne usluge (USPSTF), Nacionalna fondacija za bubrege (NKF), Američko društvo za nefrologiju (ASN) i Američki fond za bubrege (AKF) zatražili su da se prioritet da izradi novih preporuka za skrining hronične bolesti bubrega.

Organizacije posebno ističu da bi osobe sa povećanim rizikom trebalo da kontrolišu zdravlje bubrega u okviru redovnih pregleda, pre nego što se pojave simptomi. U ovu grupu spadaju osobe sa dijabetesom, visokim krvnim pritiskom, kardiovaskularnim bolestima i porodičnom istorijom bolesti bubrega.

Mark Harlebert, izvršni direktor Nacionalne fondacije za bubrege, istakao je da testiranje treba prilagoditi faktorima rizika i da lekarima primarne zdravstvene zaštite treba obezbediti jasna uputstva o tome ko i kada treba da se testira.

Kod osoba sa dijabetesom, dugotrajno povišen šećer u krvi može da ošteti bubrege i oslabi njihovu funkciju Foto: Shutterstock

Bolest bubrega često prolazi neprimećeno

Prema podacima Nacionalne fondacije za bubrege, oko 37 miliona odraslih Amerikanaca ima bolest bubrega, a gotovo devet od deset osoba toga nije svesno.

Predsednik Američkog društva za nefrologiju dr Samir M. Parikh upozorava da bolest često napreduje bez očiglednih simptoma, pa pacijenti ne dobijaju pravovremenu pomoć dok već ne dođe do značajnog oštećenja bubrega.

Ipak, jednostavni, jeftini i dostupni testovi krvi i urina mogu pomoći u ranom otkrivanju bolesti kod osoba koje imaju povećan rizik. Među njima je i analiza odnosa albumina i kreatinina u urinu (uACR), koja pokazuje da li se u mokraći nalazi povećana količina proteina albumina.

Rano otkrivanje omogućava da se na vreme započne lečenje, uspori napredovanje bolesti i smanji rizik od otkazivanja bubrega.

Pacijenti često saznaju za bolest tek kada im je potrebna dijaliza

Predsednik i izvršni direktor Američkog fonda za bubrege Lovern A. Barton upozorava da mnogi pacijenti propuštaju priliku za rano lečenje i prvi put saznaju da im bubrezi ozbiljno otkazuju tek kada im je potrebna dijaliza ili transplantacija.

On ističe da postoje testovi i terapije koji mogu pomoći u ranom otkrivanju i lečenju, ali da je potrebno njihovu primenu podržati jasnim nacionalnim smernicama.

Mnogi pacijenti saznaju da im bubrezi ozbiljno otkazuju tek kada im je potrebna dijaliza ili transplantacija, upozorava Lovern A. Barton iz Američkog fonda za bubrege Foto: Shutterstock

Novi plan za unapređenje zdravlja bubrega

Poziv za ranije otkrivanje bolesti dolazi u trenutku kada je američko Ministarstvo zdravlja i socijalnih službi objavilo Nacionalni plan za brigu o bubrezima. Njegovi prioriteti su prevencija, rano otkrivanje bolesti, bolji pristup efikasnim terapijama i razvoj novih načina lečenja.

Plan posebno naglašava potrebu za proverom zdravlja bubrega kod osoba sa dijabetesom, visokim krvnim pritiskom, kardiovaskularnim bolestima i porodičnom istorijom bubrežnih oboljenja.