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Dobra vest je da kalijum ne mora da se nadoknađuje suplementima. Nalazi se u brojnim namirnicama koje se lako mogu uključiti u svakodnevni jelovnik

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Visok krvni pritisak jedan je od najvažnijih faktora rizika za bolesti srca i krvnih sudova, uključujući srčani i moždani udar. Iako genetika, godine i fizička aktivnost imaju značajnu ulogu, svakodnevna ishrana može mnogo da utiče na vrednosti pritiska. Prema rečima kardiologa dr Mej Bakir, jedan mineral posebno je važan za njegovu regulaciju – kalijum.

Ovaj mineral pomaže organizmu da uspostavi ravnotežu natrijuma, odnosno soli, i doprinosi opuštanju zidova krvnih sudova. Zato dovoljan unos kalijuma putem hrane može biti važan deo strategije za kontrolu hipertenzije.

Istraživanja pokazuju da povećanje unosa kalijuma može doprineti snižavanju krvnog pritiska. Prema podacima koje navodi portal Health, taj efekat u pojedinim istraživanjima iznosio je oko šest mmHg za gornji i četiri mmHg za donji pritisak.

Zašto je kalijum važan za krvni pritisak?

Kalijum ima nekoliko važnih funkcija u organizmu, a jedna od njih je održavanje ravnoteže tečnosti i elektrolita. Njegovo dejstvo posebno dolazi do izražaja u odnosu sa natrijumom, mineralom kojeg najčešće unosimo putem kuhinjske soli.

Kada je unos natrijuma visok, organizam može zadržavati više tečnosti, što doprinosi povećanju krvnog pritiska. Kalijum pomaže bubrezima da izluče višak natrijuma putem mokraće, a istovremeno doprinosi opuštanju krvnih sudova.

Zbog toga povećanje unosa kalijuma, uz smanjenje količine soli u ishrani, može povoljno uticati na vrednosti krvnog pritiska.

Kardiolog dr Mej Bakir posebno ističe da postoje čvrsti naučni dokazi o značaju ovog minerala. Njegova važnost prepoznata je i u smernicama Američkog udruženja za srce i Američkog koledža za kardiologiju iz 2025. godine, koje preporučuju povećanje unosa kalijuma putem ishrane kao jednu od životnih navika važnih za kontrolu hipertenzije.

Koje namirnice sadrže najviše kalijuma?

Dobra vest je da kalijum ne mora da se nadoknađuje suplementima. Nalazi se u brojnim namirnicama koje se lako mogu uključiti u svakodnevni jelovnik.

Među dobrim izvorima su:

Krompir – posebno kada se priprema kuvanjem ili pečenjem, bez preteranog dodavanja soli.

Banane – praktična užina i poznat izvor kalijuma.

Brokoli – osim kalijuma, sadrži vlakna i druge korisne hranljive materije.

Paradajz – može se jesti svež, ali i kao deo kuvanih jela.

Pomorandže – pored kalijuma, obezbeđuju i vitamin C.

Mleko – sadrži kalijum, ali i kalcijum i proteine.

Kardiolog savetuje da se prednost daje raznovrsnoj ishrani bogatoj ovim namirnicama, umesto da se odmah poseže za suplementima. Dodaci kalijuma nisu bezazleni i njihovu upotrebu trebalo bi uskladiti sa lekarom.

Krompir je odličan izvor kalijuma posebno kada se priprema kuvanjem ili pečenjem, bez preteranog dodavanja soli Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

Koliko kalijuma dnevno je potrebno?

Preporučeni dnevni unos kalijuma prema podacima navedenim u tekstu portala Health iznosi oko 2.600 miligrama za žene i 3.400 miligrama za muškarce.

Kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom često se razmatra unos od oko 3.500 do 5.000 miligrama dnevno, ali takve preporuke nisu univerzalne. Količina kalijuma mora se prilagoditi zdravstvenom stanju, funkciji bubrega i lekovima koje osoba koristi.

Važno je naglasiti da veći unos nije automatski bolji. Cilj je odgovarajuća količina kalijuma kroz uravnoteženu ishranu, a ne samostalno uzimanje velikih doza suplemenata.

Manje soli, više kalijuma – važna kombinacija

Za bolju kontrolu krvnog pritiska nije dovoljno samo povećati unos kalijuma. Jednako je važno smanjiti količinu natrijuma, odnosno soli, koja se svakodnevno unosi hranom.

Velike količine soli često se kriju u suhomesnatim proizvodima, gotovim jelima, grickalicama, slanim sirevima, konzerviranoj hrani i industrijskim sosovima.

Zato je korisno češće pripremati obroke kod kuće, koristiti začinsko bilje umesto dodatne soli i birati sveže namirnice.

Kao dobar model ishrane za osobe sa hipertenzijom izdvaja se DASH dijeta (Dietary Approaches to Stop Hypertension), koja podrazumeva više voća, povrća, integralnih žitarica, mahunarki i mlečnih proizvoda sa manje masti, uz ograničavanje soli.

Ovakav način ishrane prirodno obezbeđuje više kalijuma, vlakana i drugih hranljivih materija važnih za zdravlje srca i krvnih sudova.

Iako je kalijum neophodan za normalan rad srca, mišića i nervnog sistema, njegov višak u krvi može predstavljati ozbiljan zdravstveni problem Foto: Shutterstock

Kada previše kalijuma može da bude opasno?

Iako je kalijum neophodan za normalan rad srca, mišića i nervnog sistema, njegov višak u krvi može predstavljati ozbiljan zdravstveni problem. Ovo stanje naziva se hiperkalemija.

Poseban oprez potreban je kod osoba sa oštećenom funkcijom bubrega, jer bubrezi možda ne mogu dovoljno efikasno da uklone višak kalijuma iz organizma.

Rizik postoji i kod onih koji koriste određene lekove za krvni pritisak, uključujući ACE inhibitore i diuretike koji štede kalijum.

Zato osobe iz ovih grupa ne bi trebalo samostalno da uzimaju suplemente kalijuma niti da koriste zamene za kuhinjsku so na bazi ovog minerala bez konsultacije sa lekarom.