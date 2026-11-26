Uobičajeni lekovi ostavljaju trag u crevima: Njihov uticaj na bakterije može trajati godinama
- Studija Univerziteta u Tartuu povezuje antidepresive, inhibitore protonske pumpe, beta-blokatore i benzodiazepine sa promenama u crevnom mikrobiomu.
- Efekti su primećeni i godinama posle prestanka uzimanja, a kod benzodiazepina su bili uporedivi sa promenama vezanim za antibiotike.
- Istraživanje je opservaciono i ne dokazuje uzročno-posledičnu vezu niti da ovi lekovi izazivaju bolest.
Lekovi koje ste prestali da uzimate pre nekoliko godina i dalje mogu biti povezani sa promenama u sastavu crevnog mikrobioma, to jest crevnih bakterija. Antibiotici nisu jedini lekovi kod kojih je uočena ovakva veza.
Studija Univerziteta u Tartuu ukazuje na povezanost upotrebe antidepresiva, lekova za smanjenje želudačne kiseline, beta-blokatora i benzodiazepina sa razlikama u crevnom mikrobiomu, koje se mogu uočiti i nekoliko godina posle prestanka upotrebe. Studija je objavljena u naučnom časopisu mSystems i obuhvatila je 2.509 odraslih osoba. Na ovaj način rezultati istraživanja iz 2025. godine ponovo su privukli pažnju.
Neočekivani lekovi na listi
Istraživači su analizirali uzorke stolice i podatke o ranije propisivanim lekovima iz Estonske biobanke, tražeći povezanost između upotrebe lekova i biliona mikroorganizama koji naseljavaju digestivni trakt.
- Većina istraživanja mikrobioma uzima u obzir samo lekove koji se trenutno koriste, ali naši rezultati pokazuju da i lekovi koji su korišćeni u prošlosti mogu biti jednako važni - izjavio je dr Oliver Aasmets, glavni istraživač sa Univerziteta u Tartuu.
Utvrđene povezanosti odnosile su se i na inhibitore protonske pumpe, koji se najčešće koriste za lečenje refluksa želudačne kiseline, kao i na beta-blokatore koji se propisuju osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima.
Posebno zanimljivi rezultati u vezi sa lekovima protiv anksioznosti
Benzodiazepini, lekovi koji se ponekad propisuju za lečenje anksioznosti, bili su povezani sa razlikama u crevnom mikrobiomu čiji je obim bio uporediv sa promenama koje se dovode u vezu s primenom antibiotika širokog spektra.
Međutim, nisu svi lekovi iz ove grupe imali isti efekat. Diazepam i alprazolam, iako pripadaju istoj grupi lekova, pokazali su različitu povezanosti sa sastavom crevnog mikrobioma.
Promene u sastavu mikrobioma koje su se javljale u periodu oko početka ili prestanka uzimanja pojedinih lekova dodatno su ukazale na mogućnost da lekovi imaju određeni uticaj. Ipak, istraživanje nije dokazalo direktnu uzročno-posledičnu vezu.
Šta ovi rezultati znače za terapiju koju uzimamo?
- Ovo je sveobuhvatna, sistematska procena dugoročnih efekata lekova na mikrobiom, zasnovana na podacima iz stvarne kliničke prakse i medicinskih kartona - izjavila je dr Elin Org, profesorka Univerziteta u Tartuu i autorka istraživanja.
- Nadamo se da će ovi rezultati podstaći istraživače i lekare da uzmu u obzir istoriju upotrebe lekova prilikom tumačenja podataka o mikrobiomu - dodaje ona.
Važno je naglasiti da razlike u sastavu crevnih bakterija ne znače automatski i narušeno zdravlje. Rezultati ovog opservacionog istraživanja ne mogu da potvrde da takve promene izazivaju određene bolesti.
Praktičan savet
Važno je da vodite preciznu evidenciju o lekovima koje ste ranije koristili, razgovarjte sa lekarom o eventualnim nedoumicama. Nikada samoinicijativno ne prekidajte propisanu terapiju na osnovu medijskih napisa o crevnom mikrobiomu.
Prošlost našeg crevnog mikrobioma možda je važna, ali naše trenutno zdravstveno stanje ipak je najvažnije, podvlače stručnjaci.
Ovo istraživanje ukazuje na povezanost, ali ne dokazuje da navedeni lekovi izazivaju trajno oštećenje crevne flore.
Izvor: mensjournal.com/ zdravlje. kurir.rs