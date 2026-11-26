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Lekovi koje ste prestali da uzimate pre nekoliko godina i dalje mogu biti povezani sa promenama u sastavu crevnog mikrobioma, to jest crevnih bakterija. Antibiotici nisu jedini lekovi kod kojih je uočena ovakva veza.

Studija Univerziteta u Tartuu ukazuje na povezanost upotrebe antidepresiva, lekova za smanjenje želudačne kiseline, beta-blokatora i benzodiazepina sa razlikama u crevnom mikrobiomu, koje se mogu uočiti i nekoliko godina posle prestanka upotrebe. Studija je objavljena u naučnom časopisu mSystems i obuhvatila je 2.509 odraslih osoba. Na ovaj način rezultati istraživanja iz 2025. godine ponovo su privukli pažnju.

Neočekivani lekovi na listi

Istraživači su analizirali uzorke stolice i podatke o ranije propisivanim lekovima iz Estonske biobanke, tražeći povezanost između upotrebe lekova i biliona mikroorganizama koji naseljavaju digestivni trakt.

- Većina istraživanja mikrobioma uzima u obzir samo lekove koji se trenutno koriste, ali naši rezultati pokazuju da i lekovi koji su korišćeni u prošlosti mogu biti jednako važni - izjavio je dr Oliver Aasmets, glavni istraživač sa Univerziteta u Tartuu.

Utvrđene povezanosti odnosile su se i na inhibitore protonske pumpe, koji se najčešće koriste za lečenje refluksa želudačne kiseline, kao i na beta-blokatore koji se propisuju osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima.

Utvrđene povezanosti odnosile su se i na inhibitore protonske pumpe Foto: Shutterstock

Posebno zanimljivi rezultati u vezi sa lekovima protiv anksioznosti

Benzodiazepini, lekovi koji se ponekad propisuju za lečenje anksioznosti, bili su povezani sa razlikama u crevnom mikrobiomu čiji je obim bio uporediv sa promenama koje se dovode u vezu s primenom antibiotika širokog spektra.

Međutim, nisu svi lekovi iz ove grupe imali isti efekat. Diazepam i alprazolam, iako pripadaju istoj grupi lekova, pokazali su različitu povezanosti sa sastavom crevnog mikrobioma.

Promene u sastavu mikrobioma koje su se javljale u periodu oko početka ili prestanka uzimanja pojedinih lekova dodatno su ukazale na mogućnost da lekovi imaju određeni uticaj. Ipak, istraživanje nije dokazalo direktnu uzročno-posledičnu vezu.

Šta ovi rezultati znače za terapiju koju uzimamo? - Ovo je sveobuhvatna, sistematska procena dugoročnih efekata lekova na mikrobiom, zasnovana na podacima iz stvarne kliničke prakse i medicinskih kartona - izjavila je dr Elin Org, profesorka Univerziteta u Tartuu i autorka istraživanja.

- Nadamo se da će ovi rezultati podstaći istraživače i lekare da uzmu u obzir istoriju upotrebe lekova prilikom tumačenja podataka o mikrobiomu - dodaje ona.

Važno je naglasiti da razlike u sastavu crevnih bakterija ne znače automatski i narušeno zdravlje. Rezultati ovog opservacionog istraživanja ne mogu da potvrde da takve promene izazivaju određene bolesti.

Razlike u sastavu crevnih bakterija ne znače automatski i narušeno zdravlje Foto: Shutterstock

Praktičan savet

Važno je da vodite preciznu evidenciju o lekovima koje ste ranije koristili, razgovarjte sa lekarom o eventualnim nedoumicama. Nikada samoinicijativno ne prekidajte propisanu terapiju na osnovu medijskih napisa o crevnom mikrobiomu.

Prošlost našeg crevnog mikrobioma možda je važna, ali naše trenutno zdravstveno stanje ipak je najvažnije, podvlače stručnjaci.