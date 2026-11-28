Ne postoji jedna namirnica koja će za sat vremena ukloniti nadutost

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Nadutost stomaka je česta tegoba, koja se može ublažiti pravilnim izborom namirnica koje će ukloniti osećaj težine i neprijatne gasove. Gutanje veće količine vazduha tokom jela, stvaranje gasova usled aktivnosti crevnih bakterija, zatvor, ali i konzumiranje određenih vrsta ugljenih hidrata koje organizam teže vari, često dovode do težine i nadutosti.

Stručnjaci ističu da ne postoji jedna namirnica koja će za sat vremena ukloniti nadutost, ali pravilan izbor hrane može u bitnoj meri da ublaži tegobe. Nutricionisti izdvajaju namirnice koje mogu pomoći da se osećamo prijatnije i lakše.

Đumbir

Đumbir je tradicionalni prirodni saveznik za stomačne tegobe. Neke studije pokazale su da đumbir može da ubrza pražnjenje želuca, odnosno proces tokom kojeg hrana iz želuca prelazi u tanko crevo. Na taj način može da se ublaži osećaj težine i prepunjenosti nakon obroka.

Ipak, Nacionalni centar za komplementarno i integrativno zdravlje SAD ističe da se koristi đumbira za varenje još proučavaju, pa ga treba posmatrati kao moguću pomoć, a ne kao lek za nadutost.

Važno je obratiti pažnju i na proizvode od đumbira. Nutricionistkinja Tobi Amidor savetuje da se izbegava gazirani napitak od đumbira, jer većina komercijalnih proizvoda sadrži veoma malo pravog đumbira, a gazirani napici dodatno doprinose stvaranju gasova.

Jogurt

Jogurt je dobar izbor za osobe koje osećaju nadutost nakon konzumiranja laktoze, prirodnog šećera iz mleka. Žive bakterijske kulture u jogurtu pomažu u razgradnji laktoze, čime se smanjuje mogućnost da ona dospe u debelo crevo i tamo fermentiše, stvarajući gasove.

Žive bakterijske kulture u jogurtu pomažu u razgradnji laktoze Foto: Shutterstock

Prema podacima Nacionalnog instituta za dijabetes i bolesti organa za varenje i bubrege SAD, mnoge osobe sa intolerancijom na laktozu bolje podnose fermentisane mlečne proizvode, poput jogurta, nego druge mlečne proizvode.

Ipak, dokazi o delotvornosti probiotika u ublažavanju nadutosti uopšteno nisu jednoznačni, a rezultati zavise od konkretnih bakterijskih sojeva. Savet je da birate običan jogurt bez dodatog šećera.

Kefir

Kefir je fermentisani mlečni napitak, sličan jogurtu, koji obično sadrži raznovrsniju zajednicu bakterija i kvasaca. Istraživanja ukazuju na to da kefir može da smanji stvaranje gasova i nadimanje povezano sa otežanim varenjem laktoze, u poređenju sa običnim mlekom. Jedno od mogućih objašnjenja jeste da žive kulture u kefiru započinju razgradnju laktoze pre nego što ona dospe u debelo crevo.

Nutricionistkinja Džohana Kac savetuje da osobe koje tek uvode kefir u ishranu počnu sa manjom količinom, jer fermentisane namirnice u početku mogu da izazovu nešto više gasova dok se digestivni sistem ne prilagodi. To ne znači da ih organizam ne podnosi.

Krastavac

Krastavac možda neće napraviti veliku razliku, ali je jedna od pristupačnih namirnica ako imate problem sa nadutošću.

Sirov krastavac sa korom sadrži oko 95 odsto vode. Nutricionistkinja Tobi Amidor ističe da hrskave kriške krastavca predstavljaju jednostavan način da povećamo unos tečnosti tokom dana. To je važno jer su dehidratacija i zatvor često povezani, a zatvor je jedan od čestih uzroka nadutosti. Krastavac prirodno sadrži malo fermentabilnih ugljenih hidrata koji mogu izazvati stvaranje gasova, pa ga većina ljudi sa osetljivim stomakom dobro podnosi.

Sirov krastavac sa korom sadrži oko 95 odsto vode Foto: Michael Piepgras / Panthermedia / Profimedia

Kada da se obavezno javimo lekaru? Savet je da se obavezno javite lekaru ukoliko nadutost traje duže od nekoliko nedelja, postepeno se pogoršava ili je praćena jakim bolovima u stomaku, krvlju u stolici, neobjašnjivim gubitkom telesne težine, povraćanjem, povišenom temperaturom ili trajnim promenama u pražnjenju creva. Ovi simptomi mogu ukazivati na zdravstveni problem koji zahteva medicinsku procenu, a lekar može pomoći da se utvrdi pravi uzrok tegoba.

Banane

Banane su značajne zbog sadržaja kalijuma, minerala koji pomaže organizmu da reguliše ravnotežu tečnosti. Zbog toga mogu biti koristan izbor nakon obroka bogatog solju, kada višak natrijuma doprinosi zadržavanju vode i osećaju otečenosti. Ipak, važan je i stepen zrelosti banane.

Čvršće banane, koje su još pomalo zelene na vrhovima, nekim osobama lakše padaju na stomak. Kako banana sazreva, menja se i sadržaj fermentabilnih ugljenih hidrata, pa suviše zrele bane neće odgovarati svima. Nutricionistkinja Džohana Kac objašnjava da fruktani mogu predstavljati okidač za tegobe kod osoba sa sindromom iritabilnog creva.

Vlakna iz banana takođe doprinose redovnom pražnjenju creva, što može pomoći u sprečavanju nadutosti povezane sa zatvorom.

Ovas

Ovas možda nije prva namirnica na koju pomislimo kada imamo nadutost, ali njegova rastvorljiva vlakna mogu biti veoma korisna za varenje. Posebno se izdvaja beta-glukan, vrsta rastvorljivog vlakna koja doprinosi redovnom pražnjenju creva i predstavlja hranu za korisne crevne bakterije.

Pojedini podaci ukazuju na to da beta-glukan iz ovsa može povoljno uticati na sastav crevnog mikrobioma i funkciju digestivnog sistema. Dugoročno, to može pomoći u ublažavanju zatvora, koji je često jedan od uzroka nadutosti.

Beta-glukan iz ovsa može povoljno uticati na sastav crevnog mikrobioma Foto: Profimedia

Nema brzih rešenja

Nijedna namirnica ne može preko noći da ukloni nadutost. Istraživanja o delotvornosti mnogih od navedenih namirnica još su u početnoj fazi ili se zasnivaju na manjim studijama. Ipak, ovas, jogurt i đumbir mogu da budu od velike koristi za pojedine osobe. Važno je da ove namirnice posmatrate kao deo uravnotežene ishrane, a ne kao brzo rešenje za digestivne tegobe.

Prilikom uvođenja novih namirnica preporučuje se postepen pristup. Količinu vlakana treba povećavati polako i istovremeno unositi dovoljno vode, jer naglo povećanje vlakana može izazvati dodatne gasove i nadutost. Fermentisane namirnice, poput kefira, takođe je najbolje uvoditi u manjim količinama.