Denzitometrija može otkriti smanjenu gustinu kostiju i rizik od osteoporoze pre nego što dođe do preloma, a ženama se rutinski preporučuje od 65. godine, dok se kod muškaraca razmatra od 70. godine

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Osteoporoza može godinama proći bez simptoma, a prvi znak ponekad je prelom nakon jednostavnog pada. Denzitometrija može ranije otkriti rizik.

Pad sa sopstvene visine, prelom ručnog zgloba i pitanje koje se često postavlja tek nakon snimanja: zašto je kost pukla pri tako malom padu? Takav prelom može biti prvi znak osteoporoze. Međutim, gustinu kostiju moguće je proveriti i pre nego što dođe do preloma. Kada to ima smisla? Godine su važna polazna tačka, ali vreme menopauze, lekovi koje uzimate i prethodni prelomi takođe utiču na odluku.

Kada treba uraditi prvu denzitometriju?

Za žene, 65 godina je uobičajena početna tačka za preventivni skrining gustine kostiju. Međunarodno društvo za kliničku denzitometriju (ISCD) preporučuje DXA ženama starijim od 65 godina. Ako ste mlađi i već ste prošli kroz menopauzu, vaš lekar može proceniti da li treba da uradite test ranije.

Razlozi za takvu procenu uključuju ranu menopauzu, nisku telesnu masu, porodičnu istoriju osteoporotičnih preloma, pušenje i dugotrajnu upotrebu glukokortikoida, kao što je prednizon.

Za muškarce, referentna vrednost je 70 godina, prema međunarodnim denzitometrijskim i hrvatskim endokrinološkim preporukama. Skrining može imati smisla i ranije, na primer nakon preloma sa manjom traumom ili zbog bolesti ili terapije koja slabi kosti. Međutim, dokazi o prednostima rutinskog skrininga manje su pouzdani kod muškaraca. USPSTF je procenio da još uvek nema dovoljno dokaza za opštu preporuku.

Ako ste već slomili kost nakon pada sa sopstvene visine ili druge manje traume, razgovarajte sa svojim lekarom o proceni zdravlja kostiju. Takav prelom razlog je za lečenje u bilo kom uzrastu.

U starijem životnom dobu prelomi često sporije zarastaju, otežavaju bezbedno kretanje i povećavaju rizik od budućih povreda. Foto: Shutterstock

Šta se zapravo meri i kako izgleda pregled?

Denzitometrija meri mineralnu gustinu kostiju, najčešće u kuku i donjem delu kičme. Ležite na otvorenom stolu dok uređaj prelazi preko područja koje se snima. Pregled je bezbolan, koristi malu dozu rendgenskog zračenja i obično traje od 10 do 30 minuta.

Jedna od vrednosti koju ćete videti u nalazu jeste T-skor. On pokazuje kako se vaša gustina kostiju upoređuje sa referentnom vrednošću za zdrave mlade odrasle osobe. Kod žena u postmenopauzi i muškaraca starijih od 50 godina, T-skor od -2,5 ili niži na odgovarajućem mestu merenja ukazuje na osteoporozu.

Rezultati takođe mogu pokazati osteopeniju, odnosno smanjenu gustinu kostiju. Prilikom odlučivanja o lečenju, lekar uzima u obzir i godine, prethodne prelome i druge faktore koji utiču na ukupan rizik od preloma.

Šta se može sprečiti ako rizik otkrijemo na vreme?

Najvažniji cilj je sprečavanje preloma, posebno preloma kuka, koji mogu ozbiljno ugroziti pokretljivost i samostalnost. Kada se povećani rizik otkrije na vreme, lekar može preporučiti mere za smanjenje rizika od padova i, kada je potrebno, propisati terapiju koja smanjuje rizik od preloma.

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