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Prehlada je uglavnom blaga, ali neprijatna respiratorna infekcija koja prođe u roku od nekih nedelju dana. Pojedini lekari kažu da se tegobe kao što su zapušen nos, kijavica, bolno grlo uglavnom spontano povuku. Ipak, sve je više reklama koje obećavaju, uz određene preparate, pre svega cinka i vitamina C, brz oporavak od prehlade. Mogu li oni zaista da pomognu da brže prođe prehlada? O tome šta je marketing, a šta su potvrđeni naučni dokazi, govori dr Šajna Rud, specijalista porodične medicine.

Da li cink pomaže kod prehlade?

Iako ne postoje uverljivi dokazi da uzimanje cinka može da spreči prehladu. Istraživanja pokazuju da cink, ukoliko se uzima tokom prehlade, može da skrati trajanje simptoma za oko dva dana. Ipak, pouzdanost ovih dokaza je ograničena, a uzimanje cinka može izazvati neželjene reakcije.

Pregled istraživanja pokazuje da su neželjeni efekti, poput mučnine, dijareje i neprijatnog ili metalnog ukusa u ustima, relativno česti kod osoba koje uzimaju cink zbog prehlade.

Zato se postavlja pitanje: da li su potencijalni nedostaci uzimanja cinka vredni nešto kraćeg trajanja prehlade?

- Ne preporučuje se uzimanje cinka - jasno navodi dr Rud.

Curenje i zapušen nos, kijanje, bol u grlu, kašalj, povišena temperatura i malaksalost najčešći su simptomi respiratornih infekcija Foto: Shutterstock

Pomaže li vitamin C kod prehlade?

Nema sumnje da je vitamin C važan saveznik imunskog sistema. Ipak, on nije čudotvoran, upozorava dr Rud.

Istraživanja pokazuju da redovno uzimanje vitamina C može neznatno da skrati trajanje prehlade, ali ne sprečava pouzdano njenu pojavu. Važno je, međutim, da se ovaj efekat uglavnom odnosi na osobe koje vitamin C uzimaju svakodnevno, pre pojave simptoma. Uzimanje suplementa tek nakon što prehlada počne ne pokazuje značajan efekat na trajanje ili jačinu simptoma.

Dr Rud ipak navodi da ne treba očekivati da ćemo posle jedne rastvorene kesice vitamina C u čaši vode već sledećeg dana biti potpuno zdravi i spremni za odlazak na posao.

Koliko vitamina C je bezbedno uzimati tokom bolesti?

Iako je vitamin C važan za zdravlje, ne treba preterivati sa njegovim unosom. Prema podacima američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH), gornja granica podnošljivog dnevnog unosa vitamina C kreće se od 400 do 2.000 miligrama (mg), u zavisnosti od uzrasta i drugih faktora.

Ipak, treba imati u vidu da velike doze mogu izazvati probleme sa organima za varenje, poput grčeva u stomaku, dijareje i mučnine.

Prekomeran unos vitamina C iz suplemenata može izazvati neželjene efekte i kamence u bubrezima, zato pratite simptome i ne preterujte Foto: Shutterstock

U većini istraživanja koja su se bavila uticajem vitamina C na prehladu, ispitivani su svakodnevni suplementi u dozama od 200 mg. Kada je reč o preporučenom dnevnom unosu za sprečavanje nedostatka vitamina C, savetuju se sledeće dnevne doze: muškarci – najmanje 90 mg, žene – 75 mg dnevno, trudnice – 85 mg dnevno, žene koje doje – 120 mg dnevno.

Jedna manja pomorandža sadrži oko 51 mg vitamina C. Jedna srednja crvena paprika može da sadrži oko 150–190 mg vitamina C, što je više od preporučenog dnevnog unosa za odrasle. Bitno je da napomenemo da je vitamin C osetljiv na toplotu, pa je najbolje jesti papriku svežu ili je termički obrađivati što kraće.

Drugi načini borbe protiv prehlade

Vitamin C i cink samo su dva od brojnih prirodnih preparata za koje se tvrdi da mogu da pomognu u lečenju prehlade. Savetuje se i stavljanje belog luka u nos, što svakako nije preporučljivo. Poslednjih godina sve više se govori i o takozvanom fire cideru (napitku od jabukovog sirćeta, začina i drugih sastojaka), kao i o ehinacei. Međutim, ni za njih ne postoje dovoljno pouzdani dokazi o efikasnosti u lečenju prehlade.

Zašto onda pojedini ljudi imaju utisak da im je bolje nakon primene nekog od ovih preparata?

Jedno od objašnjenja može biti placebo efekat, odnosno situacija u kojoj osoba veruje da joj je određeni preparat pomogao, pa zbog tog uverenja ima utisak da se oseća bolje. Druga mogućnost je da je prehlada jednostavno prošla svojim prirodnim tokom, ali osoba poboljšanje pripisuje preparatu koji je uzimala.

Kada ste bolesni, čini se da su vreme, unos dovoljno tečnosti i odmor i dalje najbolji lek Foto: Shutterstock

Kada se sve sabere, mamina pileća supa, nekoliko šolja umirujućeg čaja i odmor tokom nekoliko dana možda su upravo ono što vam je potrebno da se osećate bolje.

- Kada ste bolesni, čini se da su vreme, unos dovoljno tečnosti i odmor i dalje najbolji lek - kaže dr Rud.